हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरनौकरी छोड़िए, फूलों की खेती अपनाइए, जरबेरा से हर महीने जेब में आएंगे 30 हजार

नौकरी छोड़िए, फूलों की खेती अपनाइए, जरबेरा से हर महीने जेब में आएंगे 30 हजार

Gerbera Farming Tips: नौकरी के छोड़ खुद कुछ अलग करना है जरबेरा फूलों की खेती एक बेहतरीन और मुनाफेदार जरिया है. इसकी सालभर रहने वाली भारी डिमांड के चलते कमाई की पूरी गारंटी रहती है.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 20 Jun 2026 03:24 PM (IST)
Preferred Sources

Gerbera Farming Tips: आजकल के दौर में नौकरी के पीछे भागने के बजाय खुद का कोई नया बिजनेस शुरू करना एक बेहतरीन फैसला साबित हो सकता है. अगर आप भी कम लागत में किसी ऐसे काम की तलाश में हैं जो हर महीने आपको पक्की कमाई दे सके. तो फूलों की खेती आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है. पारंपरिक खेती को छोड़कर अब लोग नए तरीके से फूलों की खेती अपना रहे हैं और इसमें जरबेरा के फूलों की डिमांड मार्केट में सबसे ज्यादा है.

शादियों का सीजन हो, कोई बड़ा इवेंट या फिर घरों की सजावट, जरबेरा के खूबसूरत फूलों की मांग सालभर बनी रहती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सरकार भी आपकी पूरी मदद कर रही है. अगर आप इस नई तकनीक के साथ जरबेरा की खेती शुरू करते हैं. तो बिना किसी रिस्क के हर महीने आराम से 30 हजार की कमाई कर सकते हैं.

सरकारी मदद से ऐसे लगाएं मुफ्त में ग्रीन नेट हाउस

जरबेरा के फूलों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन्हें बहुत ज्यादा कड़क धूप या खुले आसमान के नीचे नहीं उगाया जाता. इसके लिए एक कंट्रोल्ड माहौल की जरूरत होती है.  जो ग्रीन नेट हाउस के जरिए तैयार किया जाता है. इस सेटअप को लगाने में आने वाले खर्च को लेकर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के तहत किसानों और युवाओं को ग्रीन नेट हाउस लगाने के लिए 100% तक की सब्सिडी दी जा रही है. 

इसका मतलब है कि आपको इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा. इस योजना का लाभ उठाने के लिए आप अपने नजदीकी जिला उद्यान विभाग में जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहां से मंजूरी मिलते ही आपके खेत या जमीन पर सरकारी खर्चे पर ग्रीन नेट हाउस का पूरा सेटअप मुफ्त में तैयार कर दिया जाता है.

यह भी पढ़ें: क्या फार्म हाउस में कर सकते हैं मखाने की खेती, 1 एकड़ में कितना होगा मुनाफा?

पौधों की देखरेख के टिप्स

ग्रीन नेट हाउस तैयार होने के बाद अगला कदम आता है जरबेरा के पौधे लगाना और उनकी सही तरीके से देखभाल करना. इस प्रोटेक्टेड स्ट्रक्चर के अंदर पौधों को जरूरत के हिसाब से पानी देने के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई सिस्टम लगाया जाता है, जिससे पानी की काफी बचत होती है. जरबेरा के पौधों में नियमित रूप से खाद और कीटनाशकों का छिड़काव करना बेहद जरूरी है ताकि फूलों की क्वालिटी एकदम टॉप-क्लास रहे.

हर महीने कमाएं 30 हजार

एक बार जब पौधे पूरी तरह तैयार हो जाते हैं, तो उनमें से लगातार खूबसूरत और रंग-बिरंगे फूल निकलने लगते हैं. इन फूलों को कली की हालत में ही काटकर सीधे लोकल मार्केट या बड़े शहरों की मंडियों में सप्लाई किया जा सकता है. मांग तेज होने की वजह से ये फूल हाथों-हाथ बिक जाते हैं. जिससे सारे खर्चे निकालने के बाद भी आप हर महीने 30 हजार रुपये का शुद्ध मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: मानसून के सीजन में घर की छत पर ही उगा सकते हैं ये सब्जियां, दो से तीन में ही हो जाएंगी तैयार

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 20 Jun 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Flower Farming Farming Tips Farming News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
नौकरी छोड़िए, फूलों की खेती अपनाइए, जरबेरा से हर महीने जेब में आएंगे 30 हजार
नौकरी छोड़िए, फूलों की खेती अपनाइए, जरबेरा से हर महीने जेब में आएंगे 30 हजार
एग्रीकल्चर
मानसून के सीजन में घर की छत पर ही उगा सकते हैं ये सब्जियां, दो से तीन में ही हो जाएंगी तैयार
मानसून के सीजन में घर की छत पर ही उगा सकते हैं ये सब्जियां, दो से तीन में ही हो जाएंगी तैयार
एग्रीकल्चर
PM Kisan 23rd Installment: क्या आपको नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त? तुरंत ठीक कर लें ये डॉक्युमेंट्स
क्या आपको नहीं मिलेगी किसान सम्मान योजना की 23वीं किस्त? तुरंत ठीक कर लें ये डॉक्युमेंट्स
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं सेम, खत्म हो जाएगी एक सब्जी की टेंशन
किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं सेम, खत्म हो जाएगी एक सब्जी की टेंशन
Advertisement

वीडियोज

Shiv Sena UBT Crisis: 'शोले' का डायलॉग..' कु@त्ता-टाइगर' और भयंकर वार... शिंदे-उद्धव में आर-पार!
Tanishq Showroom Robbery: तनिष्क शोरूम चोरी कांड में पुलिस का बड़ा एक्शन, 2 और आरोपी गिरफ्तार
Ram Mandir Donation Scam | Janhit: 'चढ़ावा चोरों' पर FIR दर्ज क्यों नहीं हुई? | UP News | Ayodhya
Ram Mandir Donation Row | Mahadangal: आस्था पर 'डाका'-किसी ने क्या रोका! | Mandir Chori | SIT
Sansani | Crime News: बिहार की 'कातिल' पुलिस ! | Bihar News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडियन नेवी में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-पाकिस्तान के उड़ जाएंगे होश
भारतीय नौसेना में शामिल होंगे दूनागिरी, संशोधक और अग्रय युद्धपोत, जानें कितने खतरनाक, चीन-PAK के उड़ जाएंगे होश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर में योगी सरकार ने खत्म की 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा, आजम खान केस में कर रहे थे पैरवी
रामपुर में योगी सरकार ने खत्म की 6 शासकीय अधिवक्ताओं की सेवा, आजम खान केस में कर रहे थे पैरवी
इंडिया
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
महुआ मोइत्रा भी छोड़ेंगी ममता बनर्जी का साथ? TMC सांसद ने अचानक कर दी मोदी सरकार की तारीफ
बॉलीवुड
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
हॉलीवुड स्टार एंजेलिना जॉली संग स्क्रीन शेयर करती दिखेंगी प्रियंका चोपड़ा, एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को...
वैभव सूर्यवंशी विवाद पर श्रीलंकाई कप्तान का चौंकाने वाला बयान, फाइनल से पहले कहा- हमने किसी को
Blog
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
Opinion: उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज में जाति धर्म के आगे प्रेम-हत्या क्यों बढ़ रही है?
धर्म
Yoga Day 2026: क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
क्या सूर्य नमस्कार से मजबूत होता है सूर्य? जानिए 12 योग मुद्राएं और स्वास्थ्य लाभ
यूटिलिटी
LPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम
LPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम
ABP NEWS
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
मेरठ में बुलडोज़र की कार्रवाई शुरू हो गई है।
ABP NEWS
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
राफ्टिंग खत्म हुई, फिर लड़ाई शुरू हो गई!
ABP NEWS
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
पत्नी के साथ बर्बरता, इंसानियत शर्मसार।
ABP NEWS
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
मांस व्यापारी अनवर हुसैन गिरफ्तार।
ABP NEWS
"मौका है तो उठा लो"—मुफ़्त ऑफ़र की ख़बर सुनकर हंगामा मच गया।
Embed widget