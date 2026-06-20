नौकरी छोड़िए, फूलों की खेती अपनाइए, जरबेरा से हर महीने जेब में आएंगे 30 हजार

Gerbera Farming Tips: आजकल के दौर में नौकरी के पीछे भागने के बजाय खुद का कोई नया बिजनेस शुरू करना एक बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है. अगर आप भी कम लागत में किसी ऐसे काम की तलाश में हैं जो हर महीने आपको पक्की कमाई दे सके. तो फूलों की खेती आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है. पारंपरिक खेती को छोड़कर अब लोग नए तरीके से फूलों की खेती अपना रहे हैं और इसमें जरबेरा के फूलों की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है.

शादियों का सीजन हो, कोई बड़ा इवेंट या फिर घरों की सजावट, जरबेरा के खूबसूरत फूलों की मांग सालभर बनी रहती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार भी आपकी पूरी मदद कर रही है. अगर आप इस नई तकनीक के साथ जरबेरा की खेती शुरू करते हैं. तो बिना किसी रिस्क के हर महीने आराम से 30 हजार की कमाई कर सकते हैं.

सरकारी मदद से ऐसे लगाएं मुफ्त में ग्रीन नेट हाउस

जरबेरा के फूलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें बहुत ज्यादा कड़क धूप या खुले आसमान के नीचे नहीं उगाया जाता. इसके लिए एक कंट्रोल्ड माहौल की जरूरत होती है. जो ग्रीन नेट हाउस के जरिए तैयार किया जाता है. इस सेटअप को लगाने में आने वाले खर्च को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों और युवाओं को ग्रीन नेट हाउस लगाने के लिए 100% तक की सब्सिडी दी जा रही है.

इसका मतलब है कि आपको इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपने नजदीकी जिला उद्यान विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहां से मंजूरी मिलते ही आपके खेत या जमीन पर सरकारी खर्चे पर ग्रीन नेट हाउस का पूरा सेटअप मुफ्त में तैयार कर दिया जाता है.

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पौधों की देखरेख के टिप्स

ग्रीन नेट हाउस तैयार होने के बाद अगला कदम आता है जरबेरा के पौधे लगाना और उनकी सही तरीके से देखभाल करना. इस प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई सिस्टम लगाया जाता है, जिससे पानी की काफी बचत होती है. जरबेरा के पौधों में नियमित रूप से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करना बेहद जरूरी है ताकि फूलों की क्वालिटी एकदम टॉप-क्लास रहे.

हर महीने कमाएं 30 हजार

एक बार जब पौधे पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, तो उनमें से लगातार खूबसूरत और रंग-बिरंगे फूल निकलने लगते हैं. इन फूलों को कली की हालत में ही काटकर सीधे लोकल मार्केट या बड़े शहरों की मंडियों में सप्लाई किया जा सकता है. मांग तेज होने की वजह से ये फूल हाथों-हाथ बिक जाते हैं. जिससे सारे खर्चे निकालने के बाद भी आप हर महीने 30 हजार रुपये का शुद्ध मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं.

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