PM किसान योजना की 22वीं किस्त जारी, करोड़ों किसानों के खाते में पहुंचे 2000 रुपये

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देश के करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर है. पीएम मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त जारी कर दी है. पीएम ने असम के गुवाहाटी से ये किस्त जारी की है. हालांकि कुछ किसानों की किस्त उनके खाते में नहीं पहुंची है. आइए जानते हैं उसका क्या कारण हो सकता है.

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को की गई थी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक मदद देना है ताकि वे खेती से जुड़े खर्च आसानी से पूरा कर सकें. इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6000 रुपये की सहायता दी जाती है. यह रकम एक साथ नहीं बल्कि तीन बराबर किस्तों में दी जाती है. यानी हर चार महीने में किसानों के खाते में 2000 रुपये भेजे जाते हैं.

सीधे खाते में पैसा

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. यह प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है ताकि बीच में किसी तरह की परेशानी या देरी न हो. जैसे ही राशि ट्रांसफर होती है, किसानों को उनके बैंक खाते में इसकी जानकारी मिल जाती है.

किन किसानों की किस्त रुकी?

ई-केवाईसी पूरा न होना

फार्मर आईडी न बनवाना

बैंक खाते की जानकारी गलत होना

आईएफएससी कोड या अन्य जानकारी में गलती

अगर इनमें से कोई समस्या है तो किसान को पहले उसे ठीक कराना होगा.

ऐसे चेक करें अपने खाते की स्थिति

वेबसाइट पर जाकर Farmers Corner में “Know Your Status” विकल्प पर क्लिक करना होगा. इसके बाद किसान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें. इसके बाद स्क्रीन पर यह जानकारी दिखाई दे जाएगी कि किसान का ई-केवाईसी, आधार बैंक लिंक और जमीन से जुड़ी जानकारी सही तरीके से अपडेट है या नहीं.



