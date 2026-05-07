बकरों के आहार में शामिल करें ये तीन चीजें, घोड़े की तरह हो जाएगा वजन, नोटों से भरी रहेगी जेब

Goat Farming Tips: बकरी पालन आजकल के समय में केवल खेती-बाड़ी का हिस्सा नहीं. बल्कि एक तगड़ा मुनाफे वाला बिजनेस बन चुका है. अगर आप भी अपने फार्म के बकरों को सेहतमंद और भारी-भरकम बनाना चाहते हैं. तो सारा खेल उनकी डाइट का है. बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि बकरे खाते तो बहुत हैं. लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ता. असल में बकरों को केवल घास खिलाने से काम नहीं चलता.

उनके शरीर को घोड़े जैसी ताकत और फुर्ती देने के लिए संतुलित पोषण की जरूरत होती है. सही खान-पान से न केवल बकरे का वजन तेजी से बढ़ता है. बल्कि उसकी खाल में चमक भी आती है. जिससे मंडी में वह सबसे अलग दिखता है. जब आपका बकरा तंदुरुस्त होगा. तो खरीदार भी खुशी-खुशी मुंह मांगी कीमत देंगे. जिससे आपकी जेब हमेशा नोटों से भरी रहेगी.

प्रोटीन और एनर्जी के लिए दाना मिश्रण

बकरों का वजन बढ़ाने के लिए दाना मिश्रण यानी कंसन्ट्रेट फीड सबसे जरूरी हिस्सा है. इसमें आप मक्का, बाजरा, गेहूं का चोकर और दालों की चूनी का एक बेहतरीन तालमेल बना सकते हैं. मक्का बकरे के शरीर में एनर्जी और चर्बी बढ़ाने का काम करता है. जबकि बाजरा उसे अंदरूनी मजबूती देता है. चने की चूनी प्रोटीन का एक जबरदस्त सोर्स है.

जो सीधे बकरे की मांसपेशियों यानी मसल्स को बनाने में मदद करती है. कोशिश करें कि दाना मिश्रण को थोड़ा भिगोकर खिलाएं जिससे वह आसानी से पच जाए. अगर आप दिन में दो बार नियम से यह डाइट देते हैं. तो बकरे का वजन किसी रेस के घोड़े की तरह बढ़ने लगेगा और वह कुछ ही महीनों में तगड़ा दिखने लगेगा.

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हरा चारा और अजोला

केवल सूखा चारा खिलाने से बकरों का पाचन खराब हो सकता है. इसलिए उनके आहार में ठीकठाक मात्रा में हरा चारा जरूर शामिल करें. बरसीम, जई और लूसर्न जैसे चारे बकरों के पसंदीदा होते हैं और इनमें विटामिन की मात्रा भरपूर होती. लेकिन अगर आप वजन बढ़ाने की प्रोसेस को और तेज करना चाहते हैं.

तो अजोला घास का इस्तेमाल करें. इसे सुपरफूड माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं. अजोला खिलाने से बकरों की ग्रोथ सामान्य से 20-30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है. इसे खिलाना बहुत सस्ता भी पड़ता है और यह आपके बकरों की इम्युनिटी यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत को भी कई गुना बढ़ा देता है. जिससे वे हमेशा एक्टिव रहते हैं.

मिनरल्स और गुड़ का फॉर्मूला

अक्सर किसान भाई खाने पर तो ध्यान देते हैं. लेकिन मिनरल्स यानी खनिज लवणों को नजरअंदाज कर देते हैं. बकरों की हड्डियों को मजबूत करने और उनकी भूख बढ़ाने के लिए मिनरल मिक्सचर या नमक की डली बहुत जरूरी है. आप फार्म में मिनरल ब्लॉक लटका सकते हैं जिसे बकरे जरूरत पड़ने पर चाटते रहते हैं.

इसके अलावा बकरों को ऊर्जा देने के लिए पानी में थोड़ा गुड़ और नमक मिलाकर पिलाना एक शानदार देसी तरीका है. इससे उनका मेटाबॉलिज्म तेज होता है और वे जो भी खाते हैं, वह उनके शरीर को लगता है. साफ पानी की व्यवस्था हमेशा रखें क्योंकि गंदा पानी बीमारियों की जड़ है. जब आप इन छोटी मगर जरूरी बातों का ख्याल रखेंगे, तो बकरों का वजन रिकॉर्ड तोड़ बढ़ेगा.

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