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Walnut Farming: एक ही पेड़ से हो जाएगी 28 से 30 हजार की कमाई, किसान ऐसे करें अखरोट की खेती
बाजार में अखरोट की कीमत आमतौर पर 400 से 700 रुपये प्रति किलो के बीच रहती है. जबकि कई जगह पर यह हजार रुपये प्रति किलो तक भी बिकता है. एक पेड़ से औसतन 40 से 50 किलो तक उत्पादन मिल सकता है.
Walnut Farming: आजकल किसान नई तकनीक के साथ ही पारंपरिक फसलों की जगह नई तरह की खेती को अपना रहे हैं, जिससे उन्हें बाद बेहतर आमदनी हो सके. ऐसे में अब किसान ड्राई फ्रूट्स की खेती भी करने लगे हैं, जो उनके लिए फायदे का सौदा बनती जा रही है. खासकर अखरोट की खेती को लेकर किसानों की दिलचस्पी बढ़ी है, क्योंकि इसकी बाजार में मांग बनी रहती है और इससे अच्छी कमाई भी होती है.
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Published at : 14 Apr 2026 09:21 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion