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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरपीएम मानधन योजना में कैसे करते हैं अप्लाई, देखें लें पूरा प्रोसेस

पीएम मानधन योजना में कैसे करते हैं अप्लाई, देखें लें पूरा प्रोसेस

छोटे और सीमांत किसानों के लिए शुरू की गई पीएम किसान मानधन योजना में 60 साल की उम्र के बाद ₹3,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन मिल सकती है. जानें आवेदन का आसान तरीका.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 12 Sep 2026 12:44 PM (IST)
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किसान खेती के साथ-साथ अपने बुढ़ापे की आर्थिक जरूरतों को लेकर भी चिंता करते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) शुरू की है. यह योजना खासतौर पर छोटे किसानों के लिए है. इसमें किसान अपनी उम्र के हिसाब से हर महीने एक छोटी रकम जमा करते हैं और सरकार भी उनके बराबर योगदान देती है.

योजना में जुड़े किसान को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये पेंशन मिलने का प्रावधान है. अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो पहले इसकी पात्रता और आवेदन का पूरा तरीका जान लेना जरूरी है.

कौन किसान कर सकते हैं आवेदन?

पीएम किसान मानधन योजना में 18 से 40 साल की उम्र के छोटे किसान आवेदन कर सकते हैं. किसान के नाम पर 2 हेक्टेयर तक खेती की जमीन होनी चाहिए. योजना का लाभ लेने के लिए किसान का नाम संबंधित भूमि रिकॉर्ड में होना जरूरी है. इसके अलावा किसान को योजना की दूसरी शर्तें भी पूरी करनी होती हैं. इसलिए आवेदन करने से पहले अपनी उम्र, जमीन और बाकी पात्रता जरूर जांच लें.

हर महीने कितने रुपये जमा करने होंगे?

इस योजना में हर किसान को एक जैसी रकम जमा नहीं करनी होती. किसान जिस उम्र में योजना से जुड़ता है, उसी हिसाब से उसकी मासिक किस्त तय होती है. 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले किसान को कम योगदान देना होता है, जबकि ज्यादा उम्र में जुड़ने पर मासिक योगदान बढ़ जाता है. किसान जितनी रकम जमा करता है, सरकार भी उतनी ही रकम उसके खाते में योगदान के तौर पर देती है. इस तरह किसान और सरकार दोनों मिलकर पेंशन के लिए पैसा जमा करते हैं.

यह भी पढ़ें : इन किसानों को मिलेगा किसान समृद्धि योजना का लाभ, जान लें फायदे

 60 साल के बाद कितनी पेंशन मिलेगी?

पीएम किसान मानधन योजना में नियमित रूप से योगदान करने वाले किसान को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद हर महीने कम से कम 3,000 रुपये की पेंशन मिलने का प्रावधान है. यानी किसान को बुढ़ापे में हर महीने एक तय रकम मिलती रहेगी. किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसके पति या पत्नी को भी योजना के नियमों के अनुसार पारिवारिक पेंशन मिल सकती है. इसलिए यह योजना खेती पर निर्भर किसानों के लिए बुढ़ापे में नियमित आय का एक जरिया बन सकती है.

पीएम किसान मानधन में कैसे करें आवेदन?

योजना में आवेदन करने के लिए किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC पर जा सकते हैं. वहां किसान की जानकारी लेकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की जाती है. आवेदन के लिए आधार कार्ड और बैंक खाते जैसी जरूरी जानकारी की जरूरत होती है. किसान से उसकी उम्र और जमीन से जुड़ी जानकारी भी ली जा सकती है. रजिस्ट्रेशन के बाद उम्र के हिसाब से तय रकम बैंक खाते से नियमित रूप से जमा होती रहती है.

आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान

इस योजना में जुड़ने से पहले किसान को यह समझना जरूरी है कि हर महीने तय योगदान जमा करना होगा. अगर किसान बीच में योजना से बाहर निकलना चाहता है या किसी वजह से योगदान जमा नहीं कर पाता है तो उसके लिए योजना में अलग नियम दिए गए हैं. इसलिए सिर्फ ₹3,000 पेंशन सुनकर आवेदन न करें, बल्कि पूरी योजना और अपनी पात्रता को समझें. आवेदन के लिए किसी अनजान व्यक्ति को पैसे देने के बजाय नजदीकी CSC या सरकारी माध्यम से ही जानकारी लेना बेहतर है.

यह भी पढ़ें : खेती में इस्तेमाल करें Smart Irrigation, पानी के साथ साथ पैसों की भी होगी बचत

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Sep 2026 12:44 PM (IST)
Tags :
PM Kisan Maandhan Yojana Agricultural News
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