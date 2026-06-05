हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजClimate Change: रिकॉर्ड तोड़ तापमान की ओर जा रहे हम! जानिए कितने साल बाद आग का गोला बन जाएगी धरती?

Climate Change: रिकॉर्ड तोड़ तापमान की ओर जा रहे हम! जानिए कितने साल बाद आग का गोला बन जाएगी धरती?

Climate Change: धरती पर बढ़ता तापमान अब एक चिंता का विषय बनता जा रहा है. आइए जानते हैं कि आखिर कितने सालों में पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 Jun 2026 06:39 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • वैज्ञानिकों की चेतावनी: पृथ्वी भविष्य में जीवन के लिए अयोग्य होगी।
  • 250 मिलियन साल बाद पैंजिया अल्टिमा, जीवन मुश्किल बनेगा।
  • एक अरब साल में सूर्य चमकेगा, पृथ्वी के महासागर सूखेंगे।
  • 4 अरब साल बाद पृथ्वी शुक्र जैसी गरम, निर्जन बनेगी।

Climate Change: दुनिया पहले ही रिकॉर्ड तोड़ने वाली हीटवेव, बढ़ते ग्लोबल तापमान और मौसम की खतरनाक घटनाओं को देख रही है. वैज्ञानिकों और जलवायु विशेषज्ञों ने बार-बार चेतावनी दी है कि आने वाले साल अब तक के सबसे गर्म सालों में से एक हो सकते हैं. हालांकि जलवायु से जुड़ी ये छोटी अवधि की चिंताएं काफी ज्यादा डरावनी हैं लेकिन शोधकर्ताओं ने पृथ्वी के भविष्य पर भी लंबी नजर डाली है. ऐसा इसलिए ताकि इस बात को समझा जा सके कि हमारे ग्रह का भविष्य क्या है. यूनाइटेड किंगडम की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की एक स्टडी के मुताबिक पृथ्वी इतनी गरम हो सकती है कि यह इंसानों और ज्यादातर जीवों के रहने लायक नहीं रहेगी.

250 मिलियन सालों में पैंजिया अल्टिमा का बनना

वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि अब से लगभग 250 मिलियन साल बाद पृथ्वी के महाद्वीप धीरे-धीरे एक दूसरे के करीब आएंगे. इसी के साथ पैंजिया अल्टिमा नाम के एक बड़े सुपरकॉन्टिनेंट में मिल जाएंगे. जमीन का यह बड़ा हिस्सा दुनिया के मौसम के पैटर्न और वायुमंडलीय सर्कुलेशन को काफी हद तक बदल देगा.

जैसे-जैसे महाद्वीप जुड़ेंगे सुपरकॉन्टिनेंट के अंदरूनी हिस्सों में महासागरों से कम नमी पहुंचेगी. साथ ही टेक्टोनिक हलचल की वजह से ज्वालामुखी की गतिविधि बढ़ेंगी. इस वजह से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में छोड़ी जाएगी. इन बदलावों से औसत ग्लोबल तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच सकता है. इससे इंसानों और ज्यादातर स्तनधारियों के जीवित रहने के लिए हालात काफी मुश्किल हो जाएंगे. 

बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड हालात को और खराब करेगी 

पैंजिया अल्टिमा का बनना न सिर्फ भूगोल को बदलेगा बल्कि ग्रीनहाउस प्रभाव को भी बढ़ाएगा. ज्वालामुखी के बड़े विस्फोटों से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी. इससे वायुमंडल में ज्यादा गर्मी जमा होगी. ग्रीनहाउस गैसों की ज्यादा मात्रा और महासागरों से मिलने वाले ठंडक में कमी की वजह से ग्रह का बड़ा हिस्सा काफी ज्यादा गर्म हो जाएगा. शोधकर्ताओं का यह अनुमान है कि ऐसे हालात में पृथ्वी की सतह का लगभग 12% हिस्सा स्तनधारियों के जीवन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा.

पृथ्वी के महासागर गायब 

सूरज उम्र बढ़ने के साथ धीरे-धीरे और चमकदार होता जा रहा है. वैज्ञानिकों का यह अनुमान है कि लगभग एक अरब साल में सूरज की चमक आज की तुलना में लगभग 10% ज्यादा होगी. सौर ऊर्जा में इस बढ़ोतरी से पूरे ग्रह का तापमान काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. आखिरकार पृथ्वी मॉइस्ट ग्रीनहाउस चरण में प्रवेश कर सकती है. यहां वायुमंडल में जल वाष्प जमा हो जाएगी और महासागर सूखने लगेंगे. वक्त के साथ पृथ्वी के महासागर, नदियां और झीलें पूरी तरह से गायब हो सकती हैं. इससे यहां का माहौल काफी ज्यादा सूखा और रहने लायक नहीं रह जाएगा.

यह भी पढ़ेंः क्या किसी आम आदमी को भी मिल सकती है Z+ सिक्योरिटी, जानिए कैसे करते हैं आवेदन?

आज से चार अरब साल बाद 

भविष्य की तरफ आगे की बात करें तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि पृथ्वी पर भी रनअवे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो सकता है. यह बिल्कुल शुक्र ग्रह पर देखा गया जैसा हो सकता है. इस चरण के दौरान तापमान इतना ज्यादा हो जाएगा कि ग्रह की सतह पर मौजूद चट्टानें और धातुएं पिघलने लगेंगी. वायुमंडल काफी घना और गर्म हो जाएगा. इससे पृथ्वी एक आग उगलती दुनिया में बदल जाएगी. यहां जीवन का अस्तित्व वैसा नहीं रह पाएगा जैसा हम जानते हैं. 

क्या है वर्तमान स्थिति?

हालांकि ग्रहों में होने वाले ये बदलाव करोड़ों या फिर अरबों साल दूर हैं इसके बावजूद भी जलवायु विशेषज्ञ अभी हो रहे बदलावों को लेकर काफी चिंतित हैं. अंतरराष्ट्रीय जलवायु एजेंसियों की रिपोर्ट बताती हैं कि इंसानों की वजह से होने वाले ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की वजह से वैश्विक तापमान लगातार बढ़ रहे हैं.

वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि आने वाले कुछ सालों में तापमान के पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं. दुनिया के कई हिस्सों में हीटवेव, सूखा, भारी बारिश और मौसम की दूसरी चरम घटनाएं पहले से ही ज्यादा बार हो रही हैं.

यह भी पढ़ेंः गर्मी में काल बन सकती हैं ये गलतियां, जानें आग लगने की 5 सबसे बड़ी वजहें

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 05 Jun 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Climate Change Global Warming Pangea Ultima
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Climate Change: रिकॉर्ड तोड़ तापमान की ओर जा रहे हम! जानिए कितने साल बाद आग का गोला बन जाएगी धरती?
रिकॉर्ड तोड़ तापमान की ओर जा रहे हम! जानिए कितने साल बाद आग का गोला बन जाएगी धरती?
जनरल नॉलेज
How to Open a Restaurant in Delhi: दिल्ली में कैसे खोल सकते हैं अपना रेस्टोरेंट, जानिए किन शर्तों की करनी होती है पूर्ति?
दिल्ली में कैसे खोल सकते हैं अपना रेस्टोरेंट, जानिए किन शर्तों की करनी होती है पूर्ति?
जनरल नॉलेज
Z+ Security: क्या किसी आम आदमी को भी मिल सकती है Z+ सिक्योरिटी, जानिए कैसे करते हैं आवेदन?
क्या किसी आम आदमी को भी मिल सकती है Z+ सिक्योरिटी, जानिए कैसे करते हैं आवेदन?
जनरल नॉलेज
House Construction Cost India : तीन मंजिला मकान बनाने में कितना आएगा खर्च? जानिए सीमेंट से लेकर लोहे तक का गणित
तीन मंजिला मकान बनाने में कितना आएगा खर्च? जानिए सीमेंट से लेकर लोहे तक का गणित
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: आमिर खान ने गौरी स्प्रैट संग शादी की पुष्टि की, 5 जुलाई को लेंगे सात फेरे (05.06.26)
Laxmi Niwas:😯Radhika को हुआ Veer पर शक, क्या सामने आएगा मंगलसूत्र का सच? #sbs
Cannes में भारत का प्रतिनिधित्व कर भावुक हुईं Nidhi Kumar Malhotra, बताया खास अनुभव
'Peddi' में Ram Charan का शानदार प्रदर्शन, क्लाइमैक्स ने छोड़ी गहरी छाप
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर
जिस समय खामनेई पर हुआ था अटैक, मैं वहीं था..., ईरान के विदेश मंत्री ने सुनाया वो खौफनाक मंजर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2017 से पहले सपा के गुंडे लोगों का राशन खा जाते थे..., बलरामपुर में बोले CM योगी आदित्यनाथ
2017 से पहले सपा के गुंडे लोगों का राशन खा जाते थे..., बलरामपुर में बोले CM योगी आदित्यनाथ
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगी ये 4 टीमों, कतर को भी मिला पहला मौका
फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू करेंगी ये 4 टीमों, कतर को भी मिला पहला मौका
साउथ सिनेमा
500 करोड़ी 'जन नायकन' पर मंडराया बड़ा खतरा, थलापति विजय ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को तुरंत पैसे लौटाने का दिया आदेश
थलापति विजय का बड़ा फैसला, 'जन नायकन' के डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिफंड होंगे पैसे
इंडिया
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
6 जून से दिल्ली में मचेगा सियासी घमासान! दलित-मुस्लिम गठबंधन के लिए कांग्रेस का सबसे बड़ा दांव
शिक्षा
Explained: पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ ही आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच निकलते
पेपर लीक का लंबा इतिहास लेकिन सजा सीमित क्यों? कैसे कुछ आरोपी पहुंचते कटघरे और ज्यादातर बच जाते
इंडिया
'मां-पापा माफ कर देना, दोबारा...', सुसाइड के कुछ दिन बाद मिला NEET अभ्यर्थी का रुला देने वाला नोट
'माफ करना, दोबारा..., सुसाइड के कुछ दिन बाद मिला NEET अभ्यर्थी का रुला देने वाला नोट
एग्रीकल्चर
सिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका
सिर्फ 45 दिनों में पैसों की बारिश, बैंगन की इस खास वैरायटी से होगी बंपर पैदावार, जानें बुवाई का सही तरीका
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget