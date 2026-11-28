खेती में सिंचाई के लिए पानी की जरूरत हर किसान को होती है. कई बार बारिश कम होने या दूसरे जल स्रोतों की सुविधा नहीं होने पर किसान खेत में बोरवेल खुदवाने का फैसला लेते हैं. लेकिन बोरिंग करवाने में काफी खर्च आता है और बिना सही जानकारी के खुदाई कराने पर पानी मिलने की गारंटी नहीं होती. ऐसे में बोरवेल खुदवाने से पहले जमीन की जांच, आसपास के जल स्रोतों की जानकारी और सही मशीन का चुनाव करना जरूरी है.

बोरिंग से पहले जमीन और आसपास के पानी की करें जांच

खेत में बोरवेल खुदवाने से पहले जमीन का सर्वे करवाना सबसे जरूरी है. इसके लिए भूजल विशेषज्ञ की मदद ली जाती है. विशेषज्ञ रेसिस्टिविटी मीटर या वीईएस सर्वे जैसी तकनीकों से जमीन के अंदर पानी मिलने की संभावना और चट्टानों की स्थिति का अंदाजा लगाते हैं. केवल नारियल या लकड़ी से पानी खोजने के पारंपरिक तरीकों पर पूरी तरह निर्भर रहना ठीक नहीं है. इसके साथ ही अपने खेत के आसपास मौजूद पुराने कुओं और बोरवेल की जानकारी भी जुटाएं. देखें कि उनमें पानी कितनी गहराई पर मिलता है और गर्मियों में उनकी स्थिति कैसी रहती है. बोरिंग का समय चुनते समय गर्मियों में भूजल स्तर कम होने की स्थिति को समझना उपयोगी होता है.

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खुदाई के दौरान इन गलतियों से बचें

बोरिंग का काम शुरू होने पर ड्रिलिंग मशीन की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है. मशीन को सही तरीके से सीधा खड़ा किया जाना चाहिए, ताकि बोरवेल टेढ़ा न बने और बाद में मोटर लगाने में परेशानी न हो. इसके अलावा केसिंग पाइप की क्वालिटी से समझौता न करें. जमीन की मिट्टी और चट्टानों के हिसाब से सही आकार और मजबूती वाले पीवीसी या एमएस पाइप इस्तेमाल करवाएं. खराब क्वालिटी के पाइप दबाव में टूट सकते हैं या जमीन के अंदर की मिट्टी को बोरवेल में आने देते हैं.

बोरिंग के बाद भी इन बातों का रखें ध्यान

बोरवेल से पानी निकलने के बाद उसकी क्वालिटी की जांच करवाना भी जरूरी है. पानी का टीडीएस और पीएच लेवल चेक करवाएं, ताकि पता चल सके कि वह सिंचाई के लिए कितना सही है. ज्यादा खारा पानी लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर मिट्टी और फसल को नुकसान पहुंचाता है. इसके बाद बोरवेल की गहराई और पानी के बहाव के हिसाब से ही सबमर्सिबल मोटर लगवाएं. जरूरत से ज्यादा क्षमता वाली मोटर लगाने से पानी का जरूरत से ज्यादा दोहन होता है और बोरवेल पर दबाव पड़ता है. साथ ही बारिश के पानी को जमीन में पहुंचाने के लिए रेनवॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम या रिचार्ज पिट बनवाने पर भी विचार करें.

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