भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और खेती यहां करोड़ों लोगों की आजीविका का साधन है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश के कितने किसान पढ़े-लिखे हैं और कितने आज भी स्कूल नहीं जा पाए हैं? किसानों की शिक्षा को लेकर अलग-अलग समय पर कई सर्वे किए गए हैं. इनके आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण भारत में शिक्षा का स्तर बढ़ने के बावजूद किसानों के बीच पढ़ाई को लेकर अभी भी अंतर बना हुआ है.

2025 की रिसर्च में सामने आए किसानों की शिक्षा के आंकड़े

साल 2025 में आई एक रिसर्च में PM किसान योजना के लाभार्थी और गैर-लाभार्थी किसान परिवारों की शिक्षा का स्तर देखा गया. यह अध्ययन देश के 19 राज्यों के 3,800 किसान परिवारों पर आधारित था. इसके मुताबिक, योजना का लाभ लेने वाले किसान परिवारों के 11 प्रतिशत मुखिया निरक्षर थे. वहीं, 35 प्रतिशत ने प्राथमिक और 30 प्रतिशत ने माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई की थी. इसके अलावा 15 प्रतिशत ने 11वीं-12वीं तक शिक्षा हासिल की थी. तकनीकी शिक्षा लेने वाले किसानों की हिस्सेदारी 2 प्रतिशत , ग्रेजुएट किसानों की 6 प्रतिशत और पोस्ट ग्रेजुएट किसानों की हिस्सेदारी 1 प्रतिशत थी.

गैर-लाभार्थी किसान परिवारों में कितने लोग हैं निरक्षर?

इसी रिसर्च में PM किसान योजना का लाभ नहीं लेने वाले किसान परिवारों के मुखिया की शिक्षा का स्तर भी सामने आया. इसमें 19 प्रतिशत किसान परिवारों के मुखिया निरक्षर पाए गए. वहीं, 29 प्रतिशत ने प्राथमिक और 27 प्रतिशत ने माध्यमिक स्तर तक पढ़ाई की थी. 11वीं-12वीं तक पढ़ने वालों की हिस्सेदारी 14 प्रतिशत थी. इसके अलावा 2 प्रतिशत ने तकनीकी शिक्षा, 7 प्रतिशत ने ग्रेजुएशन और 2 प्रतिशत ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था. इन आंकड़ों से पता चलता है कि दोनों श्रेणियों के किसान परिवारों में शिक्षा का स्तर अलग-अलग है.

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पुराने सरकारी सर्वे में सामने आई थी यह तस्वीर

किसानों की शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय के 2013 के सर्वे में भी कई अहम आंकड़े सामने आए थे. इसके मुताबिक, उस समय 40.8 प्रतिशत किसान निरक्षर थे, जबकि 59.2 प्रतिशत किसान पढ़ना-लिखना जानते थे. पुरुष किसानों में साक्षरता दर 70.2 प्रतिशत थी, जबकि महिला किसानों में यह आंकड़ा केवल 41.4 प्रतिशत था. उच्च शिक्षा की बात करें तो सिर्फ 3 प्रतिशत किसान ग्रेजुएट थे और 0.7 प्रतिशत ने पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे आगे की पढ़ाई की थी. वहीं, 0.4 प्रतिशत किसानों के पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स की योग्यता थी. वहीं दूसरी तरफ PLFS 2025 के अनुसार ग्रामीण भारत की कुल साक्षरता दर 77.4 प्रतिशत रही. इसमें ग्रामीण पुरुषों की साक्षरता 84.8 प्रतिशत और महिलाओं की 70.3 प्रतिशत दर्ज की गई.

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