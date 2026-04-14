बाजार में अखरोट की कीमत आमतौर पर 400 से 700 रुपये प्रति किलो के बीच रहती है. जबकि कई जगह पर यह हजार रुपये प्रति किलो तक भी बिकता है. एक पेड़ से औसतन 40 से 50 किलो तक उत्पादन मिल सकता है. इस हिसाब से एक पेड़ से हजार रुपये की कमाई हो सकती है. अगर किसान बागवानी के रूप में इसकी खेती करें तो 20 पेड़ों से ही 5 से 6 लाख रुपये तक की आय हो सकती है.