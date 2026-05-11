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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरकब और कैसे शुरू करें कंटोला की खेती, मंडी में 150 से 300 रुपये/किलो रहता है भाव

कब और कैसे शुरू करें कंटोला की खेती, मंडी में 150 से 300 रुपये/किलो रहता है भाव

Kantola Cultivation Tips: कंटोला की खेती आज के दौर में किसानों के लिए मुनाफे का सबसे तगड़ा जरिया बनकर उभरी है. कम लागत में सही तकनीक से आप अपनी बंजर जमीन से भी लाखों की कमाई कर सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 11 May 2026 03:05 PM (IST)
Kantola Cultivation Tips: कंटोला की खेती आज के दौर में किसानों के लिए मुनाफे का सबसे तगड़ा जरिया बनकर उभरी है. कम लागत में सही तकनीक से आप अपनी बंजर जमीन से भी लाखों की कमाई कर सकते हैं.

कंटोला की खेती से किसान आजकल खूब मुनाफा कमा रहे हैं. इसे कई जगहों पर ककोड़ा भी कहा जाता है. आज के समय में किसानों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक बार लगाने पर सालों तक कमाई देता है.

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मार्केट में कंटोला की डिमांड इतनी ज्यादा है कि सीजन की शुरुआत में इसका रेट 150 से 300 रुपये प्रति किलो तक आसानी से पहुंच जाता है. इसकी खेती की शुरुआत करने का सबसे सही समय जून और जुलाई का महीना होता है, जब मानसून की दस्तक होती है.
मार्केट में कंटोला की डिमांड इतनी ज्यादा है कि सीजन की शुरुआत में इसका रेट 150 से 300 रुपये प्रति किलो तक आसानी से पहुंच जाता है. इसकी खेती की शुरुआत करने का सबसे सही समय जून और जुलाई का महीना होता है, जब मानसून की दस्तक होती है.
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अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा है. तो आप फरवरी-मार्च में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं. कंटोला की खेती के लिए गर्म और नमी वाली जलवायु सबसे बेस्ट मानी जाती है. जिससे इसकी बेलें तेजी से फैलती हैं. मिट्टी की बात करें तो कंटोला वैसे तो हर तरह की जमीन पर उग आता है. लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे शानदार रहती है.
अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा है. तो आप फरवरी-मार्च में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं. कंटोला की खेती के लिए गर्म और नमी वाली जलवायु सबसे बेस्ट मानी जाती है. जिससे इसकी बेलें तेजी से फैलती हैं. मिट्टी की बात करें तो कंटोला वैसे तो हर तरह की जमीन पर उग आता है. लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे शानदार रहती है.
Published at : 11 May 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News

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