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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरहाथ में नहीं आएगा ये आम, इस किसान ने बाग में उगाया 5 किलो का मैंगो; कीमत 3000 रुपये

हाथ में नहीं आएगा ये आम, इस किसान ने बाग में उगाया 5 किलो का मैंगो; कीमत 3000 रुपये

Noorjahan Mango: अलीराजपुर का प्रसिद्ध नूरजहां आम अपने भारी-भरकम आकार के कारण पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. ढाई से 5 किलो वजनी इस एक अनोखे आम की कीमत 3000 रुपये तक है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 Jun 2026 11:44 AM (IST)
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Noorjahan Mango: गर्मियों के सीजन में आम तो आपने बहुत खाए होंगे लेकिन आज हम आपको एक ऐसे जादुई आम के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे उठाकर खाने के लिए आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले में उगने वाला नूरजहां आम इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर फल बाजारों तक हर जगह गर्दा उड़ा रहा है. 

इस अनोखे आम का साइज इतना बड़ा है कि इसके सिर्फ एक फल का वजन ढाई किलो से लेकर पूरे 5 किलो तक पहुंच जाता है. अपने इसी भारी-भरकम आकार और गजब के स्वाद की वजह से यह पूरे भारत में मशहूर हो चुका है. आलम यह है कि इस आम को देखने के लिए दूर-दूर से सैलानी और आम प्रेमी इस बाग में पहुंच रहे हैं. जो इसकी खूबियों को देखकर दंग रह जाते हैं.

 कीमत है पूरे 3000 रुपये

इस अनोखे नूरजहां आम को उगाने वाले स्थानीय किसान युवराज सिंह बताते हैं कि इस फल की दीवानगी लोगों में इस कदर है कि फसल पकने से पहले ही यह पेड़ पर ही एडवांस बुक हो जाता है. भारी मांग के चलते इसके सिर्फ एक आम की कीमत 3000 रुपये तक पहुंच जाती है, जिसे खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है. 

पेड़ पर ही हो जाती है एडवांस बुकिंग

आम के शौकीन लोग महीनों पहले से ही इस खास आम का स्वाद चखने के लिए अपनी बुकिंग पक्की करवा लेते हैं. कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक और प्रमुख डॉ. राकेश यादव भी इस आम की जमकर तारीफ करते हैं. उनका कहना है कि इस आम का इतना भारी वज आकर्षण का केंद्र है. जो इसे दुनिया के बाकी आमों से बिल्कुल अलग बनाता है.

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विदेशी नस्ल का इतिहास 

कई बड़े-बड़े पुरस्कार अपने नाम कर चुका नूरजहां आम मूल रूप से अफगानिस्तान की प्रजाति माना जाता है. लेकिन अलीराजपुर की जलवायु ने इसे ऐसा अपनाया कि अब यह यहीं की शान बन चुका है. बाग में पहुंचे पर्यटक रवि जोशी जैसे कई लोग इसकी विशालता को देखकर इसे कुदरत का करिश्मा मानते हैं. 

लगातार बढ़ाई जा रही है पेड़ों की संख्या

इस आम की बढ़ती लोकप्रियता और किसानों के लिए इसके तगड़े मुनाफे को देखते हुए अब कृषि वैज्ञानिक इसके पेड़ों की संख्या को लगातार बढ़ाने की प्लानिंग पर काम कर रहे हैं. वैज्ञानिक इसके नए पौधे तैयार कर रहे हैं जिससे आने वाले समय में इस अनोखी और कीमती प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सके. 

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इनपुट-मनीष गिरधानी

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Jun 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Mango Noorjahan Farming News
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