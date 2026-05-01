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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026एग्जिट पोल: BJP बंगाल में सरकार को लेकर आश्वस्त, CM फेस को लेकर दिया बड़ा अपडेट

एग्जिट पोल: BJP बंगाल में सरकार को लेकर आश्वस्त, CM फेस को लेकर दिया बड़ा अपडेट

West Bengal Election 2026: केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी मान चुकी है कि वे विपक्ष में बैठने वाले हैं. उन्होंने कहा कि बंगाल से इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करना है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 01 May 2026 06:27 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद जारी अधिकतर एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत मिलता दिखाया गया है.  केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने शुक्रवार (1 अप्रैल 2026) को दावा किया कि बंगाल में दो-तिहाई बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने वाली है. उन्होंने दावा किया कि जो बंगाल से बाहर रहते हैं, वो भी यहां आकर ममता बनर्जी के खिलाफ मतदान करके गए हैं.

न्यूज एजेंसी आईएएनएस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को बड़ी जीत मिलने जा रही है. स्ट्रांग रूम विवाद पर उन्होंने कहा, 'ममता बनर्जी और टीएमसी मान चुकी है कि वे विपक्ष में बैठने वाले हैं. विरोधी पक्ष वाला मोड ऑन हो चुका है. ममता बनर्जी मान चुकी हैं कि वे विरोधी दल का नेतृत्व करने वाली हैं.' केंद्रीय मंत्री ने कहा कि टीएमसी के जितने भी आरोप हैं, उन सभी का चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है.

ममता बनर्जी की सरकार में भ्रष्टाचार की जांच को लेकर उन्होंने कहा कि ये मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के लोग तय करेंगे कि आगे क्या करना है. उन्होंने कहा कि जहां भी ऐसी कोई बात सामने आएगी, वहां सरकार सख्त कार्रवाई करेगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस्लामिक कट्टरपंथ बंद होना चाहिए. इस पर पहले से टिप्पणी करना ठीक नहीं है. हमारी सरकार बन जाने पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री तय करेंगे, लेकिन ये पक्का है कि बंगाल से इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करना है.

बंगाल में सीएम को लेकर सुकांत मजूमदार ने दिया अपडेट

बीजेपी चुनाव परिणाम से पहले मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा करने से बचती रही है. हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कहा कि बंगाल की सीएम बंगाल में रहने वाला और बंगाली बोलने वाला होगा. मुख्यमंत्री से जुड़े सवाल को लेकर सुकांत मजूमदार ने भी सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं बताया. उन्होंने कहा कि बंगाल का सीएम कौन होगा ये पार्लियामेंट्री कमेटी तय करेगी.

बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर क्या बोले केंद्रीय मंत्री?

उन्होंने कहा कि जो अच्छे लोग अपने धर्म को मानते हैं, उनको उसी हिसाब से मानना चाहिए. कट्टरता स्वीकार नहीं है. बॉर्डर पर फेंसिंग को लेकर उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के साथ मिलकर बीएसएफ (BSF) को जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. जल्द से जल्द फेंसिंग का काम पूरा करेंगे. आने वाले समय में बीजेपी की सरकार डिडेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट का पालन करेगी.' बंगाल में हिंसा न हो, इसके लिए उन्होंने कहा, 'गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि दो महीने तक केंद्रीय बलों की तैनाती बंगाल में रहने वाली है. बीजेपी सरकार लोकतंत्र को पश्चिम बंगाल में लाएगी.' उन्होंने जोर देकर कहा कि बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है.

ये भी पढ़ें: 'सर्विलांस पर थीं ममता', स्ट्रॉन्ग रूम में घुसकर क्या कर रहीं थी बंगाल की CM, शुभेंदु अधिकारी ने जारी की तस्वीर

Published at : 01 May 2026 06:26 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Sukanta Majumdar West Bengal Election 2026
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