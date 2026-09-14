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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडरायबरेली से ही क्यों चुनाव लड़ता है गांधी परिवार? कांग्रेस नेता ने बताई अंग्रेजों के जमाने की कहानी

रायबरेली से ही क्यों चुनाव लड़ता है गांधी परिवार? कांग्रेस नेता ने बताई अंग्रेजों के जमाने की कहानी

नेहरू-गांधी परिवार रायबरेली से चुनाव क्यों लड़ता है? सीएम मोहन यादव के इस सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू ने रायबरेली में किसानों के आंदोलन में साथ दिया था.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 14 Sep 2026 07:32 AM (IST)
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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोलते हुए सवाल किया था कि नेहरू-गांधी परिवार दिल्ली से चुनाव क्यों नहीं लड़ता? वे चुनाव लड़ने रायबरेली क्यों जाते हैं? इस सवाल का जवाब अब कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने दिया. बीजेपी पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी नेताओं को इतिहास की जानकारी नहीं होती इसलिए उनसे उम्मीद है कि वो ऐसे सवाल करेंगे.

पीसी शर्मा ने कहा, "बीजेपी के जितने भी नेता हैं उन्हें आजादी का इतिहास नहीं मालूम. गांधी परिवार रायबरेली से क्यों लड़ता है? आजादी की लड़ाई के समय रायबरेली में किसानों का आंदोलन हुआ था. वहां जवाहरलाल नहरू डेढ़ महीने तक रहे और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी. उन्होंने अंग्रेजों के समय में रायबरेली के किसानों की समस्याओं को हल कराया. तबसे रायबरेली नेहरू-गांधी परिवार को नहीं छोड़ता है. हर बार कहता है कि गांधी परिवार यहीं से लड़ेगा."

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'घबराहट में बीजेपी दे रही ऐसे बयान'

कांग्रेस नेता ने कहा, "यह आजादी की लड़ाई की बात है जो बीजेपी नेता नहीं समझेंगे. दूसरी बात, राहुल गांधी इंदौर में युवाओं से मिल रहे हैं. यह सब देखकर बीजेपी घबराई हुई है, वरना सीएम मोहन यादव को कमेंट करने की जरूरत ही क्या थी? उन्होंने देखा कि कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हजारों युवा कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं."

'नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम के लिए 10 लाख फीस'

पीसी शर्मा ने बताया कि एमपी में नेता प्रतिपक्ष के कार्यक्रम के लिए 10 लाख रुपये जमा कराए गए हैं. हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ. यह सरकार का डर है. उन्हें लगता है यह सब करने से कार्यक्रम कैंसिल हो जाए, राहुल गांधी आएं ही न, युवा इकट्ठे ही न हों. 

राहुल गांधी ने युवाओं के भविष्य, पढ़ाई, स्कूल, एग्जाम और रोजगार की बात की है तबसे बीजेपी पूरे देश में घबराई हुई है. इसी का नतीजा है कि एमपी के मुख्यमंत्री ऐसे बयान दे रहे हैं. इंदौर में जब लाखों जेन-जी इकट्ठे हो जाएंगे तो इसका असर मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ेगा.

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About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 14 Sep 2026 07:32 AM (IST)
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