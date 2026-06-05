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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरKisan Credit Card Eligibility : किन किसानों को नहीं मिलता केसीसी का फायदा, आज ही कर लें ये सुधार

Kisan Credit Card Eligibility : किन किसानों को नहीं मिलता केसीसी का फायदा, आज ही कर लें ये सुधार

Kisan Credit Card Eligibility : इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की है. यह योजना किसानों को कम ब्याज दर पर आसान लोन उपलब्ध कराती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 05 Jun 2026 06:39 PM (IST)
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Kisan Credit Card Eligibility : खेती करने के लिए हर किसान को फसल बोने से पहले बीज खरीदना पड़ता है, खेत की तैयारी करनी होती है, खाद और दवाइयों का इंतजाम करना पड़ता है, सिंचाई पर खर्च करना पड़ता है और कई बार मजदूरों साथ ही मशीनों का किराया भी देना पड़ता है. ऐसे में किसान को अक्सर फसल बिकने से पहले ही पैसों की जरूरत पड़ जाती है.

इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना शुरू की है. यह योजना किसानों को कम ब्याज दर पर आसान लोन उपलब्ध कराती है जिससे किसान खेती के जरूरी काम समय पर कर सकें. लेकिन कई किसान ऐसे भी हैं जिन्हें इस योजना का फायदा नहीं मिल पाता है. आवेदन में छोटी-सी गलती या कुछ जरूरी शर्तें पूरी न होने पर KCC का आवेदन एक्सेप्ट नहीं हो पाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि किन किसानों को केसीसी का फायदा नहीं मिलता और आवेदन से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. 

क्या है किसान क्रेडिट कार्ड योजना?

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) भारत सरकार की एक जरूरी योजना है, जिसके तहत किसानों को खेती, पशुपालन और मछली पालन से जुड़ी जरूरतों के लिए लोन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. इस कार्ड की मदद से किसान बीज, खाद, कीटनाशक, कृषि उपकरण और अन्य जरूरी खर्चों के लिए आसानी से लोन ले सकते हैं. 

KCC के बड़े फायदे क्या हैं?

किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए किसानों को कई जरूरी सुविधाएं मिलती हैं. जिसमें अधिकतम 3 साल तक की वैधता मिलती है, इसके अलावा 1.60 लाख रुपये तक के लोन पर किसी गारंटी की जरूरत नही होती है. इसके साथ ही समय पर लोन चुकाने पर ब्याज में 3 प्रतिशत की छूट मिलती है और प्रभावी ब्याज दर केवल 4 प्रतिशत तक होता है. वहीं दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में बीमा कवर हो जाता है और खेती के लिए तुरंत वित्तीय सहायता मिल जाती है. 

यह भी पढ़ें -सोने के भाव बिकेगा इस फसल का तेल, किसान भाई आज ही शुरू करें खेती, हर सीजन में होगा बंपर मुनाफा

किन किसानों को केसीसी का फायदा नहीं मिलता?

1. जिन पर पहले से बकाया लोन है - अगर किसी किसान ने पहले किसी बैंक या वित्तीय संस्था से लोन लिया है और उसका भुगतान समय पर नहीं किया है, तो बैंक नया KCC जारी करने से इनकार कर सकता है. बैंक आवेदन से पहले किसान की क्रेडिट हिस्ट्री की जांच करता है. 

2. जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं होने पर - किसान के पास भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, पता प्रमाण और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट होने चाहिए. डॉक्यूमेंट अधूरे होने पर आवेदन खारिज किया जा सकता है. 

3. उम्र की शर्त पूरी न होने पर - KCC का फायदा सिर्फ 18 से 75 वर्ष आयु वर्ग के किसानों को दिया जाता है. अगर आवेदक की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है तो उसे एक सह-आवेदक की जरूरत होती है. 

4. गलत जानकारी देने पर - अगर आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी दी जाती है या डॉक्यूमेंट्स में जानकारी सेन नहीं होती है तो बैंक आवेदन अस्वीकार कर सकता है और किसानों को केसीसी का फायदा नहीं मिलता है. 

किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन?

KCC के लिए आवेदन करना काफी आसान है. इसके लिए संबंधित बैंक की वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन ऑप्शन चुनें फिर आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें. साथ ही फॉर्म जमा करें. आखिर में आवेदन के बाद मिला रेफरेंस नंबर सुरक्षित रखें. 

यह भी पढ़ें - सिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका

Published at : 05 Jun 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Farming Kisan Credit Card KCC Eligibility Kisan Loan Scheme
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