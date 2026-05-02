मक्के की फसल पर कीटों का अटैक? स्प्रे करने से पहले ये 3 बातें जान ली, तो बच जाएगा पैसा और फसल

Maize Farming Tips: मक्के की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए यह सीजन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. क्योंकि कीटों का हमला आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है. अक्सर देखा जाता है कि कीटों के दिखते ही किसान घबराकर बिना सोचे-समझे कीटनाशकों का भारी छिड़काव शुरू कर देते हैं. जो न केवल फिजूलखर्ची है बल्कि फसल की सेहत के लिए भी रिस्की है.

आज के दौर में सिर्फ दवा डालना काफी नहीं बल्कि सही तकनीक और सही टाइमिंग का मेल बिठाना है. अगर आप भी अपनी मक्के की फसल को कीटों के आतंक से बचाकर बंपर पैदावार चाहते हैं. तो कीटनाशक की बोतल खोलने से पहले कुछ मॉडर्न और प्रैक्टिकल बातों को समझना बेहद जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी आपके हजारों रुपये बचा सकती है और फसल को भी जहर मुक्त और सुरक्षित रख सकती है. जान लीजिए तरीके.

कीटों की पहचान और सही दवा चुनें

स्प्रे शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम यह देखना है कि फसल पर किस तरह के कीट का हमला हुआ है. क्योंकि हर कीड़े के लिए एक ही दवा काम नहीं करती. मक्के की फसल में अक्सर फॉल आर्मी वर्म जैसे खतरनाक कीटों का खतरा रहता है जो रातों-रात पत्तों को छलनी कर देते हैं. खेती में अंधाधुंध कीटनाशक डालना सही नहीं है. आपको सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए.

सबसे पहले खेत का चक्कर लगाएं और देखें कि कीट पत्तों पर हैं या तने के अंदर छुपे हुए हैं.

किसी भी लोकल दुकान से दवा लेने के बजाय कृषि विशेषज्ञों या सरकारी मोबाइल ऐप्स की मदद से सही कीटनाशक की पहचान करें.

सही दवा का चुनाव न केवल कीटों का खात्मा जल्दी करता है बल्कि आपकी मिट्टी और पर्यावरण को भी लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखने में मदद करता है.

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छिड़काव की सही टाइमिंग

दवा का असर इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप किस समय स्प्रे कर रहे हैं. क्योंकि तेज धूप या बारिश के दौरान छिड़काव करना पैसे की बर्बादी है. दोपहर की चिलचिलाती धूप में दवा जल्दी सूख जाती है और कीटों तक सही से पहुंच नहीं पाती. इसलिए हमेशा सुबह या शाम के ठंडे वक्त को ही चुनें. मौसम विभाग की अपडेट चेक करना भी आज के डिजिटल दौर में बहुत जरूरी है जिससे दवा छिड़कने के तुरंत बाद बारिश आपका सारा पैसा बहाकर न ले जाए.

स्प्रे करने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद होता है जब हवा शांत हो.

हवा की डायरेक्शन के विपरीत कभी भी स्प्रे न करें. वरना दवा फसल पर कम और आपके ऊपर ज्यादा गिरेगी जो खतरनाक हो सकता है.

सही टाइमिंग से आप कम कीटनाशक में भी अपनी मक्के की फसल को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं और मेहनत का पूरा फल पा सकते हैं.

सेफ्टी गियर और मार्डन स्प्रे पंप का इस्तेमाल करें

कीटनाशक छिड़कते समय किसान की खुद की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए. क्योंकि ये केमिकल्स आपकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. पुराने जमाने की तरह बिना किसी सुरक्षा के खेत में उतरना अब समझदारी नहीं है. बल्कि ग्लव्स, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करना एक प्रोफेशनल किसान की पहचान है. इसके साथ ही पुराने ढर्रे के पंपों के बजाय मॉडर्न बैटरी वाले या पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल करें.

छिड़काव के दौरान कुछ भी खाने-पीने या धूम्रपान करने से बचें और काम खत्म होने के बाद साबुन से अच्छी तरह नहाएं.

नोजल को पौधों से सही दूरी पर रखें ताकि कीटनाशक का फॉग यानी धुंध पत्तों के नीचे छुपे कीटों तक भी आसानी से पहुंच सके.

इन छोटी-छोटी सावधानियों को अपनाकर आप अपनी मक्के की फसल को कीटों से मुक्त कर सकते हैं.

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