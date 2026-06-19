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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकम लागत में लाखों का तगड़ा मुनाफा, सीजन से हटकर करें इस जादुई चीज की खेती

कम लागत में लाखों का तगड़ा मुनाफा, सीजन से हटकर करें इस जादुई चीज की खेती

Tomato Farming Tips: जब हर कोई पारंपरिक फसलों के पीछे भाग रहा हो तब सीजन से हटकर की गई स्मार्ट खेती गेम चेंजर साबित होती है. इस तकनीक को अपनाकर आप कम लागत और कम रिस्क में बंपर मुनाफा कमा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 19 Jun 2026 03:26 PM (IST)
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Tomato Farming Tips: खेती-किसानी में इस वक्त वही किसान सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है जो हटकर कुछ नया करने की सोच रखता है. पारंपरिक खेती में जब हर कोई एक ही सीजन में एक जैसी फसल उगाता है. तो मार्केट में सप्लाई बढ़ने से दाम अचानक गिर जाते हैं. ऐसे में किसान ऑफ-सीजन फार्मिंग यानी बिना मौसम की खेती का सहारा ले रहे हैं. इस समय बाजार में ऑफ-सीजन टमाटर की खेती खूब की जा रही है. 

वैज्ञानिकों की तरफ से तैयार की गई टमाटर की खास वैरायटी आजकल किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं साबित हो रही है. इस वैरायटी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके फल लगभग बीज रहित यानी सीडलेस होते हैं और बिना मौसम के भी इसकी बंपर पैदावार होती है. अगर आप भी कम लागत में लाखों का मुनाफा कमाना चाहते हैं तो यह तरीका आपके लिए बेस्ट है.

ऑफ-सीजन टमाटर की खेती क्यों बन रही है किसानों की पसंद?

आम दिनों में जब टमाटर का सीजन होता है. तो किसानों को कई बार लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है. लेकिन जब आप सीजन से हटकर खासकर बरसात या तेज गर्मी के महीनों में टमाटर बाजार में लाते हैं. तो इसके दाम आसमान छू रहे होते हैं. इस नई तकनीक और वैरायटी की मदद से किसान भाई विपरीत मौसम में भी टमाटर की शानदार फसल ले पा रहे हैं. 

इस ऑफ-सीजन टमाटर की मार्केट में डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि व्यापारी सीधे खेत पर आकर मनमाने दामों में इसे खरीद लेते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इस फसल को तैयार करने में साधारण खेती के मुकाबले बहुत ही कम लागत आती है जिससे किसानों का प्रॉफिट मार्जिन कई गुना बढ़ जाता है.

यह भी पढ़ें: खेत की मेड़ पर मोरिंगा क्यों बो देते हैं किसान, कारण जान लेंगे तो आप भी अपनाएंगे ये तरीका

कम पानी और कम देखरेख में बंपर पैदावार 

इस ऑफ-सीजन टमाटर की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है. इस वैरायटी के पौधों में रोग-प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होती है. जिसकी वजह से इसमें कीड़े और बीमारियां लगने का खतरा न के बराबर रहता है. इससे किसानों का महंगे पेस्टिसाइड्स पर होने वाला एक्स्ट्रा खर्च पूरी तरह बच जाता है. इसके अलावा इसके फल काफी ठोस और कम बीज वाले होते हैं. 

जिससे यह ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जल्दी खराब या पिचकते नहीं हैं और लंबे समय तक एकदम फ्रेश बने रहते हैं. कम खाद-पानी के साथ भी यह फसल किसानों को इतनी भारी पैदावार देती है कि कम जमीन वाले छोटे किसान भी इससे लाखों रुपये का मुनाफा आसानी से कमा रहे हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tomato Farming Farming Tips Farming News
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