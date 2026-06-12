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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरकिसानों के लिए ATM मशीन से कम नहीं है कड़कनाथ, मिलेगा पैसा ही पैसा

किसानों के लिए ATM मशीन से कम नहीं है कड़कनाथ, मिलेगा पैसा ही पैसा

Kadaknath Chicken Poultry Farming: पारंपरिक खेती से हटकर अब पोल्ट्री फार्म से भी किसान कमाई के नए आयाम बना रहे हैं. कड़कनाथ मुर्गा पालकर किसान भाई कम समय और बेहद कम खर्च में लखपति बन रहे हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 12 Jun 2026 11:08 AM (IST)
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Kadaknath Chicken Poultry Farming: पारंपरिक खेती-किसानी से हटकर अब पोल्ट्री फार्म से भी किसान कमाई के नए आयाम बना रहे हैं और बिजनेस का यह मॉडल उनकी किस्मत बदल रहा है. इसी कड़ी में कड़कनाथ मुर्गा आजकल कमाई का सबसे धांसू जरिया बन चुका है. जिसे अगर चलता-फिरता एटीएम कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा. इस खास मुर्गे की बाजार में इतनी जबरदस्त डिमांड है कि इसे पालने वाले किसान बहुत कम समय में लखपति बन रहे हैं. 

कड़कनाथ की सबसे बड़ी खासियत इसका पूरा काला रंग और पोषण से भरपूर मीट है जिसमें आम मुर्गों के मुकाबले प्रोटीन बहुत ज्यादा और फैट-कोलेस्ट्रॉल ना के बराबर होता है. इसे पालने का खर्च भी बहुत कम आता है क्योंकि यह बैकयार्ड पोल्ट्री यानी घर के आंगन में ही रसोई के बचे वेस्ट और कीड़े-मकोड़े खाकर आसानी से तैयार हो जाता है. जब भी आपको पैसों की जरूरत ह  आप इसे कड़क दाम में बेचकर तुरंत तगड़ा कैश पा सकते हैं.

पालने का आसान तरीका

कड़कनाथ मुर्गे को पालना बहुत ही आसान और किफायती है क्योंकि इसके लिए आपको महंगे दाने पर पैसे बर्बाद नहीं करने पड़ते हैं. शुरुआत के एक-डेढ़ महीने चूजों को ब्रोडर हाउस में सही तापमान और जरूरी विटामिंस देकर संभालना होता है. जिसके बाद इन्हें खुले आंगन या खेत में चरने के लिए छोड़ दिया जाता है. 

कम खर्च में कड़क मुनाफा 

ये घर की बची सब्जियां, रसोई का वेस्ट और आसपास के कीड़े-मकोड़े खाकर ही मात्र 4 से 5 महीने में डेढ़ से दो किलो के हो जाते हैं. बस ध्यान यह रखना है कि इनके रहने का शेड ऊंचाई पर हो, हवादार हो और चूजे हमेशा किसी सरकारी संस्था से ही खरीदें जिससे उन्हें पहले से टीका लगा हो.

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मार्केट में भारी डिमांड 

बाजार में कड़कनाथ की कीमत आम मुर्गों के मुकाबले कई गुना ज्यादा मिलती है, जिसके कारण यह किसानों के लिए सीधे तौर पर मोटी कमाई की मशीन साबित हो रहा है. जहां साधारण मुर्गा बेहद सस्ते दामों पर बिकता है. वहीं कड़कनाथ का मीट बाजार में 1000 रुपये प्रति किलो तक के ऊंचे रेट पर हाथों-हाथ बिक जाता है. 

अंडे से भी मोटी कमाई

इसके अलावा इसके अंडे भी 20 रुपये से 30 रुपये प्रति पीस के हिसाब से बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं. यही वजह है कि जब भी किसी किसान को तुरंत पैसों की जरूरत होती है वह इसे बेचकर अच्छी-खासी रकम कमा लेता है और अपनी हर जरूरत को आसानी से पूरा कर लेता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 12 Jun 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Poultry Chicken Kadaknath Poultry Farming
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