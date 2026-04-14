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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरWalnut Farming: एक ही पेड़ से हो जाएगी 28 से 30 हजार की कमाई, किसान ऐसे करें अखरोट की खेती

Walnut Farming: एक ही पेड़ से हो जाएगी 28 से 30 हजार की कमाई, किसान ऐसे करें अखरोट की खेती

बाजार में अखरोट की कीमत आमतौर पर 400 से 700 रुपये प्रति किलो के बीच रहती है. जबकि कई जगह पर यह हजार रुपये प्रति किलो तक भी बिकता है. एक पेड़ से औसतन 40 से 50 किलो तक उत्पादन मिल सकता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 14 Apr 2026 09:21 AM (IST)
बाजार में अखरोट की कीमत आमतौर पर 400 से 700 रुपये प्रति किलो के बीच रहती है. जबकि कई जगह पर यह हजार रुपये प्रति किलो तक भी बिकता है. एक पेड़ से औसतन 40 से 50 किलो तक उत्पादन मिल सकता है.

Walnut Farming: आजकल किसान नई तकनीक के साथ ही पारंपरिक फसलों की जगह नई तरह की खेती को अपना रहे हैं, जिससे उन्हें बाद बेहतर आमदनी हो सके. ऐसे में अब किसान ड्राई फ्रूट्स की खेती भी करने लगे हैं, जो उनके लिए फायदे का सौदा बनती जा रही है. खासकर अखरोट की खेती को लेकर किसानों की दिलचस्पी बढ़ी है, क्योंकि इसकी बाजार में मांग बनी रहती है और इससे अच्छी कमाई भी होती है.

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बाजार में अखरोट की कीमत आमतौर पर 400 से 700 रुपये प्रति किलो के बीच रहती है. जबकि कई जगह पर यह हजार रुपये प्रति किलो तक भी बिकता है. एक पेड़ से औसतन 40 से 50 किलो तक उत्पादन मिल सकता है. इस हिसाब से एक पेड़ से हजार रुपये की कमाई हो सकती है. अगर किसान बागवानी के रूप में इसकी खेती करें तो 20 पेड़ों से ही 5 से 6 लाख रुपये तक की आय हो सकती है.
बाजार में अखरोट की कीमत आमतौर पर 400 से 700 रुपये प्रति किलो के बीच रहती है. जबकि कई जगह पर यह हजार रुपये प्रति किलो तक भी बिकता है. एक पेड़ से औसतन 40 से 50 किलो तक उत्पादन मिल सकता है. इस हिसाब से एक पेड़ से हजार रुपये की कमाई हो सकती है. अगर किसान बागवानी के रूप में इसकी खेती करें तो 20 पेड़ों से ही 5 से 6 लाख रुपये तक की आय हो सकती है.
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अखरोट की खेती मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में की जाती है. देश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है. इनमें जम्मू कश्मीर अखरोट उत्पादन में सबसे आगे हैं. हालांकि उपयुक्त जलवायु मिलने पर इसकी खेती दूसरे क्षेत्रों में भी की जा सकती है.
अखरोट की खेती मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में की जाती है. देश में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है. इनमें जम्मू कश्मीर अखरोट उत्पादन में सबसे आगे हैं. हालांकि उपयुक्त जलवायु मिलने पर इसकी खेती दूसरे क्षेत्रों में भी की जा सकती है.
Published at : 14 Apr 2026 09:21 AM (IST)
Tags :
Dry Fruit Farming Farmer Income Ideas Walnut Farming Walnut Cultivation

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