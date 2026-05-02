अल्फांसो से लेकर लंगड़ा और दशहरी तक... एक ही पेड़ में ऐसे उगा सकते हैं कई वैरायटी के आम

ग्राफ्टिंग के लिए सबसे अच्छा समय मानसून का होता है. जब हवा में नमी ज्यादा होती है. इस दौरान पेड़ तेजी से अपनी कोशिकाओं को जोड़ लेते हैं और नई कलम के सूखने के चांस बहुत कम रहते हैं. अगर आप जुलाई या अगस्त के महीने में यह काम करते हैं. तो आपकी सफलता की गारंटी काफी हद तक बढ़ जाती है.