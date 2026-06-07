हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरघर पर ऐसे तैयार करें ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर, जान लें आसान तरीका

घर पर ऐसे तैयार करें ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर, जान लें आसान तरीका

Organic Liquid Fertilizer: घर पर वर्मीवॉश ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर बनाना बेहद आसान है. सिंपल तरीके से तैयार यह नेचुरल लिक्विड पौधों की ग्रोथ बढ़ाकर उन्हें बीमारियों से दूर रखता है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 Jun 2026 11:03 AM (IST)
Preferred Sources

Organic Liquid Fertilizer:  अगर आप होम गार्डनिंग के शौकीन हैं या अपने खेत में केमिकल-फ्री खेती करना चाहते हैं. तो यह कमाल का ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर आपके बहुत काम आने वाला है. इसे वर्मीवॉश कहते हैं जो केंचुओं और ऑर्गेनिक वेस्ट के मेल से तैयार होने वाला एक बेहद असरदार न्यूट्रिएंट-रिच लिक्विड है. 

आजकल लोग पौधों की अच्छी सेहत के लिए बाजार के महंगे और केमिकल वाले प्रोडक्ट्स की जगह घर पर बने नेचुरल ऑप्शंस को ज्यादा पसंद कर रहे हैं. इस लिक्विड खाद को बनाने का तरीका बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी तामझाम की जरूरत नहीं पड़ती है. यह लिक्विड आपके घर के पौधों को एकदम फ्रेश और बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित रखता है.

वर्मीवॉश लिक्विड बनाने का सबसे सिंपल तरीका

इस बेहतरीन लिक्विड फर्टीलाइजर को घर पर तैयार करने के लिए आपको एक प्लास्टिक की बड़ी बाल्टी या ड्रम की जरूरत होगी. जिसके नीचे एक छोटी टोंटी या टैप लगा हो. सबसे पहले बाल्टी के निचले हिस्से में थोड़ी गिट्टी या ईंट के टुकड़ों की एक लेयर बिछाएं फिर उसके ऊपर थोड़ी मोटी रेत डालें. इसके बाद इसमें केंचुओं का पसंदीदा खाना जैसे आधा सड़ा हुआ पुराना गोबर, सूखी पत्तियां और किचन का वेस्ट डाल दें. 

यह भी पढ़ें:पिता की मौत के बाद कैसे बच्चों के नाम ट्रांसफर होती है जमीन, किन कागजों की पड़ती है जरूरत

अब इसमें करीब एक से डेढ़ हजार केंचुए छोड़ दें और हल्का पानी छिड़क कर इसे नमी दें. इसके ठीक ऊपर एक छोटा बर्तन टांग दें जिसमें छोटा छेद हो जिससे पानी बूंद-बूंद करके नीचे गिरता रहे. केंचुए जब इस वेस्ट को खाएंगे. तो पानी छनकर नीचे आएगा और टोंटी से जो लिक्विड निकलेगा वही आपका शुद्ध वर्मीवॉश है.

पौधों के लिए वरदान है यह खाद

यह नेचुरल लिक्विड न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स और अच्छे बैक्टीरिया का खजाना है. जो पौधों की ग्रोथ को एकदम बूस्ट कर देता है. इसे सीधे पौधों में डालने के बजाय हमेशा पानी में मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके लिए एक भाग वर्मीवॉश में दस भाग पानी मिलाना एकदम परफेक्ट रहता है. इस मिक्सचर को आप सुबह या शाम के वक्त पौधों की पत्तियों पर स्प्रे कर सकते हैं या सीधे जड़ों में डाल सकते हैं, जिससे पौधों में कीड़े नहीं लगते और फूल-फल भी बहुत अच्छे आते हैं. 

इस्तेमाल करते वक्त रखें ये सावधानियां

इसे बनाते समय बस यह ध्यान रखें कि बाल्टी में कभी भी ताजा या गर्म गोबर न डालें और न ही कोई प्लास्टिक या केमिकल वाली चीज जाने दें. इसे हमेशा किसी ठंडी और छायादार जगह पर ही रखें जिससे केंचुए सुरक्षित रहें और आपको रेगुलर बेहतरीन खाद मिलती रहे.

यह भी पढ़ें: घर पर ही मिलेगा एकदम ताजा कद्दू, जानें किचन गार्डन में उगाने का आसान तरीका

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 07 Jun 2026 11:03 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips ORGANIC FERTILIZER Organic Liquid Fertilizer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
घर पर ऐसे तैयार करें ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर, जान लें आसान तरीका
घर पर ऐसे तैयार करें ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टीलाइजर, जान लें आसान तरीका
एग्रीकल्चर
खेत की रखवाली के लिए कौन-सी नस्ल का कुत्ता है सबसे बेस्ट? यहां देख लें लिस्ट
खेत की रखवाली के लिए कौन-सी नस्ल का कुत्ता है सबसे बेस्ट? यहां देख लें लिस्ट
एग्रीकल्चर
Cinnamon Cultivation Tips: किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं दालचीनी की खेती? जान लें तरीका
किचन गार्डन में कैसे कर सकते हैं दालचीनी की खेती? जान लें तरीका
एग्रीकल्चर
Bay Leaf Gardening Tips: अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं तेज पत्ता? यहां जान लें सही तरीका
अपने किचन गार्डन में कैसे उगाएं तेज पत्ता? यहां जान लें सही तरीका
Advertisement

वीडियोज

LPG Price Hike: रसोई पर महंगाई की मार! जानिए देश भर में कितनी बढ़ीं सिलेंडर की कीमतें | Breaking
Khan Sir Controversy: हमला, गिरफ्तारी और अब कोचिंग सील...बुरे फंसे खान सर! | Patna Coaching Firing
LPG Price Hike: घरेलू गैस सिलेंडर में ₹29 की बढ़ोतरी, यहां देखें अपने शहर के नए रेट | Breaking
Sansani : दोस्ती, भरोसा और खूनी लालच! Crime News
YRKKH: बुआ जी की सबसे घटिया चाल! नई बहू Disha से जबरदस्ती लगवाया Armaan पर हाथ उठाने का आरोप।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप को एक और झटका, अमेरिका को AI में टॉप पर पहुंचाने वाले भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन ने दिया इस्तीफा
ट्रंप को एक और झटका, US को AI में टॉप पर पहुंचाने वाले भारतीय मूल के श्रीराम कृष्णन ने दिया इस्तीफा
बिहार
'Fire सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले...', खान सर की कोचिंग पर बोला बिहार अग्निशमन विभाग
'Fire सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले...', खान सर की कोचिंग पर बोला बिहार अग्निशमन विभाग
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने पर भारतीय दिग्गज ने उठाए सवाल, सूर्यकुमार को ड्राप करने पर भी भड़के
श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने पर भारतीय दिग्गज ने उठाए सवाल, सूर्यकुमार को ड्राप करने पर भी भड़के
इंडिया
क्या ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से बहरामपुर सीट छोड़ने को कहा? पूर्व क्रिकेटर ने खुद सामने आकर बताई सच्चाई
क्या ममता बनर्जी ने यूसुफ पठान से बहरामपुर सीट छोड़ने को कहा? पूर्व क्रिकेटर ने खुद सामने आकर बताई सच्चाई
बॉलीवुड
Amrita Rao Birthday: 'कृष' से लेकर 'बचना ऐ हसीनों' तक, अमृता राव ने ठुकराई ये बड़ी फिल्में, सलमान खान को भी कर चुकी हैं मना
'कृष' से लेकर 'बचना ऐ हसीनों' तक, अमृता राव ने ठुकराई ये बड़ी फिल्में, सलमान खान को भी कर चुकी हैं मना
इंडिया
अन्नामलाई ने लॉन्च किया नया संगठन तो थलापति विजय की पार्टी की आया रिएक्शन, कहा- 'BJP की पुरानी फिल्म...'
अन्नामलाई ने लॉन्च किया नया संगठन तो थलापति विजय की पार्टी की आया रिएक्शन, कहा- 'BJP की पुरानी फिल्म...'
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
हेल्थ
Hidden Cholesterol Marker: क्या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने पर भी आ सकता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट से जानें
क्या कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होने पर भी आ सकता है हार्ट अटैक? एक्सपर्ट से जानें
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget