हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिचन गार्डन में लग जाएगी कुंदरू की बेल, एक्सपर्ट के इन तरीकों से घर में होगी छप्परफाड़ पैदावार

किचन गार्डन में लग जाएगी कुंदरू की बेल, एक्सपर्ट के इन तरीकों से घर में होगी छप्परफाड़ पैदावार

Kundru Growing Tips: घर के किचन गार्डन या गमले में कुंदरू की हरी-भरी बेल उगाना बेहद आसान है.इन तरीकों को अपनाकर आप बिना किसी खास मेहनत के घर पर ही कुंदरू की एकदम ताजी पैदावार पा सकते हैं.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 06 Jul 2026 10:09 AM (IST)
Preferred Sources

Kundru Growing Tips: अगर किचन गार्डन में ऐसी सब्जी लगानी है जो कम देखभाल में लंबे समय तक फल देती रहे तो कुंदरू एक शानदार ऑप्शन हो सकती है. इसकी बेल तेजी से फैलती है और एक बार अच्छी तरह तैयार हो जाए. तो कई महीनों तक लगातार ताजी सब्जियां मिलती रहती हैं. यही वजह है कि अब शहरों में रहने वाले लोग भी छत, आंगन और छोटे बगीचों में इसे उगा रहे हैं. 

सही मिट्टी, धूप और समय पर सिंचाई का ध्यान रखा जाए. तो कुंदरू की बेल तेजी से बढ़ती है और भरपूर फल देती है. बाजार में इसकी मांग भी अच्छी रहती है. इसलिए घरेलू जरूरत पूरी करने के साथ अतिरिक्त उत्पादन से कमाई का मौका भी मिल सकता है. थोड़ी सी योजना और सही देखभाल से आपका किचन गार्डन सालभर हरा-भरा बना रह सकता है.

ऐसे लगाएं कुंदरू की बेल

कुंदरू की बेल लगाने के लिए ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां रोजाना कम से कम 6 से 7 घंटे धूप मिलती हो. इसकी अच्छी बढ़वार के लिए दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है. जिसमें पानी रुकने की समस्या न हो. पौधा लगाने से पहले मिट्टी में अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट मिला देने से पौधे को जरूरी पोषण मिल जाता है.

तेजी से बढ़ेगी और खूब फल देगी

कुंदरू को बीज से लगाने की बजाय बेल की कटिंग से लगाना ज्यादा आसान और असरदार माना जाता है. क्योंकि इससे पौधा जल्दी तैयार हो जाता है. बेल को फैलने के लिए जाली, रस्सी या लोहे का सहारा जरूर दें. इससे बेल जमीन पर नहीं फैलती, हवा का फ्लो बेहतर रहता है और फल भी सही तरीके से बड़े होते हैं. शुरुआती दिनों में नियमित सिंचाई करें लेकिन मिट्टी में ज्यादा पानी जमा न होने दें.

यह भी पढ़ें: मल्चिंग पॉलीहाउस तकनीक से फसलों को दें थ्री-लेयर सुरक्षा, कम पानी में होगी छप्परफाड़ पैदावार

इन आसान तरीकों से करें देखभाल 

कुंदरू की बेल लगाने के बाद उसकी देखभाल करना भी उतना ही जरूरी है. पौधे के आसपास उगने वाली घास को समय समय पर हटाते रहें जिससे पोषक तत्वों की पूरी मात्रा बेल को मिल सके. हर 20 से 25 दिन में जैविक खाद या वर्मी कंपोस्ट डालने से नई शाखाएं तेजी से निकलती हैं और फल भी लगातार आते रहते हैं. जब बेल बहुत ज्यादा घनी हो जाए तो सूखी और कमजोर टहनियों की हल्की छंटाई कर दें. इससे पौधे में नई बढ़वार होती है और उत्पादन बेहतर बना रहता है. 

सिंचाई का ध्यान रखें

गर्मियों में मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के अनुसार सिंचाई करें जबकि बारिश के मौसम में एक्सट्रा पानी की निकासी का ध्यान रखें. अगर समय रहते कीट या बीमारी के लक्षण दिख जाएं तो जैविक उपाय अपनाएं. सही देखभाल के साथ एक ही कुंदरू की बेल लंबे समय तक पूरे परिवार के लिए ताजी और पौष्टिक सब्जी देती रहती है.

यह भी पढ़ें: 'खेत का डिजिटल डॉक्टर' वह ऐप जो सिर्फ एक फोटो खींचकर बता देता है फसल की बीमारी और उसका इलाज

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 06 Jul 2026 10:09 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Kundru Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में लग जाएगी कुंदरू की बेल, एक्सपर्ट के इन तरीकों से घर में होगी छप्परफाड़ पैदावार
किचन गार्डन में लग जाएगी कुंदरू की बेल, एक्सपर्ट के इन तरीकों से घर में होगी छप्परफाड़ पैदावार
एग्रीकल्चर
Broccoli Farming Tips: बड़े होटलों की पहली पसंद, नॉर्मल गोभी से 5 गुना ज्यादा मुनाफा देगी इस विदेशी सब्जी की खेती
बड़े होटलों की पहली पसंद, नॉर्मल गोभी से 5 गुना ज्यादा मुनाफा देगी इस विदेशी सब्जी की खेती
एग्रीकल्चर
Benefits Of Millets Superfood: भारतीय बाजार में तेजी से बढ़ते 'सुपरफूड्स', कम लागत और बेहद कम पानी में ऐसे तैयार होगी फसल
भारतीय बाजार में तेजी से बढ़ते 'सुपरफूड्स', कम लागत और बेहद कम पानी में ऐसे तैयार होगी फसल
एग्रीकल्चर
बकरी पालने वालों की चमकेगी किस्मत, 60% सब्सिडी के साथ सरकार दे रही 5 साल का मुफ्त बीमा
बकरी पालने वालों की चमकेगी किस्मत, 60% सब्सिडी के साथ सरकार दे रही 5 साल का मुफ्त बीमा
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Ketan Murder Case: सिया...सहेली और खूनी भविष्यवाणी !
Ram Mandir Chadhava Chori | Janhit: कल 6 जुलाई... क्या होगी 'चंपत' की विदाई? | Champat Rai | Ayodhya
Amir Khan Wedding: दिल है की मानता नहीं | Bollywood News | ABP News
Ram Mandir Daan Chori | Sandeep Chaudhary: Trust में गड़बड़झाले का सबसे सटीक विश्लेषण | Ayodhya | UP
Ram Mandir Donation Scam : चढ़ावा चोरी...मास्टरमाइंड की उल्टी गिनती! | | Champat Rai | ABP Report
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा?
'4-5 महीने में सभी दोषियों को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोली VHP, चंपत राय को लेकर जानें क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
दिल्ली-NCR में आज झमाझम बारिश के आसार, 50KM घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं; जानें IMD का अपडेट
इंडिया
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम पर एजुकेशनल कैंपस पर मचा बवाल? BJP ने कर दी ये बड़ी मांग 
ओवैसी की फैमिली में कौन हैं बैरिस्टर फातिमा, जिनके नाम के कैंपस पर बवाल? BJP ने कर दी ये मांग 
क्रिकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
Women’s T20 World Cup: भारत की श्री चरणी रहीं सबसे सफल गेंदबाज, 5 मैचों में ही झटके सबसे ज्यादा विकेट
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO Day 10: नई 'अल्फा' के आगे दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
दूसरे संडे भी 'वेलकम टू द जंगल' का बजा डंका, कमा डाले करोड़ों, अब बनाने वाली है ये रिकॉर्ड
इंडिया
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
जिस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान संग मिलकर ईरान को मनाया, वहां क्यों पहुंचे एस जयशंकर? अमेरिका भी जाएंगे
ट्रैवल
Haunted Beach In India: ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ये भारत का सबसे डरावना बीच, हर तरफ है भटकती आत्माओं का साया? डरा देंगी ये घटनाएं
ऑटो
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ये हैं टचस्क्रीन वाले 5 किफायती स्कूटर, लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल? जानें डिटेल्स
ENT LIVE
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
Lock Upp 2 का पहला एविक्शन, Shresta Iyer का सफर खत्म
ENT LIVE
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
Sutluj ने दिखाया पंजाब का दर्द, Diljit Dosanjh ने जीता दिल
ABP NEWS
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
होम गार्ड की पिटाई की, उसे सड़क पर पीटा।
ABP NEWS
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
पुल पर बहुत ज़्यादा पानी है, दोनों तरफ़ गाड़ियाँ फंसी हुई हैं।
ABP NEWS
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
बिजली चली गई, इन्वर्टर खराब हो गया... ऐसे में मोमबत्तियां काम आईं।
Embed widget