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फालसा की खेती में तगड़ा मुनाफा, 20 दिन की फसल से लाखों की इनकम, जानें उगाने का सही तरीका

Phalsa Cultivation Tips: फालसा की खेती कम समय में बड़ा मुनाफा दे रही है. ऑर्गेनिक तरीके से उगाए गए इन फलों की बाजार में भारी डिमांड है जिससे किसान कुछ ही दिनों के लाखों का कमा रहे हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 21 Apr 2026 03:07 PM (IST)
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Phalsa Cultivation Tips:आजकल खेती-किसानी में कम समय वाली फसलें जबरदस्त कमाई का जरिया साबित हो रही हैं और फालसा इसमें सबसे आगे है. छोटा सा दिखने वाला यह खट्टा-मीठा फल किसानों के लिए मुनाफे की बड़ी चाबी बन गया है. क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत बहुत तेजी से तैयार होना है. महज 20 दिनों के सीजन में यह फल किसानों की जेब नोटों से भर देता है. ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई फसल की मार्केट में इतनी डिमांड है कि ग्राहक हाथों-हाथ इसे खरीदने को तैयार रहते हैं.

शहरों में लोग अब हेल्थ को लेकर काफी सजग हैं और फालसा जैसे नेचुरल और देसी फ्रूट्स के लिए अच्छी कीमत देने से पीछे नहीं हटते. अगर आप भी पारंपरिक खेती के साथ कुछ नया और शॉर्ट-टर्म मुनाफा देने वाला काम ढूंढ रहे हैं, तो फालसा की खेती आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है. जानें इसे उगाने का सही तरीका.

इस तरीके से उगाएं फालसा

फालसा की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी तरह की सख्त जमीन पर उगाया जा सकता है. इसकी झाड़ियां काफी मजबूत होती हैं और इन्हें बहुत ज्यादा पानी या महंगी खाद की जरूरत नहीं पड़ती. एक बार पौधा लगाने के बाद यह कई सालों तक लगातार फल देता रहता है.

  • जनवरी-फरवरी के आसपास इसकी कटाई-छंटाई करना बहुत जरूरी है जिससे नई शाखाएं निकलें और ज्यादा फल लगें.
  • ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करके आप इसकी मिठास और साइज दोनों को बढ़ा सकते हैं जिससे मार्केट में बेहतर दाम मिलते हैं.

सही देखभाल के साथ एक बार फसल तैयार होने पर इसकी तुड़ाई का काम बहुत तेजी से होता है और सीधा कैश हाथ में आता है.

यह भी पढ़ें:गोबर कर देगा मालामाल, ऑनलाइन बढ़ रही डिमांड, जानें कैसे खूब माल छाप रहे व्यापारी?

20 दिन में कमाई शुरू 

फालसा का फल पकने के बाद बहुत ज्यादा दिनों तक टिकता नहीं है. इसलिए इसका सीजन छोटा लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला होता है. मार्च के बाद जब गर्मी शुरू होती है. तब इसकी डिमांड मार्केट में अचानक से पीक पर पहुंच जाती है.

  • लोकल मंडियों के साथ-साथ जूस सेंटर्स और आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियों से टाइ-अप करके आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं.
  • चूंकि यह फल सिर्फ 15 से 20 दिनों तक ही बाजार में छाया रहता है. इसलिए इसकी सप्लाई कम और मांग बहुत ज्यादा रहती है.

कम समय में ज्यादा टर्नओवर देने वाली ऐसी कोई दूसरी फसल फिलहाल मार्केट में नहीं है जो किसानों को इतनी जल्दी रिटर्न दे सके.

ऑर्गेनिक फालसे की ब्रांडिंग से बढ़ाएं मुनाफा

आजकल लोग केमिकल फ्री फल खाना पसंद करते हैं. इसलिए अगर आप ऑर्गेनिक फालसा उगाते हैं. तो आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं. इसकी पैकिंग पर थोड़ा ध्यान देकर और सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप इसे सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं.

  • अच्छी क्वालिटी के फालसे को छोटे पैकेट्स में ब्रांडिंग के साथ बेचने पर साधारण मंडी भाव से दोगुना मुनाफा मिल सकता है.
  • आप फालसे का शरबत या पल्प बनाकर भी ऑफ-सीजन में कमाई के रास्ते खोल सकते हैं जो आजकल काफी ट्रेंडिंग है.

अगर आप मॉडर्न तरीके से मार्केटिंग और खेती का तालमेल बिठा लेते हैं. तो फालसा की यह छोटी सी फसल आपको लाखों का मालिक बना सकती है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 21 Apr 2026 03:07 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Organic Farming Farming Tips
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