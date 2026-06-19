कम लागत में लाखों का तगड़ा मुनाफा, सीजन से हटकर करें इस जादुई चीज की खेती

Tomato Farming Tips: खेती-किसानी में इस वक्त वही किसान सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है जो हटकर कुछ नया करने की सोच रखता है. पारंपरिक खेती में जब हर कोई एक ही सीजन में एक जैसी फसल उगाता है. तो मार्केट में सप्लाई बढ़ने से दाम अचानक गिर जाते हैं. ऐसे में किसान ऑफ-सीजन फार्मिंग यानी बिना मौसम की खेती का सहारा ले रहे हैं. इस समय बाजार में ऑफ-सीजन टमाटर की खेती खूब की जा रही है.

वैज्ञानिकों की तरफ से तैयार की गई टमाटर की खास वैरायटी आजकल किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है. इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके फल लगभग बीज रहित यानी सीडलेस होते हैं और बिना मौसम के भी इसकी बंपर पैदावार होती है. अगर आप भी कम लागत में लाखों का मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह तरीका आपके लिए बेस्ट है.

ऑफ-सीजन टमाटर की खेती क्यों बन रही है किसानों की पसंद?

आम दिनों में जब टमाटर का सीजन होता है. तो किसानों को कई बार लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन जब आप सीजन से हटकर खासकर बरसात या तेज गर्मी के महीनों में टमाटर बाजार में लाते हैं. तो इसके दाम आसमान छू रहे होते हैं. इस नई तकनीक और वैरायटी की मदद से किसान भाई विपरीत मौसम में भी टमाटर की शानदार फसल ले पा रहे हैं.

इस ऑफ-सीजन टमाटर की मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि व्यापारी सीधे खेत पर आकर मनमाने दामों में इसे खरीद लेते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस फसल को तैयार करने में साधारण खेती के मुकाबले बहुत ही कम लागत आती है जिससे किसानों का प्रॉफिट मार्जिन कई गुना बढ़ जाता है.

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कम पानी और कम देखरेख में बंपर पैदावार

इस ऑफ-सीजन टमाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है. इस वैरायटी के पौधों में रोग-प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है. जिसकी वजह से इसमें कीड़े और बीमारियां लगने का खतरा न के बराबर रहता है. इससे किसानों का महंगे पेस्टिसाइड्स पर होने वाला एक्स्ट्रा खर्च पूरी तरह बच जाता है. इसके अलावा इसके फल काफी ठोस और कम बीज वाले होते हैं.

जिससे यह ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जल्दी खराब या पिचकते नहीं हैं और लंबे समय तक एकदम फ्रेश बने रहते हैं. कम खाद-पानी के साथ भी यह फसल किसानों को इतनी भारी पैदावार देती है कि कम जमीन वाले छोटे किसान भी इससे लाखों रुपये का मुनाफा आसानी से कमा रहे हैं.

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