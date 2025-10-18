घर पर कैसे उगा सकते हैं गेंदे का फूल? यहां जान लें आसान तरीका

गेंदे का फूल भारतीय बगीचों और पूजा-पाठ में बहुत पसंद किया जाता है. इसकी खूबसूरत पीली और नारंगी रंग की पंखुड़ियां बगीचे की सुंदरता बढ़ा देती हैं. अगर आप भी अपने घर के बगीचे में गेंदे के फूल उगाना चाहते हैं, तो इसे करना बिल्कुल आसान है. आज हम आपको घर पर गेंदे का फूल उगाने की पूरी जानकारी देंगे.

गेंदे के फूल सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं होते, बल्कि इसके कई फायदे भी हैं. ये फूल हवा को साफ करते हैं और कीड़ों-मक्खियों को दूर रखते हैं. पूजा-पाठ और धार्मिक आयोजनों में इसका विशेष महत्व है. इसके अलावा, गेंदे के फूल से घर का वातावरण भी खुशबूदार और मनमोहक बनता है.

गेंदे के फूल उगाने के लिए ये है जरूरी

अच्छी मिट्टी

बाल्टी या पॉट

गेंदे के बीज

पानी देने की व्यवस्था

थोड़ी धूप

बीज कैसे चुनें

गेंदे के फूल उगाने के लिए सबसे पहले अच्छे बीज का चुनाव करना बहुत जरूरी है. बाजार में कई प्रकार के गेंदे के फूल के बीज मिलते हैं -

टैगेट्स (Tagetes): छोटा और टिकाऊ फूल

मेलॉटा (Calendula): पीला और नारंगी रंग का

लेमन गेंदे (Lemon Marigold): हल्का पीला रंग

मिट्टी और जगह

गेंदे के फूल को उगाने के लिए हल्की और पानी निकालने वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है. आप अगर बाल्टी या गमले में उगाना चाहते हैं तो उसमें अच्छी गार्डन मिट्टी और थोड़ी रेत मिलाकर मिश्रण तैयार कर लें. फूल को सीधे धूप भी पसंद है. इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहाँ दिन में कम से कम 4-5 घंटे धूप पहुंचे.

बीज बोने की प्रक्रिया

सबसे पहले मिट्टी को गमले या बगीचे की ज़मीन में डालकर हल्का समतल कर लें.

बीज को मिट्टी में 1-2 सेंटीमीटर गहरे गड्ढे में डालें.

बीज डालने के बाद हल्का पानी दें ताकि मिट्टी नम रहे, लेकिन ज्यादा गीला न हो.

बीज बोने के बाद ऊपर से हल्की मिट्टी छिड़क दें.

बीज अंकुरित होने तक रोज हल्का पानी दें और धूप मिलने वाली जगह पर रखें.

पौधा बनने में समय

बीज अंकुरित होने में लगभग 7-10 दिन का समय लगता है. अंकुरित होने के बाद पौधे की देखभाल शुरू होती है. धीरे-धीरे छोटे-छोटे पौधे बड़े होकर फूल देने लगते हैं.

पानी है जरूरी

गेंदे के फूल को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती. सप्ताह में 2-3 बार हल्का पानी पर्याप्त होता है. पौधे को हर 15-20 दिन में जैविक खाद या नाइट्रोजन युक्त उर्वरक दें. इससे पौधा मजबूत रहेगा और ज्यादा फूल देगा.