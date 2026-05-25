मक्का और सोयाबीन की बंपर पैदावार के लिए नौतपा में करें खेत की गहरी जुताई, बढ़ेगी मिट्टी की ताकत

Nautapa Farming Tips: गर्मियों के मौसम में जब नौतपा की भीषण गर्मी पड़ती है तो ज्यादातर लोग घरों में दुबक जाते हैं. लेकिन हमारे किसान भाइयों के लिए यह अपनी मिट्टी को और ज्यादा उपजाऊ और ताकतवर बनाने का सबसे सुनहरा मौका होता है. मक्का और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों से अगर आप रिकॉर्ड तोड़ पैदावार चाहते हैं. तो इस तपती धूप में अपने खेतों की गहरी जुताई करना बिल्कुल न भूलें.

नौतपा के दौरान सूर्य की सीधी और तेज किरणें जमीन के अंदर तक पहुंचती हैं, जिससे मिट्टी को एक नई एनर्जी मिलती है. इस समय की गई थोड़ी सी मेहनत आपकी आने वाली फसल की किस्मत बदल सकती है. चलिए जानते हैं कि इस भीषण गर्मी में खेत को तपाना क्यों जरूरी है और इससे आपकी फसलों को क्या-क्या बड़े फायदे होने वाले हैं.

नौतपा में गहरी जुताई करने का सही तरीका

नौतपा के दौरान जब तापमान अपने चरम पर होता है. तब खेतों की जुताई के लिए मिट्टी पलटने वाले हल या कल्टीवेटर का इस्तेमाल करना चाहिए. खेत की करीब 10 से 12 इंच गहरी जुताई करके मिट्टी को ऊपर-नीचे कर दें जिससे नीचे की मिट्टी को अच्छी धूप मिल सके. इस प्रोसेस से मिट्टी के अंदर दबे हानिकारक कीड़े-मकोड़े.

उनके अंडे और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले फंगस तेज धूप के कारण पूरी तरह खत्म हो जाते हैं. इसके साथ ही खेत में मौजूद पुरानी फसलों के अवशेष और जिद्दी खरपतवार भी सूखकर नष्ट हो जाते हैं. यह गहरी जुताई एक तरह से आपके खेत का नेचुरल प्यूरीफिकेशन करती है जिससे आने वाली मक्का और सोयाबीन की फसलों को पूरी सुरक्षा मिलती है.

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मक्का और सोयाबीन की बंपर पैदावार

इस खास समय पर गहरी जुताई करने से मक्का और सोयाबीन की फसलों को सीधा और तगड़ा फायदा पहुंचता है. धूप लगने से मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाती है, जिससे इसकी वॉटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी पानी सोखने की क्षमता काफी बढ़ जाती है. मानसून की पहली बारिश होते ही पानी जमीन के अंदर तक जमा हो जाता है. जो पौधों की जड़ों को लंबे समय तक नमी देता है.

मक्का और सोयाबीन की जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं और भुरभुरी मिट्टी होने की वजह से उन्हें फैलने के लिए पूरा स्पेस और भरपूर ऑक्सीजन मिलती है. इसके अलावा मिट्टी के प्राकृतिक पोषक तत्व एक्टिव हो जाते हैं जिससे बिना ज्यादा केमिकल खाद डाले ही आपको फसलों का बंपर प्रोडक्शन देखने को मिलता है.

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