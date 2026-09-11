गोमूत्र खरीद रही सरकार, 10 रुपये/लीटर है दाम

पशुपालकों को गोमूत्र बेचने के लिए दूर किसी शहर में नहीं जाना पड़ेगा. इसे जमा करने के लिए संबंधित गांवों में 200 लीटर क्षमता वाले खास टैंक लगाए गए हैं. किसान अपने पशुओं से मिलने वाला गोमूत्र इन कलेक्शन सेंटर तक पहुंचा सकते हैं. गांव में ही खरीद की सुविधा मिलने से ट्रांसपोर्ट का खर्च बचेगा. इसके साथ पशुपालकों को रोजमर्रा के काम के बीच इसे बेचने में परेशानी भी नहीं होगी.