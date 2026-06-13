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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरजुलाई के महीने में कौन सी फसल लगानी चाहिए, नए किसान जान लें काम की बात

जुलाई के महीने में कौन सी फसल लगानी चाहिए, नए किसान जान लें काम की बात

July Farming Tips: मानसून के सीजन में नए किसानों के लिए बेल वाली सब्जियां उगाना सबसे बेस्ट ऑप्शन है. इस महीने इन फसलों को लगाकर आप बहुत ही कम समय में स्मार्ट खेती से तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 13 Jun 2026 11:15 AM (IST)
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July Farming Tips: खेती-किसानी की दुनिया में एंट्री करने वाले नए किसानों के लिए जुलाई का महीना किसी बड़े मौके से कम नहीं है क्योंकि मानसून की बारिश मिट्टी को नया जीवन देती है. अगर आप इस मौसम में सही फसलों का चुनाव करते हैं तो कम लागत में भी बंपर मुनाफा कमाना बेहद आसान हो जाता है. अक्सर नए किसान समझ नहीं पाते कि इस समय पारंपरिक अनाजों की तरफ जाएं या कुछ अलग ट्राई करें तो उनके लिए बेल वाली सब्जियां एक फायदे का सौदा साबित हो सकती हैं.

जुलाई के इस खास सीजन में लोफा यानी तोरई, करेला, लौकी, कद्दू और खीरा जैसी हरी सब्जियों की बुवाई करना सबसे बेस्ट माना जाता है. इन फसलों की खासियत यह है कि यह बहुत तेजी से बढ़ती हैं और बाजार में इनकी डिमांड हमेशा हाई रहती है जिससे आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी.

बेल वाली सब्जियों से होगी तगड़ी कमाई

बारिश के इस मौसम में बेल वाली सब्जियों को उगाना सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा माना जाता है. क्योंकि इन्हें बढ़ने के लिए जरूरी नमी और सही तापमान प्राकृतिक रूप से मिल जाता है. नए किसान भाई अपने खेतों में इस समय तोरई, लौकी और करेले जैसी बेहतरीन सब्जियों की बुवाई बड़े आराम से कर सकते हैं. इन फसलों को लगाने का एक बड़ा फायदा यह भी है कि इनकी लताएं तेजी से फैलती हैं और बहुत ही कम समय में यानी करीब पचास से साठ दिनों के भीतर इनमें फल आने शुरू हो जाते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

बस आपको इस बात का खास ख्याल रखना होगा कि खेतों में जलभराव की समस्या बिल्कुल न हो क्योंकि ज्यादा पानी जमा होने से पौधों की जड़ें सड़ सकती हैं. अगर आप सही जल निकासी वाले खेतों में इनकी बुवाई करते हैं तो मानसून की बूंदें इन फसलों के लिए अमृत की तरह काम करेंगी और आपको शुरुआती सीजन में ही बेहतरीन पैदावार देखने को मिलेगी.

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कम समय में बंपर मुनाफा

कद्दू और खीरा जैसी सब्जियां भी इस महीने आपके लिए किसी लाइफ चेंजर से कम नहीं हैं क्योंकि इनकी डिमांड हर घर की रसोई से लेकर बड़े होटलों और मंडियों में लगातार बनी रहती है. कद्दू की फसल की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है जिससे अगर मार्केट में रेट कम भी हो तो आप इसे बाद में अच्छे दामों पर बेच सकते हैं. वहीं दूसरी तरफ खीरा बहुत ही कम दिनों में तैयार होने वाली शॉर्ट-टर्म फसल है. जो किसानों को हर दूसरे-तीसरे दिन कैश इनकम देना शुरू कर देती है.

नए किसानों के लिए फायदेमंद

नए किसानों के लिए यह दोनों ही फसलें रिस्क फ्री और ज्यादा रिटर्न देने वाली साबित होती हैं क्योंकि इनमें शुरुआत में बहुत ज्यादा देखरेख या महंगे फर्टिलाइजर्स की जरूरत नहीं पड़ती है. अगर आप भी इस जुलाई अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं तो पारंपरिक खेती के चक्रव्यूह से बाहर निकलकर इन पांच बेल वाली सब्जियों को अपने खेतों में जगह दें. 

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 13 Jun 2026 11:15 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farmers News Farming Tips Farming News
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