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अल्फांसो से लेकर लंगड़ा और दशहरी तक... एक ही पेड़ में ऐसे उगा सकते हैं कई वैरायटी के आम
Mango Farming Tips: एक ही पेड़ पर अल्फांसो और दशहरी जैसे कई आम उगाना अब पूरी तरह मुमकिन है. कलम विधि की इस जादुई तकनीक से आप अपने बगीचे को मल्टी-वैरायटी हब बना सकते हैं.
आजकल गार्डनिंग और फार्मिंग का ट्रेंड काफी बदल गया है और लोग अब कम जगह में ज्यादा वैरायटी चाहते हैं. अगर आपके पास भी एक आम का पेड़ है, तो आपको अलग-अलग पेड़ों की जरूरत नहीं है. ग्राफ्टिंग यानी कलम विधि के जरिए आप एक ही पेड़ की टहनियों पर अल्फांसो, लंगड़ा और दशहरी जैसे कई किस्म के आम एक साथ उगा सकते हैं.
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Published at : 02 May 2026 12:53 PM (IST)
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