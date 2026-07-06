बकरी पालने वालों की चमकेगी किस्मत, 60% सब्सिडी के साथ सरकार दे रही 5 साल का मुफ्त बीमा

Goat Farming Subsidy: अगर आप कम लागत में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं जिसमें मुनाफा बिल्कुल पक्का हो तो बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. आजकल मार्केट में मटन और बकरी के दूध की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसमें मंदी आने का कोई चांस ही नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुनाफे वाले बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बकरी इकाई प्रदाय योजना लेकर आई है.

जिसके तहत पशुपालकों को पूरे 60 परसेंट तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है. यानी आपका आधा से ज्यादा खर्च सरकार खुद उठाएगी. इसके साथ ही आपके बिजनेस को पूरी तरह सेफ और रिस्क-फ्री बनाने के लिए बकरियों का 5 साल का मुफ्त बीमा भी दिया जा रहा है. अगर आप भी इस बेहतरीन सरकारी स्कीम का फायदा उठाकर अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो यह मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा.

योजना में क्या क्या मिल रहा है?

मध्य प्रदेश सरकार की इस खास योजना का मुख्य मकसद ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पशुपालकों की इनकम को दोगुना करना है. इस स्कीम के तहत सरकार किसानों और पशुपालकों को बकरियों की एक पूरी यूनिट प्रोवाइड कराती है. जिसमें 10 बकरियां और 1 बकरा शामिल होता है. इस पूरी यूनिट को खरीदने में जो भी खर्च आता है.

उस पर सरकार की तरफ से 60% तक की भारी सब्सिडी का फायदा मिलता है. जिससे आम इंसान पर शुरुआती इन्वेस्टमेंट का बोझ बहुत कम हो जाता है. इतना ही नहीं पशुपालन में सबसे बड़ा डर पशुओं की बीमारी या मौत का होता है. जिसे देखते हुए सरकार इन बकरियों पर पूरे 5 साल का मुफ्त इंश्योरेंस कवर भी दे रही है जिससे किसानों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे.

यह भी पढ़ें: मोटा मुनाफा कमाना है तो जुलाई में लगाएं खीरा, ये 3 जादुई किस्में करेंगी पैसों की बारिश

इन शर्तों को पूरा करना होगा

इस शानदार स्कीम का फायदा उठाने के लिए सरकार ने कुछ बेहद आसान नियम और पात्रता तय की है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना सबसे पहली शर्त है. यह स्कीम खास तौर पर उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है जो पारंपरिक खेती के साथ-साथ अपनी कमाई का एक नया जरिया ढूंढ रहे हैं.

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या जनपद पंचायत कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा. वहां से फॉर्म लेकर आपको अपने जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और अपनी भूमि से जुड़े पेपर्स अटैच करके जमा करने होंगे. डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते ही सब्सिडी की रकम और बकरियों की यूनिट आपको अलॉट कर दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: मल्चिंग पॉलीहाउस तकनीक से फसलों को दें थ्री-लेयर सुरक्षा, कम पानी में होगी छप्परफाड़ पैदावार