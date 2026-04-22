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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरसौंफ की खेती कर रही किसानों को मालामाल, इस आसान तरीके से होगी तगड़ी कमाई

सौंफ की खेती कर रही किसानों को मालामाल, इस आसान तरीके से होगी तगड़ी कमाई

Fennel Farming Tips: सौंफ की खेती अब किसानों के लिए मुनाफे का नया सौदा बन गई है. कम लागत के साथ इस कैश क्रॉप से तगड़ी कमाई करना अब मुमकिन है. आप भी इस तरीके को अपनाकर मालामाल हो सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 Apr 2026 11:01 AM (IST)
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Fennel Farming Tips: भारत में खेती का अंदाज अब पूरी तरह बदल रहा है और किसान सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि तगड़ा बैंक बैलेंस बनाने के लिए सौंफ जैसी कैश क्रॉप्स पर दांव लगा रहे हैं. आज के टाइम में मार्केट की बढ़ती डिमांड ने सौंफ को एक सुपरहिट बिजनेस आइडिया बना दिया है. जिससे गांवों की तस्वीर बदल रही है. किसान अब गेहूं-धान के ट्रेडिशनल चक्र से बाहर निकलकर इन मसालों की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं. 

कम पानी की जरूरत के साथ तैयार होने वाली ये फसल आज किसानों के लिए मुनाफे का बेहतरीन सौदा साबित हो रही है. जो किसान अपनी खेती को एक स्टार्टअप की तरह देख रहे हैं उनके लिए सौंफ सिर्फ एक मसाला नहीं बल्कि मोटी कमाई का पक्का रास्ता बन चुकी है. जान लीजिए इसकी खेती का सही तरीका.

ऐसे शुरू करें सौंफ की खेती

सौंफ की खेती से मोटा पैसा बनाने का सबसे पहला रूल है मिट्टी का सही चुनाव और टॉप क्वालिटी के बीज क्योंकि यही आपकी सफलता का राज है. अच्छी ड्रेनेज वाली दोमट मिट्टी इसके लिए परफेक्ट है जहाँ ऑर्गेनिक खाद का तड़का लगाकर आप अपनी पैदावार को आसानी से बढ़ा सकते हैं.

आजकल के प्रो-किसान सीधे खेत में बीज फेंकने के बजाय पहले नर्सरी तैयार करते हैं और फिर पौधों को शिफ्ट करते हैं जिससे फसल की ग्रोथ और क्वालिटी दोनों एकदम कड़क रहती है. कतारों के बीच सही गैप रखने से पौधों को प्रॉपर धूप और हवा मिलती है जिससे दानों का साइज बड़ा और लस्टर शानदार आता है.

  • बेहतर जल निकासी वाली दोमट मिट्टी और उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें.
  • कतारों के बीच सही दूरी रखें जिससे पौधों को पर्याप्त धूप और हवा मिल सके.

सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन और मल्चिंग जैसी मॉडर्न तकनीकें अपनाकर आप लेबर का खर्चा और पानी दोनों बचा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: भयंकर गर्मी से पशुओं को बचाएंगे ये एक्सपर्ट टिप्स, दूध का उत्पादन भी नहीं होगा कम

मार्केट से जबरदस्त प्रॉफिट

सौंफ के बिजनेस में असली खेल उसकी कटाई के टाइम और दानों के कलर का है. क्योंकि मार्केट में चटक हरे और खुशबूदार दानों का रेट सबसे हाई रहता है. फसल के पूरी तरह सूखने का इंतजार नहीं करना है. बल्कि जब गुच्छे आधे पके हों तभी उनकी कटाई शुरू कर देनी चाहिए. जिससे नेचुरल हरापन बना रहे. इन दानों को डायरेक्ट धूप के बजाय छांव में सुखाने का तरीका ही इन्हें प्रीमियम ग्रेड बनाता है जिससे आप लोकल मंडी के चक्कर काटने के बजाय सीधे बड़े ब्रांड्स को माल बेच सकते हैं.

  • दानों का प्राकृतिक हरा रंग बनाए रखने के लिए फसल को पूरी तरह सूखने से पहले काटें.
  • प्रीमियम क्वालिटी के लिए दानों को हमेशा छांव में सुखाएं और फिर अच्छी ग्रेडिंग करें.

सही तकनीक और थोड़ी सी मॉडर्न मार्केटिंग के दम पर आज किसान छोटे से खेत से भी लाखों का टर्नओवर निकाल रहे हैं.

यह भी पढ़ें: फालसा की खेती में तगड़ा मुनाफा, 20 दिन की फसल से लाखों की इनकम, जानें उगाने का सही तरीका

 

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 Apr 2026 11:00 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Fennel Farming Tips
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