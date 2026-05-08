हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResult#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमूंग की दाल की खेती में आजमाएं ये तरीके, 20 गुना तक बढ़ जाएगा उत्पादन

मूंग की दाल की खेती में आजमाएं ये तरीके, 20 गुना तक बढ़ जाएगा उत्पादन

Moong Dal Cultivation Tips: मूंग की खेती में आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक बीजों का इस्तेमाल कर किसान अब अपनी पैदावार में भारी बढ़ोतरी कर सकते हैं. सही सिंचाई और सही खाद से मुनाफा बढ़ेगा.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 08 May 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources

Moong Dal Cultivation Tips:  खाने में हर किसी को मूंग की दाल पसंद होती है. लेकिन किसान भाइयों के लिए यह मुनाफे की मशीन बन सकती है. अक्सर पारंपरिक तरीकों से खेती करने पर पैदावार वैसी नहीं मिल पाती जिसकी उम्मीद होती है. लेकिन अगर आज के दौर की तकनीक और वैज्ञानिक तरीकों को अपना लिया जाए. तो मूंग का उत्पादन 20 गुना तक बढ़ाया जा सकता है. 

इसमें सबसे जरूरी है बीज का सही चुनाव, मिट्टी की सेहत का ख्याल और समय पर सिंचाई का सटीक मैनेजमेंट. मूंग की खेती न केवल कम समय में तैयार होती है. बल्कि यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाती है. चलिए आपको बताते हैं वो तरीके जो आपकी फसल को लहलहा देंगे.

ऐसे करें मूंग की खेती 

खेती की शुरुआत ही बीज से होती है.इसलिए हमेशा ऐसी किस्मों का चुनाव करें जो पीला मोजेक वायरस जैसी बीमारियों से लड़ सकें. स्टार 444 जैसी किस्में आजकल काफी पॉपुलर हैं जो महज 60-65 दिनों में तैयार हो जाती हैं. बुवाई से पहले बीज को राइजोबियम कल्चर या थाइराम से ट्रीट जरूर करें.

जिसस शुरुआती दौर में जड़ गलन की समस्या न आए. बुवाई के समय कतारों के बीच की दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर का गैप रखें. यह गैप हर पौधे को धूप और हवा दिलाता है. जिससे फलियों की संख्या में भारी इजाफा होता है और पैदावार बढ़ती है.

यह भी पढ़ें: बकरों के आहार में शामिल करें ये तीन चीजें, घोड़े की तरह हो जाएगा वजन, नोटों से भरी रहेगी जेब

मिट्टी और खाद का रखें ध्यान

आजकल की मॉडर्न फार्मिंग में केवल यूरिया पर निर्भर रहना पुरानी बात हो गई है. मूंग की फसल खुद मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्स करती है. इसलिए इसे नाइट्रोजन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती. इसके बजाय सिंगल सुपर फास्फेट (SSP) और जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करें. जो फलियों की चमक और दाने का वजन बढ़ाते हैं. 

बुवाई के समय डीएपी (DAP) का इस्तेमाल भी मिट्टी की ताकत बढ़ाता है. अगर आप जैविक तरीके अपनाना चाहते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट और नीम की खली मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने में जादू की तरह काम करती है. मिट्टी का पीएच (pH) लेवल 6.5 से 7 के बीच रखना सबसे बेस्ट रहता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान

मूंग की फसल को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती. लेकिन सही वक्त पर नमी मिलना जरूरी है. पहली सिंचाई बुवाई के करीब 20-25 दिन बाद करें और दूसरी जब फूल आने लगें. ध्यान रहे कि ज्यादा पानी से फलियां एक साथ नहीं पकतीं. इसलिए सिंचाई में संतुलन रखें. 

कीड़ों और बीमारियों से बचाव के लिए आधुनिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें. खासकर सफेद मक्खी और थ्रिप्स पर नजर रखें. क्योंकि ये वायरस फैलाते हैं. अगर आप सही समय पर खरपतवार निकाल देते हैं और कीटों का छिड़काव करते हैं. तो आपकी फसल सुरक्षित रहेगी.

यह भी पढ़ें: बांस की खेती के लिए सरकार देगी पैसा, जान लीजिए कैसे मिल रही है मदद?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 08 May 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Pulses Farming Tips Moong Daal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
मूंग की दाल की खेती में आजमाएं ये तरीके, 20 गुना तक बढ़ जाएगा उत्पादन
मूंग की दाल की खेती में आजमाएं ये तरीके, 20 गुना तक बढ़ जाएगा उत्पादन
एग्रीकल्चर
40 दिन की मेहनत और साल भर की कमाई, हाथों-हाथ बिकती है ये फसल, आज ही लगाएं
40 दिन की मेहनत और साल भर की कमाई, हाथों-हाथ बिकती है ये फसल, आज ही लगाएं
एग्रीकल्चर
बांस की खेती के लिए सरकार देगी पैसा, जान लीजिए कैसे मिल रही है मदद?
बांस की खेती के लिए सरकार देगी पैसा, जान लीजिए कैसे मिल रही है मदद?
एग्रीकल्चर
Kesar Mango Farming: फार्म हाउस में कैसे उगाएं केसर मैंगो? बचत के साथ स्वाद और सेहत तीनों में होगा फायदा
फार्म हाउस में कैसे उगाएं केसर मैंगो? बचत के साथ स्वाद और सेहत तीनों में होगा फायदा
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
मोदी सरकार ने वंदे मातरम को दिया राष्ट्रगान के बराबर दर्जा तो भड़के असदुद्दीन ओवैसी, कहा- राष्ट्र कोई देवी नहीं...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
'ममता बनर्जी से मिलने जो-जो जाएगा...', UP चुनाव से पहले अखिलेश यादव को BJP ने दे दी चेतावनी
इंडिया
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
'विकास भी, विरासत भी', सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने लिखा लेख
आईपीएल 2026
IPL Record: हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
हारकर भी RCB ने रचा इतिहास, तोड़ा चेन्नई सुपर किंग्स का बड़ा रिकॉर्ड
ओटीटी
Lukkhe Web Series Review: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
लुक्खे रिव्यू: उड़ता पंजाब का सस्ता वर्जन, बढ़िया परफॉर्मेंस लेकिन वही घिसी पिटी कहानी
इंडिया
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
'चोर-चोर, TMC चोर', बंगाल चुनाव नतीजों के बाद महुआ मोइत्रा को देख फ्लाइट में लोगों ने लगाए नारे
टेक्नोलॉजी
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
ऐसे ईमेल हैं खतरे की घंटी, इनबॉक्स में नजर आए तो हो जाएं अलर्ट
जनरल नॉलेज
First EVM Election: देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
देश में पहली बार EVM से कब हुई थी वोटिंग? 99% लोग देते हैं गलत जवाब
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget