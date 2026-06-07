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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरखेत की रखवाली के लिए कौन-सी नस्ल का कुत्ता है सबसे बेस्ट? यहां देख लें लिस्ट

खेत की रखवाली के लिए कौन-सी नस्ल का कुत्ता है सबसे बेस्ट? यहां देख लें लिस्ट

Dogs For Farm Safety: खेतों को जंगली जानवरों और चोरों से बचाने के लिए देसी और विदेशी ब्रीड के कौनसे कुत्ते सबसे भरोसेमंद रक्षक साबित होते हैं. देख लीजिए लिस्ट

By : नीलेश ओझा | Updated at : 07 Jun 2026 10:41 AM (IST)
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Dogs For Farm Safety: आजकल के दौर में जहां खेती-किसानी हाई-टेक हो रही है. वहीं खेतों और फसलों की सुरक्षा का जिम्मा आज भी उतना ही बड़ा सिरदर्द बना हुआ है. जंगली जानवरों, नीलगायों, आवारा पशुओं और चोरों से अपनी तैयार खड़ी फसल को बचाना किसी चुनौती से कम नहीं है. ऐसे में सिर्फ बाड़ लगाना या कटीले तार बांधना काफी नहीं होता. बल्कि एक वफादार, निडर और एक्टिव गार्ड डॉग का होना बेहद जरूरी हो जाता है.

 एक सही नस्ल का कुत्ता न सिर्फ आपके पूरे फॉर्म हाउस और खेत की चौबीसों घंटे रखवाली करता है, बल्कि अनजान खतरे को भांपकर आपको तुरंत अलर्ट भी कर देता है. लेकिन हर कुत्ता खेत के माहौल, खुले आसमान और भारी काम के लिए फिट नहीं बैठता. इसके लिए आपको कुछ खास और मजबूत ब्रीड्स की ही जरूरत होती है. चलिए आपको बताते हैं भारत के मौसम और खेतों की रखवाली के लिहाज से सबसे बेस्ट कुत्तों की लिस्ट के बारे में.

बेस्ट और बेहद वफादार देसी गार्ड डॉग्स

मुधोल हाउंड अगर आप कम बजट में एक ऐसा रखवाला चाहते हैं जो बिना किसी नखरे के भारतीय गर्मियों और कड़ाके की ठंड को आसानी से झेल सके तो देसी और स्वदेशी नस्लें सबसे टॉप पर आती हैं. इस लिस्ट में पहला नाम मुधोल हाउंड  का आता है. जो अपनी गजब की फुर्ती, रफ्तार और तेज नजरों के लिए जाना जाता है. यह कुत्ता दूर से ही किसी भी जानवर या अजनबी को भांप लेता है और उसे खदेड़ देता है. 

इसके अलावा गद्दी डॉग या जिसे इंडियन लेपर्ड हाउंड भी कहते हैं. खेतों की रखवाली के लिए एक दमदार चॉइस है. इन्हें पारंपरिक रूप से पहाड़ों में भेड़-बकरियों और खेतों को तेंदुओं से बचाने के लिए पाला जाता रहा है. यह बेहद वफादार, निडर और कम रखरखाव में रहने वाले रक्षक साबित होते हैं.

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इंटरनेशनल ब्रीड्स में ये डॉग्स बेस्ट

अगर आपका फार्म हाउस बहुत बड़ा है और आप सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करना चाहते. तो कुछ विदेशी नस्लें खेतों के लिए कमाल का काम करती हैं. इस लिस्ट में सबसे पहला और लोकप्रिय नाम है जर्मन शेफर्ड  का जो अपनी गजब की इंटेलिजेंस, वफादारी और ट्रेनिंग सीखने की क्षमता के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है. यह आपके इशारों को तुरंत समझता है और खेत की बाउंड्री को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है. 

दूसरा खतरनाक और मजबूत ऑप्शन है रॉटवाइलर जिसकी केवल कद-काठी देखकर ही चोर या जंगली जानवर रास्ता बदल लेते हैं. इसके अलावा डोबरमैन भी अपनी बिजली जैसी फुर्ती और आक्रामक रवैये के चलते बड़े फार्म हाउस की रखवाली के लिए एक बेहतरीन और भरोसेमंद कमांडो की तरह काम करता है.

यह भी पढ़ें: 10 हजार में शुरू, 1 लाख महीना कमाई- जानिए क्या है माइक्रोग्रीन फार्मिंग

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 07 Jun 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Safety Dogs Farm
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