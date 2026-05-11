कब और कैसे शुरू करें कंटोला की खेती, मंडी में 150 से 300 रुपये/किलो रहता है भाव

अगर आपके पास सिंचाई की अच्छी सुविधा है. तो आप फरवरी-मार्च में भी इसकी बुवाई कर सकते हैं. कंटोला की खेती के लिए गर्म और नमी वाली जलवायु सबसे बेस्ट मानी जाती है. जिससे इसकी बेलें तेजी से फैलती हैं. मिट्टी की बात करें तो कंटोला वैसे तो हर तरह की जमीन पर उग आता है. लेकिन रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे शानदार रहती है.