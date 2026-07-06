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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबकरी पालने वालों की चमकेगी किस्मत, 60% सब्सिडी के साथ सरकार दे रही 5 साल का मुफ्त बीमा

बकरी पालने वालों की चमकेगी किस्मत, 60% सब्सिडी के साथ सरकार दे रही 5 साल का मुफ्त बीमा

Goat Farming Subsidy: बकरी पालन शुरू करने के लिए सरकार की यह योजना बेहद कमाल की है. इसमें आपको 10 बकरियां और 1 बकरा खरीदने पर 60% की भारी सब्सिडी के साथ 5 साल का मुफ्त बीमा मिलेगा.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 06 Jul 2026 06:48 AM (IST)
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Goat Farming Subsidy: अगर आप कम लागत में कोई ऐसा बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं जिसमें मुनाफा बिल्कुल पक्का हो तो बकरी पालन यानी गोट फार्मिंग आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है. आजकल मार्केट में मटन और बकरी के दूध की डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसमें मंदी आने का कोई चांस ही नहीं है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस मुनाफे वाले बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बकरी इकाई प्रदाय योजना लेकर आई है. 

जिसके तहत पशुपालकों को पूरे 60 परसेंट तक की भारी सब्सिडी दी जा रही है. यानी आपका आधा से ज्यादा खर्च सरकार खुद उठाएगी. इसके साथ ही आपके बिजनेस को पूरी तरह सेफ और रिस्क-फ्री बनाने के लिए बकरियों का 5 साल का मुफ्त बीमा भी दिया जा रहा है. अगर आप भी इस बेहतरीन सरकारी स्कीम का फायदा उठाकर अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो यह मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा.

योजना में क्या क्या मिल रहा है?

मध्य प्रदेश सरकार की इस खास योजना का मुख्य मकसद ग्रामीण इलाकों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और पशुपालकों की इनकम को दोगुना करना है. इस स्कीम के तहत सरकार किसानों और पशुपालकों को बकरियों की एक पूरी यूनिट प्रोवाइड कराती है. जिसमें 10 बकरियां और 1 बकरा शामिल होता है. इस पूरी यूनिट को खरीदने में जो भी खर्च आता है.

उस पर सरकार की तरफ से 60% तक की भारी सब्सिडी का फायदा मिलता है. जिससे आम इंसान पर शुरुआती इन्वेस्टमेंट का बोझ बहुत कम हो जाता है. इतना ही नहीं पशुपालन में सबसे बड़ा डर पशुओं की बीमारी या मौत का होता है. जिसे देखते हुए सरकार इन बकरियों पर पूरे 5 साल का मुफ्त इंश्योरेंस कवर भी दे रही है जिससे किसानों का पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहे.

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इन शर्तों को पूरा करना होगा

इस शानदार स्कीम का फायदा उठाने के लिए सरकार ने कुछ बेहद आसान नियम और पात्रता तय की है. योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना सबसे पहली शर्त है. यह स्कीम खास तौर पर उन गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनाई गई है जो पारंपरिक खेती के साथ-साथ अपनी कमाई का एक नया जरिया ढूंढ रहे हैं. 

ऐसे करें आवेदन

आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय या जनपद पंचायत कार्यालय में जाकर संपर्क करना होगा. वहां से फॉर्म लेकर आपको अपने जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और अपनी भूमि से जुड़े पेपर्स अटैच करके जमा करने होंगे. डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते ही सब्सिडी की रकम और बकरियों की यूनिट आपको अलॉट कर दी जाएगी.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 06 Jul 2026 06:48 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Goat Farming Schemes For Farmers Farming News
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