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कब और कैसे शुरू करें कंटोला की खेती, मंडी में 150 से 300 रुपये/किलो रहता है भाव
Kantola Cultivation Tips: कंटोला की खेती आज के दौर में किसानों के लिए मुनाफे का सबसे तगड़ा जरिया बनकर उभरी है. कम लागत में सही तकनीक से आप अपनी बंजर जमीन से भी लाखों की कमाई कर सकते हैं.
कंटोला की खेती से किसान आजकल खूब मुनाफा कमा रहे हैं. इसे कई जगहों पर ककोड़ा भी कहा जाता है. आज के समय में किसानों के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक बार लगाने पर सालों तक कमाई देता है.
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Published at : 11 May 2026 03:05 PM (IST)
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रुमान हाशमी, वरिष्ठ पत्रकार
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