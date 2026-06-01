नकली बीज बर्बाद कर सकता है पूरी फसल, खरीदने से पहले ऐसे करें पहचान

Fake Seeds Big Trouble: खेती में सबसे पहला और जरूरी कदम होता है अच्छे बीजों को चुनना. अगर बीज अच्छा होगा, तो फसल भी बहुच अच्छी होगी. लेकिन आजकल बाजार में नकली बीजों को बेचने का काम बहुत तेजी से चल रहा है. मुनाफाखोर किसान भाइयों को धोखा देकर नकली बीज बेच रहें हैं. नकली बीज बोने से न सिर्फ फसल बर्बाद होती है, बल्कि किसान की सालभर की मेहनत और पैसा भी डूब जाता है. आइए जानते हैं कि आप नकली बीज खरीदने से खुद को कैसे बचा सकते हैं?

3 बातों को रखें बीज खरीदने से पहले याद

बीज खरीदते समय हमेशा जागरूक रहें. किसी भी दुकानदार से बीज खरीदने की गलती न करें.

दुकान से बीज खरीदने के बाद हमेशा पक्का नकद मेमो या बिल मांगें. जिससे दुकान से खरीदे हुए सामान की जानकारी आपके पास रहे.

बिल पर बीज की किस्म, लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट और दुकानदार के हस्ताक्षर होने चाहिए.

केवल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और प्रमाणित डीलरों से ही बीज खरीदें।

पैकेट खोलने से पहले ये जरूर देख लें

असली बीज की सबसे बड़ी पहचान उसके पैकेट पर छुपी होती है. कंपनियों के पैकेट पर कुछ खास सुरक्षा चिन्ह होते हैं जिनपर ध्यान देना चाहिए.

असली और प्रमाणित बीज के पैकेट पर हमेशा नीले या हरे रंग का सरकारी टैग होता है.

अच्छी कंपनियां अपने पैकेट पर एक चमकदार होलोग्राम लगाती हैं. पैकेट की सील टूटी हुई या दोबारा चिपकाई हुई नहीं होनी चाहिए.

पैकेट पर मैन्युफैक्चरिंग डेट, शुद्धता का प्रतिशत और अंकुरण क्षमता साफ-साफ लिखी होनी चाहिए.

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घर बैठे करें यह टेस्ट

अगर आपको पैकेट देखकर भी शक है, तो आप घर पर एक छोटा सा टेस्ट कर सकते हैं. इसे अंकुरण टेस्ट कहते हैं.

एक बर्तन में पानी लें और उसमें थोड़े से बीज डालें. जो बीज खोखले या नकली होंगे, वे पानी के ऊपर तैरने लगेंगे. भारी और असली बीज नीचे बैठ जाएंगे.

एक सूती कपड़े को गीला करें. उसमें 10-20 बीज लपेटकर दो-तीन दिन के लिए रख दें. अगर ज्यादातर बीजों में से अंकुर निकल आते हैं, तो समझें बीज असली और अच्छी क्वालिटी का है.

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