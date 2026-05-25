हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरITI की पढ़ाई के बाद नहीं की नौकरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से महज 23 दिनों में कमाए डेढ़ लाख रुपये

ITI की पढ़ाई के बाद नहीं की नौकरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से महज 23 दिनों में कमाए डेढ़ लाख रुपये

Organic Farming: ITI ग्रेजुएट युवा द्वारा नौकरी का ऑफर ठुकराकर ऑर्गेनिक फार्मिंग चुनने की पूरी सक्सेस स्टोरी. महज 23 दिनों में की 1.5 लाख की बंपर कमाई.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 25 May 2026 02:39 PM (IST)
Preferred Sources

Organic Farming: डिग्री पूरी करने के बाद जहां ज्यादातर युवा सरकारी या प्राइवेट नौकरी के पीछे भागते हैं वहीं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के एक आईटीआई (ITI) ग्रेजुएट ने कुछ अलग करने की ठानी. उन्होंने पारंपरिक नौकरी को बाय-बाय बोलकर अपने खेतों में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की और सफलता का एक नया रिकॉर्ड बना दिया. इस होनहार युवा किसान ने महज 23 दिनों के अंदर जैविक खेती के जरिए पूरे 1.5 लाख रुपये का बंपर मुनाफा कमाया है. 

आज के समय में जब लोग खेती को घाटे का सौदा मानते हैं, तब इस युवा ने अपनी सूझबूझ और मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल करके यह साबित कर दिया कि अगर सही प्लानिंग और मेहनत के साथ जमीन से जुड़ा जाए, तो मिट्टी भी सोना उगल सकती है. चलिए आपको बताते हैं कैसे इस शख्स ने ऑर्गेनिक खेती से किया कमाल.

खीरे की ऑर्गेनिक खेती से पलटी किस्मत 

मऊ के इस युवा किसान ने अपने खेतों में हाइब्रिड और एडवांस वैरायटी के खीरे की खेती शुरू की. उन्होंने केमिकल वाले फर्टिलाइजर्स को पूरी तरह छोड़कर गोबर की खाद और जैविक खाद का इस्तेमाल किया. जिससे फसल की क्वालिटी लाजवाब हो गई. इस ऑर्गेनिक खीरे की डिमांड मार्केट में इतनी तेजी से बढ़ी कि महज 23 दिनों के अंदर ही उनकी पहली कमर्शियल लॉट पूरी तरह बिक गई. 

अपनी फसल को सीधे मंडियों और लोकल वेंडर्स तक पहुंचाकर उन्होंने बीच के दलालों को खत्म किया. जिससे उन्हें अपनी उपज का सबसे बेस्ट रेट मिला. सिर्फ तीन हफ्तों के थोड़े से समय में डेढ़ लाख रुपये की यह कमाई यह साफ दिखाती है कि कम समय वाली फसलों में कितना शानदार प्रॉफिट छिपा हुआ है.

यह भी पढ़ें: फेंकने के बजाय पौधों में डालें संतरे के छिलके, नेचुरल कीटनाशक बनकर गार्डन को रखेंगे एकदम हरा-भरा

युवाओं के लिए मिसाल बनी यह मॉडर्न तकनीक

इस आईटीआई पास-आउट युवा की कामयाबी आज के उन सभी पढ़े-लिखे युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल है. जो रोजगार के लिए सिर्फ शहरों का रुख करते हैं. उन्होंने मल्चिंग फिल्म और ड्रिप इरिगेशन जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर पानी और पैसे दोनों की भारी बचत की जिससे उनकी लागत बेहद कम हो गई. ऑर्गेनिक होने के कारण उनके खीरे की चमक और स्वाद आम खीरों से काफी बेहतर था.

जिसने ग्राहकों को खूब आकर्षित किया. नौकरी के सीमित वेतन से आगे बढ़कर खुद का एग्री-बिजनेस खड़ा करने का उनका यह फैसला रंग लाया. आज वे न सिर्फ खुद एक आत्मनिर्भर उद्यमी बन चुके हैं बल्कि अपने इलाके के दूसरे किसानों और युवाओं को भी इस स्मार्ट फार्मिंग को अपनाने के लिए लगातार इंस्पायर कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: फार्म हाउस में कैसे उगा सकते हैं एलीफेंट मैंगो, 1.5 से 2 किलो होता है एक आम का वजन

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
Read More
Published at : 25 May 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Organic Farming Farming News Organic Farming Tips
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

एग्रीकल्चर
ITI की पढ़ाई के बाद नहीं की नौकरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से महज 23 दिनों में कमाए डेढ़ लाख रुपये
ITI की पढ़ाई के बाद नहीं की नौकरी, ऑर्गेनिक फार्मिंग से महज 23 दिनों में कमाए डेढ़ लाख रुपये
एग्रीकल्चर
Radish Farming Tips: अपने खेत में लगाएं पूसा चेतकी वैरायटी की मूली, ऐसे ऑर्डर करें बीज
अपने खेत में लगाएं पूसा चेतकी वैरायटी की मूली, ऐसे ऑर्डर करें बीज
एग्रीकल्चर
अपने किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं चिया सीड्स, जान लें पूरा तरीका
अपने किचन गार्डन में कैसे उगा सकते हैं चिया सीड्स, जान लें पूरा तरीका
एग्रीकल्चर
खेत में दवा के छिड़काव के लिए कैसे खरीद सकते हैं ड्रोन, जान लें पूरा प्रोसीजर
खेत में दवा के छिड़काव के लिए कैसे खरीद सकते हैं ड्रोन, जान लें पूरा प्रोसीजर
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत आ रहे 114 राफेल लड़ाकू विमान, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
भारत आ रहे 114 राफेल, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
बिहार
फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'
फाल्टा उपचुनाव: BJP की प्रचंड जीत पर शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, TMC के लिए कर दी 'भविष्यवाणी'
विश्व
Hajj 2026: हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
हेल्थ
Explained: आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! कितनी गर्मी झेलने के बाद कैसे हो जाती मौत?
आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! गर्मी से कैसे होती मौत?
ट्रेंडिंग
Viral Video: तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
एग्रीकल्चर
खेत में दवा के छिड़काव के लिए कैसे खरीद सकते हैं ड्रोन, जान लें पूरा प्रोसीजर
खेत में दवा के छिड़काव के लिए कैसे खरीद सकते हैं ड्रोन, जान लें पूरा प्रोसीजर
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget