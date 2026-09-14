नेतन्याहू के बालों और मेकअप पर करोड़ों खर्च, इजरायली PM ने खूब बहाया पैसा

इजरायल ने जनवरी 2019 से अगस्त 2026 के बीच अपने प्रधानमंत्रियों की हेयर स्टाइलिंग और मेकअप से जुड़े खर्चों पर करीब 4.49 करोड़ रुपये खर्च किए. हेयर और मेकअप पर हुए खर्च का लगभग 90 फीसदी हिस्सा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू से जुड़ा है. ये जानकारी मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन की ओर से वकील यारा विंकलर शालित द्वारा दिसंबर 2025 में याचिका दायर करने के बाद सामने आई.

इजरायली पीएम ऑफिस की ओर से पूरा डेटा जारी किया गया. डेटा से पता चला कि हर साल बालों और मेकअप पर होने वाला खर्च काफी बढ़ा. 2022 में जब नफताली बेनेट और यायर लैपिड प्रधानमंत्री थे, तब यह खर्च लगभग 26.34 लाख रुपये था. बेंजामिन नेतन्याहू के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद 2023 में यह खर्च बढ़कर लगभग 97.52 लाख रुपये हो गया. उस साल कुल खर्च लगभग 98.38 लाख रुपये था. सबसे ज्यादा सालाना खर्च 2025 में हुआ, जब सरकार ने लगभग 1.06 करोड़ रुपये खर्च किए.

מידע שקיבלנו: הוצאות האיפור והשיער של ראשי הממשלה בישראל משנת 2019.

🔹 הן הסתכמו ב-1.43 מיליון שקל - 90% מהן היו של בני הזוג נתניהו.

🔹 הוצאות סידור השיער לנתניהו בתחילת המלחמה, באוקטובר 2023, היו 2,457 שקל.

🔹 ההוצאה הגבוהה ביותר: 13.5 אלף דולר בביקור של 4 ימים בארצות הברית.… pic.twitter.com/SIi8X8qgMw — התנועה לחופש המידע (@shakoof) September 10, 2026

युद्ध शुरू होने के समय कितना खर्च किया

इस रिकॉर्ड से अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के समय के खर्चों का भी पता चला. उस साल सितंबर से नवंबर के बीच नेतन्याहू की हेयर स्टाइलिंग पर लगभग 2.48 लाख रुपये और मेकअप पर लगभग 1.51 लाख रुपये खर्च किए गए. अकेले अक्टूबर 2023 में सरकार ने नेतन्याहू की हेयर स्टाइलिंग पर 77,076 रुपये खर्च किए.

अमेरिकी यात्रा के दौरान कितना खर्च

रोया न्यूज के अनुसार, सबसे ज़्यादा खर्च फरवरी 2025 में वॉशिंगटन डीसी की 4 दिन की यात्रा के दौरान हुआ, जब हेयर और मेकअप पर लगभग 12.9 लाख रुपये खर्च किए गए. जुलाई 2024 में वॉशिंगटन की यात्रा के दौरान भी हेयर और मेकअप पर लगभग 10.99 लाख रुपये खर्च हुए.

रिकॉर्ड में सरकारी कामकाज से जुड़े खर्चों (जैसे कपड़े और मेहमानों की खातिरदारी) को अलग से दिखाया गया. नेतन्याहू का इस पर खर्च लगभग 1.28 करोड़ रुपये था. बेनेट के लिए यह आंकड़ा लगभग 18.15 लाख रुपये और लैपिड के लिए 2.48 लाख रुपये था. अधिकारियों की ओर से जारी किए गए दस्तावेजों से कुछ जानकारी हटा दी गई थी. प्रधानमंत्री के हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट के नाम हटा दिए गए.

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