हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका

किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं किशमिश? आज जान लें बेहद आसान तरीका

किचन गार्डन में अंगूर की बेल लगाकर घर पर ही ताजे अंगूर और किशमिश उगाई जा सकती है. थोड़ी धूप, सही मिट्टी और नियमित देखभाल से यह काम बेहद आसान बन जाता है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 20 Oct 2025 01:40 PM (IST)
Preferred Sources

किचन गार्डन में ताजगी और स्वाद का आनंद लेने के लिए बहुत लोग फल और सब्जियां उगाते हैं. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर के छोटे गार्डन या बालकनी में किशमिश (Raisins) उगाना भी संभव है? जी हां, थोड़ी मेहनत, धैर्य और सही देखभाल से आप अपने घर में ही अंगूर की बेल लगाकर बाद में किशमिश तैयार कर सकते हैं. आइए जानते हैं इसे आसान तरीके से.

किशमिश अंगूर से बनती है, इसलिए पहले अंगूर की बेल लगाने के लिए सही जगह चुनना जरूरी है. अंगूर की बेल को धूप बहुत पसंद है. आपके किचन गार्डन या बालकनी में रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे धूप जरूर आती हो. धूप की कमी होने पर फल कम आएंगे और अंगूर पूरी तरह नहीं पकेंगे.

मिट्टी और गमला

अंगूर की बेल हल्की, पोषक तत्वों वाली और जल निकासी वाली मिट्टी में अच्छी तरह उगती है. गमले में बगीचे की मिट्टी, रेत और गोबर की खाद मिलाकर मिश्रण तैयार करें. गमला कम से कम 18-24 इंच गहरा होना चाहिए, ताकि जड़ें फैल सकें.

पौधा या कटिंग

आप नर्सरी से अंगूर का पौधा ले सकते हैं या पुराने बेल की कटिंग से नया पौधा तैयार कर सकते हैं. अगर कटिंग लगा रहे हैं, तो लगभग 8-10 इंच लंबी टहनी लें, जिसमें 3-4 कलियाँ हों. इसे मिट्टी में 2-3 इंच तक दबाएं और हल्का पानी दें. 10-15 दिनों में नई कलियाँ निकलने लगेंगी, जिससे पता चलेगा कि पौधा जम चुका है.

पानी देने का तरीका

अंगूर की बेल को ज्यादा पानी पसंद नहीं है. मिट्टी हल्की गीली रहनी चाहिए, लेकिन पानी कभी जमा नहीं होना चाहिए. गर्मियों में हर 2-3 दिन में हल्का पानी और सर्दियों में हफ्ते में एक बार पर्याप्त होता है.

बेल को सहारा देना

जैसे-जैसे बेल बढ़ती है, उसे ऊपर चढ़ने और फैलने के लिए सहारा देना जरूरी है. आप लकड़ी, जाली या रस्सी का सहारा दे सकते हैं. इससे बेल फैलकर सही दिशा में बढ़ती है और धूप भी सभी हिस्सों तक पहुंचती है.

खाद और देखभाल

हर महीने अंगूर की बेल को गोबर की खाद या वर्मी कम्पोस्ट दें. इससे पौधा हरा-भरा रहेगा और फल मीठे बनेंगे. अगर पत्तियों पर कीड़े लगें, तो नीम के तेल और पानी का हल्का स्प्रे करें. रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल न करें, क्योंकि आप इन्हें खाने वाले हैं.

फल आने में समय

अंगूर की बेल को फल देने में 2-3 साल का समय लगता है. पहले साल बेल मजबूत होती है, दूसरे साल फूल आते हैं और तीसरे साल अंगूर पककर तैयार होते हैं. जब अंगूर पूरी तरह पक जाए, तो आप उन्हें सुखाकर किशमिश बना सकते हैं. इसे बनाने के लिए अंगूर को सूरज की रोशनी में सुखाएं या हल्के ओवन में सुखाने का तरीका अपनाएं.

यह भी पढ़ें -  घर पर कैसे उगा सकते हैं बढ़िया गाजर? इस आसान तरीके को जानकर रह जाएंगे हैरान

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 20 Oct 2025 01:39 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Grow Grapes At Home Kitchen Garden Grapes
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
Advertisement

वीडियोज

पीएम मोदी ने नौ सेना जवानों के साथ खास अंदाज में मनाई दिवाली
Diwali 2025 : दिवाली पर जवानों के बीच पीएम मोदी | Goa | INS Vikrant | ABP News
Diwali 2025: कतई न चूकें! दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है? |ABPLIVE
KHESARI LAL YADAV कभी फुटपाथ पर लगाते थे ठेला, अब करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं! | ABPLIVE
UP Politics: Yogi के 'दोनों डिप्टी' नाराज हैं? | ABP News | CM Yogi | UP News | Diwali 2025
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश ने फ्रांस को दिया झटका, राफेल की जगह चीन से खरीदेगा J-10C फाइटर जेट; कौन सा खतरनाक?
चुनाव 2025
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
शरद यादव के बेटे को टिकट न मिलने पर RJD के वरिष्ठ नेता नाराज, फेसबुक पर लिखा लंबा-चौड़ा पोस्ट
क्रिकेट
Virender Sehwag Birthday: जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
जन्मदिन पर देखें वीरेंद्र सहवाग के 4 महारिकार्ड्स, जिन्हें आज तक नहीं तोड़ पाया कोई
बॉलीवुड
Diwali 2025: इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
इन बॉलीवुड गानों के बिना अधूरी है दिवाली, त्योहार को बना देते हैं और मजेदार
विश्व
Trump Tariff: 'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
'अगर भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो...', ट्रंप ने फिर दी और टैरिफ लगाने की धमकी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों ने दीये जलाकर लिखा 'जय श्री राम', धूमधाम से मनाया गया दीपोत्सव
ब्यूटी
ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स
ऑयली और स्टिकी डैंड्रफ स्कैल्प वालों के लिए परफेक्ट हेयर केयर रूटीन, जानें बेस्ट टिप्स
रिलेशनशिप
टूटते रिश्तों की चाबी है ये 5 प्यार जताने के तरीके, जानें कैसे करें दिल जीतने की शुरुआत?
टूटते रिश्तों की चाबी है ये 5 प्यार जताने के तरीके, जानें कैसे करें दिल जीतने की शुरुआत?
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget