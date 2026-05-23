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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरहरी सब्जियां उगाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? एक्सपर्ट से सीखें स्मार्ट गार्डनिंग

हरी सब्जियां उगाते समय कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां? एक्सपर्ट से सीखें स्मार्ट गार्डनिंग

Green Vegetables Growing Tips: हरी सब्जियां उगाते समय खराब बीज चुनना, मिट्टी में पोषण की कमी और हर समय पानी भरकर रखना जैसी गलतियां पौधों को बर्बाद कर देती हैं. जान लें इसके लिए एक्सपर्ट्स टिप्स.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 23 May 2026 04:42 PM (IST)
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Green Vegetables Growing Tips: खेत में हरी सब्जियां उगाना आजकल हर किसी का पसंदीदा शौक बन चुका है. ताजी और केमिकल-फ्री सब्जियां सेहत के लिए जितनी अच्छी होती हैं. इन्हें उगाने का प्रोसेस भी उतना ही मजेदार होता है. लेकिन कई बार बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी पौधों में वैसी ग्रोथ नहीं दिखती या सब्जियां आने से पहले ही पौधे सूख जाते हैं.

इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम अनजाने में गार्डनिंग से जुड़ी कुछ बहुत ही बेसिक गलतियां कर बैठते हैं. एक्सपर्ट्स की मानें तो बीज चुनने से लेकर पानी देने के तरीके तक में की गई छोटी सी चूक पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है. अगर आप भी अपनी हरी सब्जियों को एकदम फ्रेश और हेल्दी रखना चाहते हैं. तो स्मार्ट गार्डनिंग की इन  तकनीकों को समझना बेहद जरूरी है.

मिट्टी की तैयारी में होने वाली बड़ी चूक

अक्सर लोग हरी सब्जियां लगाते समय किसी भी नॉर्मल मिट्टी का इस्तेमाल कर लेते हैं. जो कि सबसे बड़ी गलती है. सब्जियों के बेहतर विकास के लिए मिट्टी का हल्का, भुरभुरा और न्यूट्रिशन से भरपूर होना बेहद जरूरी है. सिर्फ सामान्य मिट्टी के बजाय उसमें कोकोपीट, वर्मीकंपोस्ट और नीम खली मिलाकर एक बढ़िया पॉटिंग मिक्स तैयार करना चाहिए. 

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सही बीजों का चुनाव

हरी सब्जी उगाने में सबसे बड़ी लापरवाही खराब क्वालिटी के बीजों को चुनने में होती है. लोकल या पुराने बीजों की वजह से पौधे कमजोर रह जाते हैं और उनमें बीमारियां लगने का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि हमेशा किसी भरोसेमंद ब्रांड के हाइब्रिड और रोग-प्रतिरोधी बीजों का ही चुनाव करें जिससे पौधों में जर्मिनेशन अच्छा हो और वे मौसम के बदलावों को आसानी से झेल सकें.

सिंचाई का गलत तरीका 

सब्जियों के पौधों में पानी देने का कोई फिक्स टाइम या नियम न होना भी एक कॉमन मिस्टेक है. कई लोग गमलों में हर समय पानी भरकर रखते हैं जिससे पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं और फंगस का अटैक हो जाता है. गार्डनिंग का नियम यह कहता है कि पानी तभी दें जब मिट्टी की ऊपरी सतह सूखी दिखाई दे और हमेशा सुबह या शाम के वक्त ही सिंचाई करें. 

धूप का सही बैलेंस रखें

इसके साथ ही हरी सब्जियों जैसे पालक, मेथी, मिर्च और टमाटर को बढ़ने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे की अच्छी धूप की जरूरत होती है. पौधों को ऐसी जगह पर रखने की गलती बिल्कुल न करें जहां बिल्कुल अंधेरा या छांव हो. धूप और पानी का सही बैलेंस रखकर आप अपनी सब्जियों की पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 23 May 2026 04:42 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Green Vegetables Farming Tips Farming News
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