'पुलिस वाले बिना बैज के थे...इनको जवाब मिलेगा', अखिलेश की महिला सांसद ने सरकार को सुनाई दो टूक
Parliament Monsoon Session 2026: सपा सांसद प्रिया सरोज ने जंतर-मंतर लाठीचार्ज की घटना पर सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा- लड़कियों को डंडे मारे गए, सिविल ड्रेस में लोग छात्रों को पीट रहे थे.
समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज ने संसद से बाहर निकलते समय केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर जोरदार हमला बोला. सपा सांसद ने जंतर-मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान हुई लाठीचार्ज की घटना को लेकर उन्होंने सरकार की निंदा की.
सपा सांसद प्रिया सरोज ने कहा, “लड़कियों को डंडे मारे गए. बिना यूनिफॉर्म के लोग प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर रहे थे. पुलिस वाले बिना बैज के थे, उनका पहले से ही मंशा था प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करने की. छात्रों के हाथ में लाठी या पत्थर नहीं थे.”
उन्होंने जंतर-मंतर पर माहौल बिगड़ने का जिम्मेदार सरकार को ठहराया. प्रिया सरोज ने कहा, “सबको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का हक है. छात्र अपनी छोटी सी मांग लेकर आए थे. अगर सरकार उनकी बात सुन लेती तो वे यहां नहीं पहुंचते. बातचीत से मामला निपटाया जा सकता था. मारपीट करके आप उन्हें भगा नहीं सकते.”
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“सिविल वर्दी में मारपीट”
सपा सांसद प्रिया सरोज ने दावा किया कि उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि सिविल ड्रेस में लोग छात्रों को मार रहे थे. उन्होंने सवाल उठाया, “आखिर किसने ऑर्डर दिया था?” उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होना चाहिए. छात्र देश का भविष्य हैं और उनके साथ इस तरह का व्यवहार निंदनीय है.
यूपी चुनाव में छात्र आंदोलन बड़ा मुद्दा बनेगा
यूपी चुनाव में इस मुद्दे के असर पर प्रिया सरोज ने कहा कि जंतर-मंतर पर जो लोग इकट्ठा हुए थे, वो किसी एक पार्टी का मुद्दा नहीं बल्कि देश का मुद्दा है. हर परिवार पर पेपर लीक का असर है. बार-बार पेपर लीक होने से लोगों में भारी आक्रोश है. उन्होंने कहा, “ये बड़ा मुद्दा है. यूपी चुनाव में इसका असर पड़ेगा. सरकार को इन मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा. पिछली सरकारों ने क्या किया, यह छोड़िए. आप अपना बताइए. हर युवा इनको जवाब देगा.”
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