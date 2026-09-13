गमले में कैसे उगा सकते हैं सेब, ज्यादातर लोग नहीं जानते तरीका

सेब का पौधा लगाने के लिए बड़े खेत या बगीचे की जरूरत हमेशा नहीं होती. अगर आपके घर में बालकनी या छत पर थोड़ी सी जगह है तो बड़े गमले में सेब का पौधा लगाया जा सकता है. सेब के पौधे को बढ़ने के लिए सही मिट्टी, धूप, पानी और अच्छी देखभाल की जरूरत होती है. इसके लिए बाजार से छोटे आकार का सेब का पौधा लाकर गमले में लगाया जा सकता है. कुछ खास किस्मों के पौधे गमले में भी अच्छी तरह बढ़ते हैं. अगर आप घर पर सेब उगाना चाहते हैं तो बस कुछ आसान बातों का ध्यान रखें.

सबसे पहले सही गमला चुनें

सेब के पौधे के लिए ऐसा गमला लें, जिसमें जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिले. शुरुआत में करीब 18 से 24 इंच चौड़ा और गहरा गमला लें. गमले के नीचे पानी निकलने के लिए छेद जरूर करें ताकि जड़ सड़े नहीं. गमले को ऐसी जगह रखें जहां रोजाना करीब 6 से 8 घंटे धूप आती हो. सेब के पौधे को अच्छी धूप मिलने से उसकी ग्रोथ बेहतर होती है. बहुत छोटे गमले में पौधा लगाने से उसकी जड़ों को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलती.

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मिट्टी और पानी का रखें ध्यान

सेब के पौधे के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, जिसमें पानी आसानी से निकल जाए. इसके लिए सामान्य मिट्टी के साथ खाद और थोड़ा रेत या कोकोपीट मिलाएं. इससे मिट्टी ज्यादा भारी नहीं रहती और जड़ों तक हवा भी पहुंचती है. पौधा लगाने के बाद मिट्टी को हल्का गीला रखें, लेकिन रोज जरूरत से ज्यादा पानी न डालें. जब ऊपर की मिट्टी थोड़ी सूखी दिखाई दे, तभी पानी दें. गर्मी के दिनों में पानी की जरूरत बढ़ सकती है, जबकि बारिश के समय पानी कम देना चाहिए. समय-समय पर पौधे में जैविक खाद भी डालते रहें.

फल के लिए सही पौधा चुनना जरूरी

अगर आप गमले में सेब उगाकर फल लेना चाहते हैं, तो पौधे की किस्म का ध्यान रखना सबसे जरूरी है. बौनी या छोटे आकार में बढ़ने वाली किस्में गमले के लिए ज्यादा सुविधाजनक रहती हैं. नर्सरी से पौधा खरीदते समय वहां के जानकार से अपने इलाके के मौसम के हिसाब से सही किस्म के बारे में पूछें. कुछ सेब की किस्मों में फल आने के लिए दूसरे सेब के पौधे की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ किस्में अकेले भी फल देती हैं. पौधे को समय-समय पर काटकर सही आकार देना भी जरूरी है. अच्छी देखभाल के बावजूद गमले में फल आने में समय लगता है

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