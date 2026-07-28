स्ट्रॉबेरी की खेती करनी है, कितनी सब्सिडी देती है सरकार?

Strawberry Farming Subsidy: आजकल कई किसान पारंपरिक खेती के अलावा कई तरह के फल सब्जी की खेती भी करते हैं. इन्हीं में से एक नाम है स्ट्रॉबेरी की खेती का. जो कि कम समय में तैयार होने वाली और बाजार में अच्छी कीमत देने वाली इस फसल की तरफ अब बहुत से किसान आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए हर किसान के मन में यही सवाल आता है कि क्या सरकार इस पर कोई मदद देती है और अगर देती है तो कितनी. आइए जानते हैं एसके बारे में पूरी जानकारी.

स्ट्रॉबेरी की खेती पर कितनी सब्सिडी मिलती है?

बिहार सरकार की स्ट्रॉबेरी विकास योजना 2026 के तहत किसानों को स्ट्रॉबेरी की खेती और पैकेजिंग पर 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है. यानी अगर किसान इस फसल पर पैसा लगाते हैं, तो कुल लागत का करीब आधा हिस्सा सरकार जिम्मेदारी उठाती है. सरकार के मुताबिक किसानों को प्रति हेक्टेयर 3,02,400 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो कुल लागत का लगभग 40 प्रतिशत है. इस योजना का मकसद यही है कि किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफे वाली फसल की तरफ बढ़ें. इसके अलावा भी देश के अलग-अलग राज्यों में बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार समय-समय पर ऐसी योजनाएं चलाती रहती है, इसलिए अपने राज्य की योजना की जानकारी जरूर लेनी चाहिए.

इस योजना का फायदा सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं है. स्ट्रॉबेरी की खेती के लिए पौध, पैकेजिंग सामग्री और अन्य जरूरी संसाधनों पर भी सब्सिडी दी जाती है. यानी पौधे खरीदने से लेकर फसल तैयार होने के बाद उसकी पैकिंग तक, हर स्टेप पर किसानों को कुछ न कुछ आर्थिक सहायता मिलती है. इसके साथ ही सरकार सिर्फ पैसे ही नहीं देती, बल्कि तकनीकी जानकारी भी उपलब्ध कराती है ताकि किसान सही तरीके से खेती कर सकें.

यह भी पढ़ेंः ट्रैक्टर और रोटावेटर पर 80% तक सब्सिडी, ऐसे करें अप्लाई

आवेदन कैसे करें और जानकारी कहां से लें?

एस जानकारी के बाद हर किसान के दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर वे इस योजना का फायदा पाने के लिए कहां करें, तो ऐसे में सबसे पहले आप अपने राज्य के कृषि या उद्यान विभाग की वेबसाइट पर जाकर योजना की जानकारी लें, क्योंकि हर राज्य में सब्सिडी की राशि और नियम अलग-अलग होते हैं. इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिला उद्यान कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं और कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK से भी तकनीकी मार्गदर्शन ले सकते हैं. वहां से आपको बताया जाएगा कि आवेदन कैसे करना है, कौन-कौन से कागजात चाहिए और कितनी सब्सिडी आपके इलाके में मिल सकती है.

यह भी पढ़ेंः PM Kisan Yojana: इन किसानों की अटकेगी अगली किस्त, जानें वजह