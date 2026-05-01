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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगInspirational Story Viral: CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो

Inspirational Story Viral: CBI ऑफिसर बनी बेटी तो भावुक हुआ लखनऊ का कैब ड्राइवर पिता, इमोशनल कर देगा यह वीडियो

Inspirational Story: लखनऊ से सामने आया एक भावुक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक कैब ड्राइवर अपनी बेटी के CBI अधिकारी बनने की खुशी साझा करता नजर आता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 01 May 2026 01:53 PM (IST)
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Inspirational Story Viral: सपने वही नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि असली सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. मेहनत, लगन और हौसले से कोई भी मंजिल दूर नहीं होती, इसका जीता जागता उदाहरण लखनऊ से सामने आया एक भावुक वीडियो है. इस कहानी में एक साधारण कैब ड्राइवर उपेंद्र गुप्ता की बेटी ने अपने पिता के संघर्ष को सफलता में बदल दिया और CBI अधिकारी बनकर उनका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया. यह घटना हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हैं तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है. 

कैब में रिकॉर्ड हुआ भावुक पल

इस वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि यह पूरा भावुक पल एक कैब के अंदर रिकॉर्ड किया गया है, जिसे उसी कैब में बैठे एक पैसेंजर ने शूट किया. वीडियो में कैब ड्राइवर उपेंद्र गुप्ता अपने पैसेंजर को बताते हैं कि उनकी बेटी CBI अधिकारी बन गई है. वह अपनी खुशी और गर्व को खुलकर जाहिर करते हैं. उनकी आवाज में भावनाएं साफ सुनाई देती हैं और चेहरे पर खुशी झलकती है. एक साधारण काम करने वाले पिता के लिए यह पल बेहद खास होता है, जिसे उन्होंने उसी समय वहां मौजूद पैसेंजर के साथ साझा किया. 

 
 
 
 
 
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बेटी का फोन और पिता की खुशी

वीडियो में कैब ड्राइवर ने बताया कि उनको बेटी ने फोन करके यह खुशखबरी दी थी कि वह अब CBI अधिकारी बन गई है और अब आप एक CBI अधिकारी के पिता बन गए हो. यह सुनते ही पिता भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में खुशी और गर्व साफ नजर आता है. उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए जो मेहनत और संघर्ष किया, वह इस एक पल में सफल होता दिखता है. यह सिर्फ एक नौकरी पाने की कहानी नहीं, बल्कि एक पिता के सपनों के पूरे होने की कहानी है. 

सोशल मीडिया पर वायरल और प्रेरणादायक कहानी

यह वीडियो @thebharatpost नाम के सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया गया है, जो तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और भावुक होकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.  हर कोई इस बेटी की मेहनत और पिता के त्याग की सराहना कर रहा है.  यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, बल्कि उन सभी लोगों की है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं. यह हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और ठान लें, तो हम कोई भी लक्ष्य पा सकते हैं.

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Published at : 01 May 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Inspirational Story Lucknow Viral Video Cab Driver Daughter Success Hard Work And Struggle
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