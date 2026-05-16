Chia Seeds Growing At Home: आजकल हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर काफी अलर्ट हो गया है और फिटनेस फ्रीक्स की डाइट में चिया सीड्स ने एक खास जगह बना ली है. वजन कम करना हो या शरीर को एनर्जी देनी हो, यह सुपरफूड हर मर्ज की दवा बन चुका है. लेकिन जब हम इसे मार्केट से खरीदने जाते हैं तो यह जेब पर काफी भारी पड़ता है. तो क्यों न इस महंगे चिया सीड्स को बाजार से खरीदने के बजाय अपने घर की बालकनी या छत पर ही उगा लिया जाए?

जी हां अब इसे घर के छोटे से गमले में उगाना बेहद आसान है और इसके लिए आपको किसी बड़े बगीचे या बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है. थोड़े से सही एफर्ट्स और इस सीक्रेट तरीके को फॉलो करके आप घर बैठे एकदम प्योर और फ्रेश चिया सीड्स पा सकते हैं जिससे आपकी सेहत भी दुरुस्त रहेगी और पैसों की भी मोटी बचत होगी. जान लें पूरी प्रोसेस.

ऐसे गमला करें तैयार

घर पर चिया सीड्स उगाने के लिए सबसे पहले आपको एक सही साइज का गमला चुनना होगा जो कम से कम 8 से 10 इंच गहरा हो. अब बात करते हैं मिट्टी की तो इसके लिए नॉर्मल गार्डन सॉइल में थोड़ी सी कोकोपीट और गोबर की खाद या वर्मीकंपोस्ट अच्छी तरह मिला लें जिससे मिट्टी पोरस और न्यूट्रिशन से भरपूर रहे.

बीज बोने का सही तरीका

चिया सीड्स के बीजों को सीधे मिट्टी में गहराई में नहीं बोया जाता. बस गमले की मिट्टी के ऊपर इन बीजों को हल्के हाथों से छिड़क दें और फिर ऊपर से मिट्टी की एक बहुत पतली लेयर से इन्हें ढक दें. इसके बाद स्प्रे बोतल की मदद से हल्का पानी दें जिससे बीजों को नमी मिल सके. करीब एक से दो हफ्ते में आपको छोटे-छोटे पौधे निकलते हुए दिखने लगेंगे.

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पौधों की देखभाल

चिया सीड्स के पौधों को बढ़ने के लिए अच्छी धूप की जरूरत होती है इसलिए गमले को घर की ऐसी जगह पर रखें जहां कम से कम 5-6 घंटे की सीधी धूप आती हो. इसमें पानी तभी डालें जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे क्योंकि ज्यादा पानी देने से इसकी जड़ें सड़ सकती हैं. जैसे-जैसे पौधे बड़े होंगे उनमें खूबसूरत नीले और बैंगनी रंग के फूल आने लगेंगे.

हार्वेस्टिंग का सही समय

जब ये फूल पूरी तरह खिलकर सूखने लगें और इनका रंग भूरा होने लगे तब समझ जाएं कि हार्वेस्टिंग का समय आ गया है. इन सूखे फूलों को सावधानी से तोड़कर एक पेपर बैग में इकट्ठा कर लें और हल्के हाथों से मसलकर बीजों को अलग कर लें. बस आपका होममेड सुपरफूड इस्तेमाल के लिए बिल्कुल तैयार है.

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