सोने के भाव बिकेगा इस फसल का तेल, किसान भाई आज ही शुरू करें खेती, हर सीजन में होगा बंपर मुनाफा

Geranium Oil: अगर आप पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं-धान की खेती कर-करके थक चुके हैं और कुछ ऐसा उगाना चाहते हैं जो आपको रातों-रात लखपति बना दे, तो औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. इन दिनों मार्केट में जिरेनियम (Geranium) की खेती का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. इस खास पौधे की पत्तियों से निकलने वाला तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के भाव यानी हजारों-लाखों रुपये लीटर बिकता है.

यही वजह है कि देश के कई प्रगतिशील किसान अब इस खुशबूदार खेती की तरफ मुड़ रहे हैं. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें लागत बहुत कम आती है और रिटर्न उम्मीद से कहीं ज्यादा मिलता है. आइए जानते हैं कि इस मुनाफेदार फसल की खेती कैसे की जाती है और इससे किसान भाई हर सीजन में कैसे बंपर कमाई कर सकते हैं.

जिरेनियम की खासियत

जिरेनियम मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका का पौधा है, लेकिन अब भारत की जलवायु में भी यह बहुत शानदार पैदावार दे रहा है. इसकी पत्तियों से जो एसेंशियल ऑयल यानी सुगंधित तेल निकाला जाता है. उसकी खुशबू बिल्कुल गुलाब जैसी होती है. ब्यूटी प्रोडक्ट्स बनाने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियां, महंगे परफ्यूम, साबुन, क्रीम और कई तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में इस तेल का धड़ल्ले से इस्तेमाल करती हैं.

तेल की भारी डिमांड

मार्केट में जिरेनियम के तेल की कीमत लगभग पंद्रह हजार से बीस हजार रुपये प्रति लीटर तक होती है. भारत में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, लेकिन उस मुकाबले उत्पादन काफी कम है. ऐसे में अगर हमारे किसान भाई इसकी कमर्शियल खेती शुरू करते हैं. तो उन्हें अपनी फसल बेचने के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और कंपनियां खुद उनके पास दौड़ती हुई आएंगी.

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बुवाई का सही तरीका

जिरेनियम की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है. जिसमें पानी रुकने की समस्या न हो. इसकी बुवाई सीधे बीजों से करने के बजाय नर्सरी में कटिंग के जरिए पौधे तैयार करके की जाती है. नवंबर का महीना इसकी रोपाई के लिए सबसे परफेक्ट टाइम होता है. एक एकड़ खेत में लगभग बीस से पच्चीस हजार पौधों की जरूरत होती है.

कमाई का पूरा गणित

इसकी फसल को तैयार होने में करीब चार से पांच महीने का समय लगता है. जिसके बाद इसकी पत्तियों की कटाई शुरू हो जाती है. एक एकड़ से साल भर में आसानी से पंद्रह से बीस लीटर तेल निकाला जा सकता है. सारा खर्च निकालने के बाद भी किसान भाई एक एकड़ से हर सीजन में तीन से चार लाख रुपये का शुद्ध मुनाफा आराम से कमा सकते हैं.

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