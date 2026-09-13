ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरऑयल पाम की खेती से मालामाल होंगे किसान, जान लें इसका सही तरीका

ऑयल पाम की खेती से मालामाल होंगे किसान, जान लें इसका सही तरीका

एक बार लगाया गया ऑयल पाम कई साल तक किसानों की कमाई का जरिया बन सकता है. इसकी खेती में कुछ बातों का रखना होता है खास ध्यान. पौधे लगाने से लेकर फल बेचने तक का सही तरीका और कमाई का पूरा हिसाब जान लें.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 13 Sep 2026 03:42 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • 3-4 साल में फल, 2-4 लाख प्रति हेक्टेयर मुनाफा.

भारत में खाना बनाने के लिए बड़े लेवल पर तेल का इस्तेमाल होता है. देश में जरूरत के हिसाब से ऑयल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता. इसलिए पाम ऑयल दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है. अब भारत में भी इसकी खेती बढ़ाने पर फोकस किया जा रहा है. ऑयल पाम एक बार लगाने के बाद कई साल तक फल देता है. ऐसे में किसान इससे लंबे समय तक कमाई कर सकते हैं.

हालांकि इसकी खेती हर जगह नहीं की जा सकती. ऑयल पाम को गर्म मौसम, अच्छी नमी और भरपूर पानी चाहिए. खेत के पास प्रोसेसिंग यूनिट होना भी जरूरी है. क्योंकि कटाई के बाद फलों को ज्यादा समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता. जान लीजिए कैसे की जा इसकी खेती और इससे कितना मुनाफा कमाया जा सकता है.

इस तरह शुरू करें खेती

ऑयल पाम के लिए गहरी और उपजाऊ मिट्टी सही रहती है. खेत में पानी निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए. बारिश और सिंचाई का पानी लंबे समय तक जमा रहने से पौधों की जड़ें खराब हो सकती हैं. पौधे लगाने से पहले मिट्टी की जांच करा लें. इससे पता चलेगा कि खेत में किस खाद और न्यूट्रिशन की जरूरत है.

इस फसल को पूरे साल पानी चाहिए. कम बारिश वाले इलाकों में ड्रिप इरिगेशन लगाना बेहतर रहेगा. खेती शुरू करने से पहले अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग से संपर्क करें. वहां से पता चल जाएगा कि आपका इलाका ऑयल पाम के लिए सही है या नहीं. पौधे हमेशा विभाग से जुड़ी नर्सरी और फिर अधिकृत एजेंसी से ही खरीदें. 

पौधों के बीच रखें सही दूरी

खेत की गहरी जुताई करके पौधे लगाने के लिए गड्ढे तैयार करें. ऑयल पाम के पौधे करीब 9 मीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं. इन्हें तिकोने पैटर्न में लगाने से एक हेक्टेयर में लगभग 143 पौधे लगाए जा सकते हैं. पौधों के बीच कम दूरी रखने पर कुछ साल बाद उनकी पत्तियां आपस में टकराने लगेंगी. इससे उन्हें सही धूप और हवा नहीं मिलेगी.

पौधे लगाने के तुरंत बाद पानी दें. शुरुआती महीनों में मिट्टी सूखने न दें. पौधों के आसपास उगने वाले खरपतवार को समय पर हटाते रहें. खाद की मात्रा पौधे की उम्र और मिट्टी की जांच के हिसाब से रखें. शुरुआती तीन साल तक पौधों के बीच काफी जगह खाली रहती है. इस जगह में मूंगफली, दाल और सब्जियों की खेती की जा सकती है. 

तीन से चार साल बाद शुरू होगी कमाई

ऑयल पाम में आमतौर पर पौधे लगाने के तीन से चार साल बाद फल आने शुरू होते हैं. पौधों की उम्र बढ़ने के साथ उत्पादन भी बढ़ सकता है. सही देखभाल मिलने पर एक हेक्टेयर से सालाना करीब 20 से 25 टन फलों के गुच्छे मिल सकते हैं. हालांकि शुरुआती सालों में उत्पादन इससे कम रह सकता है.

फलों की कटाई सही समय पर करना बेहद जरूरी है. गुच्छे पकने के बाद कुछ फल नीचे गिरने लगते हैं. इसे कटाई शुरू करने का संकेत माना जा सकता है. कच्चे गुच्छे काटने से उनमें तेल की मात्रा कम मिल सकती है. वहीं ज्यादा देर करने पर फल खराब होने लगते हैं. 

इससे उनकी क्वालिटी और कीमत दोनों प्रभावित हो सकती हैं. कटाई के बाद फलों को जल्द प्रोसेसिंग यूनिट तक पहुंचाएं. किसान पौधे तैयार होने तक उनके बीच खाली जगह में दलहन, मूंगफली और सब्जियां उगाकर कुछ एक्स्ट्रा कमाई भी कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?

इतना मिल सकता है मुनाफा

ऑयल पाम के फलों का भाव अलग अलग राज्यों और समय के हिसाब से बदल सकता है. अगर एक टन फलों का रेट करीब 21500 रुपये से 24000 रुपये रहता है. तो 20 से 25 टन उत्पादन बेचकर किसान लगभग 4.30 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की सालाना ग्रॉस बिक्री कर सकता है.


ऑयल पाम की खेती से मालामाल होंगे किसान, जान लें इसका सही तरीका

इसमें खाद, सिंचाई, मजदूरी, कटाई और ट्रांसपोर्ट पर होने वाला खर्च घटाने के बाद एक हेक्टेयर से करीब 2 लाख रुपये से 4 लाख रुपये तक का नेट मुनाफा बच सकता है. लेकिन आपके राज्य के भाव, मजदूरी और प्रोसेसिंग यूनिट की दूरी भी मुनाफा प्रभावित कर सकती है. प्रोसेसिंग यूनिट पास होने से ट्रांसपोर्ट का खर्च कम रह सकता है. जिससे मुनाफा अपने आप बढ़ जाएगा.

यह भी पढ़ें: बड़े सींगों वाली भैंस महंगी क्यों होती है, इससे क्या पता चलता है?

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 13 Sep 2026 03:42 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming PALM OIL
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
गमले में कैसे उगा सकते हैं सेब, ज्यादातर लोग नहीं जानते तरीका
गमले में कैसे उगा सकते हैं सेब, ज्यादातर लोग नहीं जानते तरीका
एग्रीकल्चर
बड़े सींगों वाली भैंस महंगी क्यों होती है, इससे क्या पता चलता है?
बड़े सींगों वाली भैंस महंगी क्यों होती है, इससे क्या पता चलता है?
एग्रीकल्चर
छोटे और सीमांत किसानों के लिए कमाल की हैं ये स्कीम, सीधे खाते में आता है पैसा
छोटे और सीमांत किसानों के लिए कमाल की हैं ये स्कीम, सीधे खाते में आता है पैसा
एग्रीकल्चर
दूध से ज्यादा कमाई करता है गाय का गोबर, जानें कैसे बनता है पैसा?
दूध से ज्यादा कमाई करता है गाय का गोबर, जानें कैसे बनता है पैसा?
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के एक्टिंग ड्रामे ने चौंकाया!
SANSANI: प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल की 'बैड वार्डन' !। Crime News।UP। Gorakhpur
BRICS Summit 2026: PM Modi के 10 प्रस्तावों को मंजूरी.. पाक- अमेरिका के होश उड़ने वाले है !
Janhit : मोदी-जिनपिंग की मुलाकात का 'जनहित संदेश'| Brics Summit 2026 | PM Modi | Jinping | Delhi
Iran-America War News: एक पहाड़.. ईरान की बनेगा ढाल! | Pickaxe Mountain | Bunker-Buster Bombs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘मोदी जी आपने चीन के सामने...’, जिनपिंग संग मीटिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
‘मोदी जी आपने चीन के सामने...’, जिनपिंग संग मीटिंग पर कांग्रेस ने उठाए सवाल
दिल्ली NCR
दिल्ली के स्वरूप नगर में भीषण आग, 6 घायल, मौके पर पहुंची फायर टीम
दिल्ली के स्वरूप नगर में भीषण आग, 6 घायल, मौके पर पहुंची फायर टीम
बॉलीवुड
सोनाली कुलकर्णी ने की आमिर खान की तारीफ, बोलीं- लड़कियां मर रही हैं शादी के लिए
सोनाली कुलकर्णी ने की आमिर खान की तारीफ, बोलीं- लड़कियां मर रही हैं शादी के लिए
क्रिकेट
इन 3 'प्लेयर्स बैटल' पर रहेगी सबकी नजर, भारत बनाम अफगानिस्तान पहला T20 आज
इन 3 'प्लेयर्स बैटल' पर रहेगी सबकी नजर, भारत बनाम अफगानिस्तान पहला T20 आज
विश्व
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान! वीडियो वायरल
हिंदू संत के पैर छूते नजर आए ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान! वीडियो वायरल
इंडिया
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
मुंबई में अमित शाह और एकनाथ शिंदे की मुलाकात, आधे घंटे हुई बातचीत
एग्रीकल्चर
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
कितने की आती है आयाम सेमानी मुर्गी, इसका अंडा कितने में बिकता है?
ऑटो
अब Tata Punch EV खरीदना हुआ महंगा, जानिए कितनी बढ़ गई कीमत?
अब Tata Punch EV खरीदना हुआ महंगा, जानिए कितनी बढ़ गई कीमत?
ENT LIVE
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
Neena Gupta Pregnancy Rumours: Actress Gives Savage Reply To Viral Pregnancy Claims
ENT LIVE
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
Kareena Kapoor Khan’s ‘100 Expressions’ Go Viral, Actress Reveals The Funny Reason Behind Them
ENT LIVE
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
Haiwaan Review: Akshay Kumar-Saif Ali Khan की जोड़ी भी नहीं बचा पाई फिल्म की कमजोर कहानी
ABP NEWS
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।
ABP NEWS
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।
Embed widget