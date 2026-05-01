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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरलीची उगाने वाले किसान तुरंत हो जाएं अलर्ट, वरना यह कीट खराब कर देगा फसल

लीची उगाने वाले किसान तुरंत हो जाएं अलर्ट, वरना यह कीट खराब कर देगा फसल

Litchi Farming Tips: लीची की फसल पर खतरनाक कीटों का खतरा मंडरा रहा है. समय रहते पहचान और सही बचाव न होने पर पूरी पैदावार बर्बाद हो सकती है. इसके लिए पहले ही कर लें तैयारी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 01 May 2026 03:25 PM (IST)
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Litichi Farming Tips: लीची की खेती करने वाले किसानों के लिए यह समय बहुत ही जरूरी है. क्योंकि फसल पर खतरनाक कीटों का खतरा मंडराने लगा है. अगर सही समय पर इन कीटों की पहचान और बचाव नहीं किया गया. तो आपकी मेहनत और पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है. 

बदलते मौसम और बढ़ते तापमान के चलते लीची के बागों में लीची माईट, फल छेदक और छाल खाने वाले इल्ली जैसे कीटों का अटैक काफी बढ़ गया है. किसानों के लिए खेती में सिर्फ फसल उगाना ही काफी नहीं है. बल्कि नए तरीके से इन कीटों से सुरक्षा करना भी जरूरी है जिससे क्वालिटी और पैदावार दोनों बढ़िया रहे. जान लीजिए कैसे होगा इन कीटों से बचाव.

लीची को इन कीटों से खतरा

लीची की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान तीन तरह के कीट पहुंचाते हैं. जो फल की क्वालिटी और पेड़ की सेहत दोनों को बिगाड़ देते हैं. लीची माईट पत्तियों को सिकोड़ देता है. जबकि फल छेदक सीधे आपके मुनाफे पर चोट करता है.

  • लीची माईट पत्तियों को बुरी तरह डैमेज करता है जिससे उन पर मखमली भूरे धब्बे पड़ जाते हैं और पेड़ कमजोर हो जाता है.
  • फल छेदक कीट डंठल के पास छेद करके अंदर घुस जाता है और गूदे को खाना शुरू कर देता है जिससे फल बाजार में बेचने लायक नहीं बचते.

इन कीटों के अटैक से न केवल फलों की चमक कम होती है. बल्कि मार्केट में उनकी वैल्यू भी गिर जाती है.

यह भी पढ़ें: आम खाने और खेती के लिए कौन सा महीना है सबसे बेस्ट, जान लीजिए काम की बात

कीटों से फसल बचाने के तरीके

कीटों से बचाव के लिए आपको मॉडर्न तकनीक का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा. शुरुआती लक्षणों को पहचानकर तुरंत एक्शन लेना ही फसल को सुरक्षित रखने का एकमात्र रास्ता है. माईट से संक्रमित पत्तियों और टहनियों को काटकर तुरंत जला दें और फल छेदक के लिए मटर के दाने के साइज के फल होते ही कीटनाशकों का छिड़काव शुरू कर दें.

  • छाल खाने वाली इल्ली के लिए पेड़ों के छिद्रों में मिट्टी के तेल या दवा में भीगी रुई भरकर उन्हें गीली मिट्टी से बंद करना बहुत कारगर रहता है.
  • बाग की रेगुलर सफाई और एक्सपर्ट्स की सलाह से किया गये केमिकल का इस्तेमाल ही आपको बंपर मुनाफा दिलाएगा.

अगर आप कीटों से अपनी लीची की फसल बचाने के लिए बताए गए तरीकों का इस्तेंमाल करते हैं. तो मार्केट में अच्छे दाम मिलने के चांस बढ़ जाएंंगे.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 May 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Litchi Farming Tips
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