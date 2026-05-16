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अब मार्केट से क्यों खरीदना? घर पर इस सीक्रेट तरीके से उगाएं चिया सीड्स, सेहत के साथ होगी पैसों की बचत

Chia Seeds Growing At Home: महंगे चिया सीड्स को बाजार से खरीदने के बजाय अब आप इसे अपने घर के छोटे से गमले में भी आसानी से उगा सकते हैं. जान लीजिए इसका एकदम सही तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 16 May 2026 06:08 PM (IST)
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Chia Seeds Growing At Home: आजकल हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर काफी अलर्ट हो गया है और फिटनेस फ्रीक्स की डाइट में चिया सीड्स ने एक खास जगह बना ली है. वजन कम करना हो या शरीर को एनर्जी देनी हो, यह सुपरफूड हर मर्ज की दवा बन चुका है. लेकिन जब हम इसे मार्केट से खरीदने जाते हैं तो यह जेब पर काफी भारी पड़ता है. तो क्यों न इस महंगे चिया सीड्स को बाजार से खरीदने के बजाय अपने घर की बालकनी या छत पर ही उगा लिया जाए? 

जी हां अब इसे घर के छोटे से गमले में उगाना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी बड़े बगीचे या बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है. थोड़े से सही एफर्ट्स और इस सीक्रेट तरीके को फॉलो करके आप घर बैठे एकदम प्योर और फ्रेश चिया सीड्स पा सकते हैं जिससे आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी और पैसों की भी मोटी बचत होगी. जान लें पूरी प्रोसेस.

ऐसे गमला करें तैयार  

घर पर चिया सीड्स उगाने के लिए सबसे पहले आपको एक सही साइज का गमला चुनना होगा जो कम से कम 8 से 10 इंच गहरा हो. अब बात करते हैं मिट्टी की तो इसके लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ी सी कोकोपीट और गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट अच्छी तरह मिला लें जिससे मिट्टी पोरस और न्यूट्रिशन से भरपूर रहे. 

बीज बोने का सही तरीका

चिया सीड्स के बीजों को सीधे मिट्टी में गहराई में नहीं बोया जाता. बस गमले की मिट्टी के ऊपर इन बीजों को हल्के हाथों से छिड़क दें और फिर ऊपर से मिट्टी की एक बहुत पतली लेयर से इन्हें ढक दें. इसके बाद स्प्रे बोतल की मदद से हल्का पानी दें जिससे बीजों को नमी मिल सके. करीब एक से दो हफ्ते में आपको छोटे-छोटे पौधे निकलते हुए दिखने लगेंगे.

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पौधों की देखभाल 

चिया सीड्स के पौधों को बढ़ने के लिए अच्छी धूप की जरूरत होती है इसलिए गमले को घर की ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 5-6 घंटे की सीधी धूप आती हो. इसमें पानी तभी डालें जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे क्योंकि ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं. जैसे-जैसे पौधे बड़े होंगे उनमें खूबसूरत नीले और बैंगनी रंग के फूल आने लगेंगे. 

हार्वेस्टिंग का सही समय

जब ये फूल पूरी तरह खिलकर सूखने लगें और इनका रंग भूरा होने लगे तब समझ जाएं कि हार्वेस्टिंग का समय आ गया है. इन सूखे फूलों को सावधानी से तोड़कर एक पेपर बैग में इकट्ठा कर लें और हल्के हाथों से मसलकर बीजों को अलग कर लें. बस आपका होममेड सुपरफूड इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 May 2026 06:08 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Chia Seeds Farming Tips Chia Seed
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