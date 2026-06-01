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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरBlack Tomatoes Farming Tips: अपने खेत में कैसे उगाएं ब्लैक टमाटर? बाजार में 1000 रुपये किलो तक लगते हैं दाम

Black Tomatoes Farming Tips: अपने खेत में कैसे उगाएं ब्लैक टमाटर? बाजार में 1000 रुपये किलो तक लगते हैं दाम

Black Tomatoes Farming Tips : यह टमाटर प्रीमियम बाजारों में 500 से 1000 रुपये प्रति किलो तक बिक सकता है. यही वजह है कि अब कई किसान इसकी खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 01 Jun 2026 10:34 AM (IST)
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Black Tomatoes Farming Tips : खेती में लगातार बढ़ती लागत और पारंपरिक फसलों के घटते मुनाफे के बीच अब किसान नई और हाई-वैल्यू फसलों की ओर रुख कर रहे हैं. ऐसी ही एक खास फसल है ब्लैक टमाटर यानी काला टमाटर, जिसकी बाजार में काफी मांग बढ़ रही है. यह टमाटर दिखने में भले ही सामान्य टमाटर से अलग हो, लेकिन इसके औषधीय गुण और पोषण मूल्य इसे बेहद खास बनाते हैं. यह टमाटर प्रीमियम बाजारों में 500 से 1000 रुपये प्रति किलो तक बिक सकता है. यही वजह है कि अब कई किसान इसकी खेती में दिलचस्पी दिखा रहे हैं. अगर आप भी खेती से बेहतर कमाई करना चाहते हैं तो ब्लैक टमाटर की खेती एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है. तो आइए जानते हैं कि अपने खेत में ब्लैक टमाटर कैसे उगाएं. 

क्या है ब्लैक टमाटर?

ब्लैक टमाटर एक विशेष किस्म का टमाटर है, जिसका रंग सामान्य लाल टमाटर की तुलना में गहरा बैंगनी या लगभग काला दिखाई देता है. इसके रंग का कारण इसमें मौजूद एंथोसायनिन नामक तत्व होता है, जो ब्लूबेरी और जामुन जैसे फलों में भी पाया जाता है. ब्लैक टमाटर को सुपरफूड की कैटेगरी में रखा जाता है क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, विटामिन सी और कई स्वास्थ्यवर्धक तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. 

कहां से आई ब्लैक टमाटर की यह किस्म?

ब्लैक टमाटर की आधुनिक किस्म पर सबसे पहले अमेरिका और यूरोप में काम किया गया था.  बाद में इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और अब भारत के कुछ किसान भी इसकी खेती कर रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यह टमाटर सामान्य टमाटर की तुलना में ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के बीच इसकी मांग तेजी से बढ़ रही है. 

कौन कर सकता है इसकी खेती?

ब्लैक टमाटर की खेती कोई भी किसान कर सकता है. इसके लिए किसी विशेष डिग्री या बड़े निवेश की जरूरत नहीं होती है. हालांकि शुरुआत में अच्छी क्वालिटी वाले बीज और सही तकनीकी जानकारी होना जरूरी है. विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि किसान पहले छोटे स्तर पर इसकी खेती शुरू करें और एक्सपीरियंस मिलने के बाद बड़े क्षेत्र में कर सकते हैं. 

अपने खेत में ब्लैक टमाटर कैसे उगाएं?

1. सही मौसम का चुनाव करें - ब्लैक टमाटर की खेती के लिए 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान सबसे उपयुक्त माना जाता है. सितंबर से नवंबर के बीच नर्सरी तैयार करना अच्छा रहता है. 

2. मिट्टी की तैयारी - इसकी खेती के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ दोमट मिट्टी सबसे बेहतर होती है. खेत की 3-4 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बनाएं और गोबर की सड़ी खाद या कम्पोस्ट मिलाएं. 

3. नर्सरी तैयार करें - ब्लैक टमाटर के बीज पहले नर्सरी ट्रे या कोकोपीट में बोएं. लगभग 25-30 दिन में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाते हैं. 

4. पौधों की रोपाई - जब पौधों में 4-5 पत्तियां आ जाएं तो उन्हें खेत में लगाएं. पौधों के बीच लगभग 2 फीट और कतारों के बीच 3 फीट की दूरी रखें. 

5. सिंचाई और देखभाल - ड्रिप सिंचाई सबसे अच्छी मानी जाती है. इससे पानी की बचत होती है और पौधों को लगातार नमी मिलती रहती है. ऐसे में समय-समय पर संतुलित खाद भी दें. 

6. पौधों को सहारा दें - फल आने के बाद पौधे भारी हो सकते हैं. इसलिए बांस या रस्सी की मदद से पौधों को सहारा देना जरूरी होता है. ब्लैक टमाटर का गहरा रंग धूप के कारण होता है. इसलिए पौधों को भरपूर धूप मिलनी जरूरी है. 

यह भी पढ़ें - बारिश के मौसम में बर्बाद नहीं होगी एक भी फसल, इस तकनीक से सब्जियों की खेती कर कमाएं बंपर मुनाफा

छोटे स्तर पर कैसे करें शुरुआत?

अगर आप पहली बार ब्लैक टमाटर की खेती कर रहे हैं तो सीधे बड़े क्षेत्र में खेती करने की बजाय छोटे स्तर पर शुरुआत करें. पहले कुछ कतारों या सीमित क्षेत्र में इसकी खेती करें. इससे आपको पौधों की जरूरत, मौसम के प्रभाव और बाजार की मांग को समझने का मौका मिलेगा. एक्सपीरियंस मिलने के बाद आप एक या दो एकड़ तक इसको बड़ा कर सकते हैं. 

कितनी हो सकती है कमाई?

ब्लैक टमाटर की सबसे बड़ी खासियत इसकी ऊंची बाजार कीमत है, जहां सामान्य टमाटर कई बार 10 से 20 रुपये प्रति किलो तक बिकता है, वहीं ब्लैक टमाटर की कीमत प्रीमियम बाजारों में 500 से 1000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच सकती है. हालांकि असली कमाई क्वालिटी, प्रोडक्शन, बाजार की मांग और बिक्री पर निर्भर करती है. 

यह भी पढ़ें - पूरा पानी मिलने पर भी क्यों सूखने लगते हैं गमले के पौधे? जानिए इसके पीछे का असली साइंस और इसे ठीक करने का तरीका

Published at : 01 Jun 2026 10:34 AM (IST)
Tags :
Farming Black Tomato Farming Black Tomato Black Tomato Price High Value Crop
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