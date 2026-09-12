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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइन किसानों को मिलेगा किसान समृद्धि योजना का लाभ, जान लें फायदे

इन किसानों को मिलेगा किसान समृद्धि योजना का लाभ, जान लें फायदे

खेती में सिंचाई पर होने वाला खर्च किसानों की कमाई का बड़ा हिस्सा खत्म कर देता है. अब एक सरकारी योजना इस परेशानी को कम करने में मदद कर सकती है. जान लें किस राज्य के किसानों को मिलेगा इसका फायदा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 12 Sep 2026 06:48 AM (IST)
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  • पात्र किसान ऑनलाइन या कृषि कार्यालय में आवेदन करें.

खेती में अच्छी पैदावार लेने के लिए समय पर सिंचाई होना बेहद जरूरी है. कई किसान आज भी डीजल पंप के सहारे खेत तक पानी पहुंचाते हैं. इससे हर सीजन ईंधन पर बड़ी रकम खर्च हो जाती है. बिजली कनेक्शन होने पर भी सप्लाई का इंतजार करना पड़ सकता है. सिंचाई समय पर न होने से फसल की ग्रोथ प्रभावित होती है और किसानों को उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ता है. ऐसे किसानों की परेशानी कम करने के लिए एक खास योजना चलाई जा रही है.

इस योजना में किसानों को सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप बेहद कम खर्च में मिल सकता है. एक बार सोलर पंप लगने के बाद किसान सूरज की रोशनी से खेत की सिंचाई कर सकेंगे. इससे डीजल का खर्च बचेगा और बिजली का बिल भी. हालांकि इसका फायदा किसान को अपने आप नहीं मिलेगा. इसके लिए तय पात्रता पूरी करने के साथ आवेदन करना होगा. चलिए आपको बताते हैं किसान समृद्धि योजना में किसे लाभ मिलेगा.

झारखंड के इन किसानों को मिलेगा फायदा

किसान समृद्धि योजना झारखंड सरकार के कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की तरफ से चलाई जा रही है. इसका फायदा राज्य के पात्र किसानों को मिलेगा. किसान के पास खेती की जमीन और सिंचाई के लिए पानी का भरोसेमंद सोर्स होना जरूरी है. सोलर पंप की क्षमता खेत के क्षेत्रफल और उपलब्ध जल स्रोत के आधार पर तय की जा सकती है. व्यक्तिगत किसानों के लिए 2 एचपी का सतही सौर ऊर्जा आधारित पंपसेट उपलब्ध कराने का प्रावधान रखा गया है.

बड़ी क्षमता वाले पंप के लिए किसान समूह को प्राथमिकता मिल सकती है. आवेदन करने वाले किसान का आधार, बैंक खाता और जमीन का रिकॉर्ड अपडेट होना चाहिए. पहले से दूसरी सरकारी योजना के तहत सोलर पंप का लाभ ले चुके किसानों लाभ नहीं मिलेगा. पात्रता की जांच संबंधित विभाग की ओर से की जाएगी. इसलिए आवेदन से पहले अपने प्रखंड कृषि कार्यालय से नियमों की जानकारी जरूर ले लें.


इन किसानों को मिलेगा किसान समृद्धि योजना का लाभ, जान लें फायदे

किसानों को मिलेगा 90 प्रतिशत तक अनुदान

योजना के तहत सोलर पंप की सरकार से तय न्यूनतम कीमत पर 90 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है. पात्र किसान को कुल लागत का केवल 10 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होगा. लाभार्थी की ओर से अपना हिस्सा मिलने के बाद बाकी 90 प्रतिशत रकम योजना के तहत दी जाएगी. इससे किसान बेहद कम निवेश में सिंचाई का अपना इंतजाम कर सकते हैं. 

हालांकि पंप की फाइनल कीमत उसकी क्षमता और सरकार से चुनी गई एजेंसी की रेट के हिसाब से तय होगी.सोलर पंप चलाने के लिए डीजल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती. इससे हर फसल में सिंचाई पर होने वाला खर्च कम हो सकता है. दिन के समय धूप मिलने पर किसान अपनी जरूरत के मुताबिक पंप चला सकेंगे. समय पर पानी मिलने से खेत में एक से ज्यादा फसल लेने का मौका भी बढ़ सकता है. 

यह भी पढ़ें: किसान बेहद कम खर्च में तैयार करें वेस्ट डीकंपोजर घोल, जानें ले प्रोसेस

ऐसे करना होगा योजना में आवेदन

किसान समृद्धि योजना में आवेदन करने के लिए किसान इसके आधिकारिक पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं. पोर्टल पर किसान रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन चुनकर मोबाइल नंबर और मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी. आवेदन के दौरान आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन की रसीद, पहचान पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ सकती है. जल स्रोत से जुड़ी जानकारी भी मांगी जा सकती है. सभी डॉक्यूमेंट साफ और सही फॉर्मेट में अपलोड करना जरूरी है.


इन किसानों को मिलेगा किसान समृद्धि योजना का लाभ, जान लें फायदे

ऑनलाइन सुविधा समझ नहीं आने पर किसान अपने प्रखंड कृषि कार्यालय और जनसेवा केंद्र से मदद ले सकते हैं. आवेदन जमा होने के बाद विभाग रिकॉर्ड तथा जमीन का वेरिफिकेशन कर सकता है. जल स्रोत और पंप लगाने वाली जगह का फिजिकल निरीक्षण भी किया जा सकता है. पात्रता सही मिलने पर किसान को लाभार्थी अपना 10 परसेंट जमा करने की जानकारी मिलेगी. पैसे केवल आधिकारिक माध्यम से जमा करें. किसी एजेंट को नकद रकम न दें. आवेदन की रसीद और रजिस्ट्रेशन नंबर अपने पास रखें.

यह भी पढ़ें: 90 दिन में तैयार हो जाता है चिप्सोना आलू, किसान कैसे करें इसकी खेती?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Sep 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Irrigation Scheme Farming News
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