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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंग'छम्मक छल्लो' पर लड़की के कातिलाना डांस ने इंटरनेट पर मचाया गदर

'छम्मक छल्लो' पर लड़की के कातिलाना डांस ने इंटरनेट पर मचाया गदर

वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की का लुक और स्टाइल भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. उसने ब्लैक कलर का फुल स्लीव्स टॉप और लाल रंग का बंधेज प्रिंट वाला लहंगा पहना हुआ है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Sep 2026 06:48 AM (IST)
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सोशल मीडिया की दुनिया में आए दिन कोई न कोई वीडियो तेजी से वायरल होता रहता है, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो पहली ही नजर में आपका ध्यान खींच लेते हैं और आप उन्हें बार-बार देखने पर मजबूर हो जाते हैं. इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक बेहद ही खूबसूरत लड़की का डांस वीडियो गर्दा उड़ा रहा है. वीडियो में लड़की आइकॉनिक गाने 'छम्मक छल्लो' पर ऐसे कातिलाना डांस मूव्स और जबरदस्त एक्सप्रेशंस दिखा रही है कि देखने वाले अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. उसकी सादगी, खूबसूरती और डांस का कॉम्बिनेशन इतना कमाल का है कि पूरा इंटरनेट इस वक्त इस मिस्ट्री गर्ल का दीवाना बन चुका है.

ब्लैक टॉप और रेड लहंगे में बिखेरा खूबसूरती का जलवा

वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की का लुक और स्टाइल भी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. उसने ब्लैक कलर का फुल स्लीव्स टॉप और लाल रंग का बंधेज प्रिंट वाला लहंगा पहना हुआ है. इस सिंपल लेकिन बेहद अट्रैक्टिव आउटफिट में लड़की बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल नजर आ रही है. कमरे के अंदर शूट किए गए इस वीडियो में जैसे ही 'छम्मक छल्लो' गाना बजना शुरू होता है, लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह पूरी लय में थिरकने लगती है. उसकी एक-एक अदा में इतनी नजाकत है कि दर्शक उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

 
 
 
 
 
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कातिलाना एक्सप्रेशंस और परफेक्ट डांस मूव्स ने जीता दिल

इस वीडियो की सबसे खास बात लड़की के एक्सप्रेशंस और उसकी बॉडी लैंग्वेज हैं. बॉलीवुड के मशहूर गाने 'छम्मक छल्लो' पर उसने जिस तरह अपनी कमर मटकाई है और हाथों का मूवमेंट किया है, वह बेहद कातिलाना है. गाने के बोल के साथ उसके चेहरे के हाव-भाव एकदम परफेक्ट मैच कर रहे हैं. बिना किसी तड़क-भड़क या भारी-भरकम सेटअप के, सिर्फ अपनी सादगी और बेहतरीन डांस के दम पर इस लड़की ने महफिल लूट ली है. वीडियो देखने के बाद हर कोई यही कह रहा है कि असली टैलेंट और खूबसूरती यही होती है.

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सोशल मीडिया पर आई कमेंट्स और लाइक्स की बाढ़

जैसे ही यह वीडियो इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर हुआ, देखते ही देखते यह तेजी से वायरल हो गया. यूजर्स इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट सेक्शन में लोग लड़की के डांस मूव्स और उसकी स्माइल की तारीफों के पुल बांध रहे हैं. किसी का कहना है कि 'करीना कपूर भी इस डांस के आगे फीकी लग रही हैं', तो कोई लिख रहा है कि 'इस वीडियो ने हमारा दिन बना दिया'. लोगों का कहना है कि लड़की के डांस में एक अलग ही एनर्जी और ग्रेस है जो दिल को छू जाती है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 06:48 AM (IST)
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