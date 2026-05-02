हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरमक्के की फसल पर कीटों का अटैक? स्प्रे करने से पहले ये 3 बातें जान ली, तो बच जाएगा पैसा और फसल

मक्के की फसल पर कीटों का अटैक? स्प्रे करने से पहले ये 3 बातें जान ली, तो बच जाएगा पैसा और फसल

Maize Farming Tips: मक्के की फसल को कीटों के हमले से बचाना अब और भी आसान है. स्प्रे करने से पहले सही तकनीक, सही समय और सावधानी की ये 3 बातें जान लीं. तो आपकी फसल और पैसा दोनों सुरक्षित रहेंगे.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 02 May 2026 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

Maize Farming Tips: मक्के की खेती करने वाले किसान भाइयों के लिए यह सीजन काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है. क्योंकि कीटों का हमला आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है. अक्सर देखा जाता है कि कीटों के दिखते ही किसान घबराकर बिना सोचे-समझे कीटनाशकों का भारी छिड़काव शुरू कर देते हैं. जो न केवल फिजूलखर्ची है बल्कि फसल की सेहत के लिए भी रिस्की है. 

आज के दौर में सिर्फ दवा डालना काफी नहीं बल्कि सही तकनीक और सही टाइमिंग का मेल बिठाना है. अगर आप भी अपनी मक्के की फसल को कीटों के आतंक से बचाकर बंपर पैदावार चाहते हैं. तो कीटनाशक की बोतल खोलने से पहले कुछ मॉडर्न और प्रैक्टिकल बातों को समझना बेहद जरूरी है. थोड़ी सी सावधानी और सही जानकारी आपके हजारों रुपये बचा सकती है और फसल को भी जहर मुक्त और सुरक्षित रख सकती है. जान लीजिए तरीके.

कीटों की पहचान और सही दवा चुनें

स्प्रे शुरू करने से पहले सबसे पहला कदम यह देखना है कि फसल पर किस तरह के कीट का हमला हुआ है. क्योंकि हर कीड़े के लिए एक ही दवा काम नहीं करती. मक्के की फसल में अक्सर फॉल आर्मी वर्म जैसे खतरनाक कीटों का खतरा रहता है जो रातों-रात पत्तों को छलनी कर देते हैं. खेती में अंधाधुंध कीटनाशक डालना सही नहीं है. आपको सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही केमिकल का इस्तेमाल करना चाहिए.

  • सबसे पहले खेत का चक्कर लगाएं और देखें कि कीट पत्तों पर हैं या तने के अंदर छुपे हुए हैं.
  • किसी भी लोकल दुकान से दवा लेने के बजाय कृषि विशेषज्ञों या सरकारी मोबाइल ऐप्स की मदद से सही कीटनाशक की पहचान करें.

सही दवा का चुनाव न केवल कीटों का खात्मा जल्दी करता है बल्कि आपकी मिट्टी और पर्यावरण को भी लंबे समय तक उपजाऊ बनाए रखने में मदद करता है.

यह भी पढ़ें: अल्फांसो से लेकर लंगड़ा और दशहरी तक... एक ही पेड़ में ऐसे उगा सकते हैं कई वैरायटी के आम

छिड़काव की सही टाइमिंग 

दवा का असर इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि आप किस समय स्प्रे कर रहे हैं. क्योंकि तेज धूप या बारिश के दौरान छिड़काव करना पैसे की बर्बादी है. दोपहर की चिलचिलाती धूप में दवा जल्दी सूख जाती है और कीटों तक सही से पहुंच नहीं पाती. इसलिए हमेशा सुबह या शाम के ठंडे वक्त को ही चुनें. मौसम विभाग की अपडेट चेक करना भी आज के डिजिटल दौर में बहुत जरूरी है जिससे दवा छिड़कने के तुरंत बाद बारिश आपका सारा पैसा बहाकर न ले जाए.

  • स्प्रे करने का सबसे बेस्ट टाइम सुबह 10 बजे से पहले या शाम को 4 बजे के बाद होता है जब हवा शांत हो.
  • हवा की डायरेक्शन के विपरीत कभी भी स्प्रे न करें. वरना दवा फसल पर कम और आपके ऊपर ज्यादा गिरेगी जो खतरनाक हो सकता है.

सही टाइमिंग से आप कम कीटनाशक में भी अपनी मक्के की फसल को पूरी तरह से सुरक्षित कर सकते हैं और मेहनत का पूरा फल पा सकते हैं.

सेफ्टी गियर और मार्डन स्प्रे पंप का इस्तेमाल करें

कीटनाशक छिड़कते समय किसान की खुद की सुरक्षा सबसे ऊपर होनी चाहिए. क्योंकि ये केमिकल्स आपकी सेहत को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं. पुराने जमाने की तरह बिना किसी सुरक्षा के खेत में उतरना अब समझदारी नहीं है.  बल्कि ग्लव्स, मास्क और चश्मे का इस्तेमाल करना एक प्रोफेशनल किसान की पहचान है. इसके साथ ही पुराने ढर्रे के पंपों के बजाय मॉडर्न बैटरी वाले या पावर स्प्रेयर का इस्तेमाल करें. 

  • छिड़काव के दौरान कुछ भी खाने-पीने या धूम्रपान करने से बचें और काम खत्म होने के बाद साबुन से अच्छी तरह नहाएं.
  • नोजल को पौधों से सही दूरी पर रखें ताकि कीटनाशक का फॉग यानी धुंध पत्तों के नीचे छुपे कीटों तक भी आसानी से पहुंच सके.

इन छोटी-छोटी सावधानियों को अपनाकर आप अपनी मक्के की फसल को कीटों से मुक्त कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: आम की फसल पर दिख रहे हैं काले धब्बे, जानें इस रोग से कैसे बचा सकते हैं फसल

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 02 May 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Maize Farming Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
आम की फसल पर दिख रहे हैं काले धब्बे, जानें इस रोग से कैसे बचा सकते हैं फसल
आम की फसल पर दिख रहे हैं काले धब्बे, जानें इस रोग से कैसे बचा सकते हैं फसल
एग्रीकल्चर
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
एग्रीकल्चर
मात्र 10000 लगाकर शुरू कर सकते हैं इन फसलों की खेती, डबल होगा मुनाफा
मात्र 10000 लगाकर शुरू कर सकते हैं इन फसलों की खेती, डबल होगा मुनाफा
एग्रीकल्चर
Kitchen Gardening: किचन गार्डन में कैसे लगाएं भिंडी का बीज? सिर्फ 40 दिन में मिलेगी बंपर फसल
किचन गार्डन में कैसे लगाएं भिंडी का बीज? सिर्फ 40 दिन में मिलेगी बंपर फसल
Advertisement

वीडियोज

TMC Supreme Court Hearing:Mamata Banerjee को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका!मतगणना विवाद पर याचिका खारिज
Bengal Re-Election 2026: Suvendu Vs Mamta! SC में ममता की बड़ी जंग! 'Counting' पर बड़ा फैसला!
West Bengal Repolling: Diamond Harbour और Magrahat में फिर से मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम
Bengal Re-Election 2026: 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग! क्या बदल जाएंगे नतीजे? | BJP Vs TMC | Mamta
Undekhi Season 4 Review: सितारों की फौज, फिर भी कहानी में 'अंधेरा'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद इब्राहिम का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
तुर्किए से भारत लाया गया दाऊद का करीबी सलीम डोला, कैसे एक गलती ने उसे पहुंचाया सलाखों के पीछे?
पंजाब
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
BJP में शामिल हुए AAP सांसद संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में दो FIR, जल्द होगी गिरफ्तारी!
बॉलीवुड
रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के फैन हुए राम गोपाल वर्मा, पोस्ट में लिखा- 'ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही...'
रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' के फैन हुए राम गोपाल वर्मा, पोस्ट में की तारीफ
स्पोर्ट्स
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
IPL 2026: अंकतालिका में आखिर नंबर पर लखनऊ सुपर जायांट्स, 8.60 करोड़ का खिलाड़ी अब हुआ टीम में शामिल
इंडिया
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र यादव-तेजस्वी सूर्या को बड़ी जिम्मेदारी
ओम बिरला ने बनाईं संसदीय समिति, वेणुगोपाल बने PAC अध्यक्ष, धर्मेंद्र-तेजस्वी को बड़ी जिम्मेदारी
इंडिया
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
'काउंटिंग ड्यूटी में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति गलत नहीं', TMC की याचिका पर SC की बड़ी टिप्पणी
यूटिलिटी
Kailash Mansarovar Yatra: जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जानें कैसे करें आवेदन
जून से शुरू होगी पवित्र कैलाश यात्रा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट, जानें कैसे करें आवेदन और क्या है आखिरी तारीख
एग्रीकल्चर
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
गेहूं की कटाई के बाद खाली खेतों में ये काम करें किसान, सरकार देती है 90% सब्सिडी
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
ENT LIVE
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
Undekhi Season 4 Review: Brilliant Actors भी नहीं बचा पाए कमजोर Screenplay
ENT LIVE
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
Sapne Vs Everyone 2 Review: Ambrish Verma की दमदार Performance ने जीता दिल
ENT LIVE
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
Raja Shivaji Review: रितेश देशमुख की दमदार पेशकश, सिर्फ फिल्म नहीं एक एहसास
ENT LIVE
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Ek Din Movie Review: Sai PallavI और Junaid Khan की शानदार की एक्टिंग, पर लॉजिक और डेप्थ की कमी
Embed widget