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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरPM Kisan 23rd Installment: क्या आपको नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त? तुरंत ठीक कर लें ये डॉक्युमेंट्स

PM Kisan 23rd Installment: क्या आपको नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त? तुरंत ठीक कर लें ये डॉक्युमेंट्स

PM Kisan 23rd Installment: पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के खातों में 2,000 रुपये की सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 20 Jun 2026 12:58 PM (IST)
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PM Kisan 23rd Installment: पीएम-किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले करोड़ों किसानों के लिए अच्छी खबर आई है. 20 जून यानी आज केंद्र सरकार योजना की 23वीं किस्त जारी करने जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से एक कार्यक्रम के दौरान किसानों के खातों में 2,000 रुपये की सहायता राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे. हालांकि, इस बार कई किसानों की किस्त अटक सकती है, क्योंकि सरकार ने लाभार्थियों के वेरिफिकेशन से जुड़े कुछ जरूरी नियमों को सख्ती से लागू किया है. अगर आपने अभी तक जरूरी डॉक्यूमेंट्स और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपके खाते में आने वाली 23वीं किस्त रुक सकती है. 

किन वजहों से अटक सकती है 23वीं किस्त 

सरकार ने साफ किया है कि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ मिलेगा. इसके लिए तीन प्रमुख शर्तों को पूरा करना अनिवार्य किया गया है. अगर इनमें से किसी एक का स्टेटस भी अधूरा है तो किस्त रुक सकती है. पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है. जिन किसानों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराया है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है. किसान पीएम पोर्टल, कॉमन सर्विस सेंटर या फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. किसान का बैंक खाता भी आधार से लिंक होना चाहिए और डीबीटी सुविधा एक्टिव होनी चाहिए. अगर बैंक खाते की जानकारी गलत है या आधार लिंकिंग पूरी नहीं हुई है तो सहायता राशि खाते में ट्रांसफर नहीं हो पाएगी. 

लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन बना सबसे बड़ा कारण

इस बार सबसे ज्यादा ध्यान लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन पर दिया जा रहा है. लैंड सीडिंग का मतलब किसान की जमीन के रिकॉर्ड को पीएम किसान पोर्टल से जोड़ना है. इसके जरिए सरकार यह सुनिश्चित करती है कि योजना का लाभ सही और एलिजिबल किसानों तक ही पहुंचे. अगर पीएम किसान पोर्टल पर लैंड सीडिंग के सामने नो लिखा दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी जमीन का रिकॉर्ड अभी तक सत्यापित नहीं हुआ है. ऐसी स्थिति में 23वीं किस्त अटक सकती है. 

कैसे कराएं लैंड सीडिंग वेरिफिकेशन 

लैंड सीडिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं होती है. इसके लिए किसानों के अपने क्षेत्र के लेखपाल, पटवारी या राजस्व विभाग के संबंधित अधिकारी से संपर्क करना होगा. वेरिफिकेशन के दौरान खतौनी या जमीन के अन्य डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड की फोटो कॉपी और पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर, राजस्व अधिकारी के रिकॉर्ड का वेरिफिकेशन कर उसे ऑनलाइन सिस्टम में अपडेट करेंगे. इसके बाद कुछ दिनों में स्टेटस अपडेट हाे सकता है. 

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ऐसे चेक करें अपना स्टेटस 

किसान पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना स्टेटस देख सकते हैं. यहां ई-केवाईसी, आधार ऑथेंटिकेशन और लैंड सीडिंग की स्थिति अलग-अलग दिखाई जाती है. वहीं सभी के सामने यस होना जरूरी है. इसके अलावा किसान लाभार्थी लिस्ट में अपना नाम भी ऑनलाइन देख सकते हैं. वेबसाइट पर जाकर राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव का चयन करने के बाद पूरी लिस्ट देखी जा सकती है. 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 20 Jun 2026 01:00 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Yojana PM Kisan Beneficiary List PM Kisan 23rd Installment PM Kisan Payment Status
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