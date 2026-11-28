रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' के पिछले महीने ही सिनेमाघरों में रिलीज किया गया. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आते ही छा गई थी और ये एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बना रही थी. लेकिन 'रामायण' की रिलीज के बाद इसकी कमाई पर भी असर पड़ा और ब्रेक लग गया.

रजनीकांत की फिल्म के थिएटर में 43 दिन यानी कि 6 हफ्ते पूरे हो गए हैं. इसे दर्शकों की ओर से अच्छा खासा रिस्पांस भी मिला. ऐसे में चलिए बताते हैं फिल्म का क्लोजिंग बॉक्स ऑफिस. साथ ही इसने कमाई के साथ ही कितना प्रॉफिट कमाया?

'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (क्लोजिंग)

कोईमोई के अनुसार, रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' ने ओपनिंग वीक में इंडिया में 334.35 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. जबकि इसका इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 394.54 करोड़ रहा. वहीं, 8 दिनों में फिल्म का ग्लोबली 609.94 करोड़ ग्रॉस कलेक्शन रहा.

वहीं, क्लोजिंग कलेक्शन की बात की जाए तो 'जेलर 2' ने 43 दिनों में 475.25 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन किया है. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 560.82 करोड़ रहा. इसके साथ ही फिल्म ने ओवरसीज में 275.1 करोड़ कमाए और इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 835.92 करोड़ रहा.



'जेलर 2' बनी कॉलीवुड की ऑल टाइम नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसर (वर्ल्डवाइड)

'जेलर 2' कॉलीवुड की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है. इसने नंबर 1 पर कब्जा जमा रखा है. कोईमोई के अनुसार, फिल्म ने 2.0 (691 करोड़) के रिकॉर्ड को तोड़ दिया और नया कीर्तिमान स्थापित किया. देखिए कॉलीवुड की ऑल टाइम हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्में...

1. जेलर 2- 835.92 करोड़

2. 2.0- 691 करोड़

3. जेलर - 607.28 करोड़

4. लियो- 606.42 करोड़

5. कूली- 516.82 करोड़

6. पोन्नियन सेल्वन- 489.51 करोड़

7. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम- 458.44 करोड़

8. विक्रम- 416.83 करोड़

9. पोन्नियन सेल्वन 2- 344.71 करोड़

10. अमरन- 339.65 करोड़

'जेलर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाया प्रॉफिट?

इसके साथ ही अगर 'जेलर 2' के बॉक्स ऑफिस पर फाइनल वर्डिक्ट हिट और फ्लॉप के साथ ही प्रॉफिट रे बारे में बात की जाए तो कोईमोई के अनुसार, फिल्म का बजट 350 करोड़ था और इसका इंडिया नेट कलेक्शन 475.25 करोड़ रहा. इस लिहाज से फिल्म ने टोटल प्रॉफिट 125.25 करोड़ कमाया. जबकि प्रतिशत में बात करें तो इसने बजट के मुकाबले 35.78% प्रॉफिट कमाया.

बहरहाल, अगर 'जेलर 2' के बारे में बात की जाए तो ये 2023 में आई रजनीकांत स्टारर फिल्म 'जेलर' का सीक्वल है, जिसमें एक्टर ने लीड रोल प्ले किया है. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और विद्या बालन जैसे अन्य सेलेब्स ने अहम रोल प्ले किया है.