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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरअल्फांसो से लेकर लंगड़ा और दशहरी तक... एक ही पेड़ में ऐसे उगा सकते हैं कई वैरायटी के आम

अल्फांसो से लेकर लंगड़ा और दशहरी तक... एक ही पेड़ में ऐसे उगा सकते हैं कई वैरायटी के आम

Mango Farming Tips: एक ही पेड़ पर अल्फांसो और दशहरी जैसे कई आम उगाना अब पूरी तरह मुमकिन है. कलम विधि की इस जादुई तकनीक से आप अपने बगीचे को मल्टी-वैरायटी हब बना सकते हैं.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 02 May 2026 12:53 PM (IST)
Mango Farming Tips: एक ही पेड़ पर अल्फांसो और दशहरी जैसे कई आम उगाना अब पूरी तरह मुमकिन है. कलम विधि की इस जादुई तकनीक से आप अपने बगीचे को मल्टी-वैरायटी हब बना सकते हैं.

आजकल गार्डनिंग और फार्मिंग का ट्रेंड काफी बदल गया है और लोग अब कम जगह में ज्यादा वैरायटी चाहते हैं. अगर आपके पास भी एक आम का पेड़ है, तो आपको अलग-अलग पेड़ों की जरूरत नहीं है. ग्राफ्टिंग यानी कलम विधि के जरिए आप एक ही पेड़ की टहनियों पर अल्फांसो, लंगड़ा और दशहरी जैसे कई किस्म के आम एक साथ उगा सकते हैं.

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एक पेड़ पर अलग-अलग आम उगाने की इस तकनीक को ग्राफ्टिंग कहते हैं. जिसमें एक पुराने पेड़ की टहनी पर दूसरी वैरायटी की कलम जोड़ी जाती है. विज्ञान की मदद से यह पूरी तरह मुमकिन है. बस आपको सही समय और सही तकनीक की जानकारी होनी चाहिए. फिर आपका बगीचा किसी फलों की प्रदर्शनी से कम नहीं लगेगा.
एक पेड़ पर अलग-अलग आम उगाने की इस तकनीक को ग्राफ्टिंग कहते हैं. जिसमें एक पुराने पेड़ की टहनी पर दूसरी वैरायटी की कलम जोड़ी जाती है. विज्ञान की मदद से यह पूरी तरह मुमकिन है. बस आपको सही समय और सही तकनीक की जानकारी होनी चाहिए. फिर आपका बगीचा किसी फलों की प्रदर्शनी से कम नहीं लगेगा.
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ग्राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय मानसून का होता है. जब हवा में नमी ज्यादा होती है. इस दौरान पेड़ तेजी से अपनी कोशिकाओं को जोड़ लेते हैं और नई कलम के सूखने के चांस बहुत कम रहते हैं. अगर आप जुलाई या अगस्त के महीने में यह काम करते हैं. तो आपकी सफलता की गारंटी काफी हद तक बढ़ जाती है.
ग्राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय मानसून का होता है. जब हवा में नमी ज्यादा होती है. इस दौरान पेड़ तेजी से अपनी कोशिकाओं को जोड़ लेते हैं और नई कलम के सूखने के चांस बहुत कम रहते हैं. अगर आप जुलाई या अगस्त के महीने में यह काम करते हैं. तो आपकी सफलता की गारंटी काफी हद तक बढ़ जाती है.
Published at : 02 May 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Grafting Technique Farming Tips Mango Farming

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