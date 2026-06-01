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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरTerrace Gardening: छत पर रखे गमलों में भी लगा सकते हैं ये फलदार पेड़, जान लीजिए नाम

Terrace Gardening: छत पर रखे गमलों में भी लगा सकते हैं ये फलदार पेड़, जान लीजिए नाम

Terrace Gardening: अमरूद उन फलदार पौधों में शामिल है जो गर्म मौसम और तेज धूप को आसानी से सहन कर लेते हैं. इसकी जड़ें मजबूत होती है और यह अलग-अलग परिस्थितियों में आसानी से बढ़ सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 01 Jun 2026 08:41 AM (IST)
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Terrace Gardening: आजकल शहरों में जगह की कमी के कारण लोग घरों की छताें और बालकनी को ही छोटे गार्डन में बदल रहे हैं. कई लोग फूलों और सजावटी पौधों के साथ-साथ फलदार पौधे भी उगा रहे हैं ताकि घर को हरियाली के साथ ताजा फल भी मिल सके. हालांकि छत पर पौधे लगाने के लिए ऐसे पेड़ों का चयन करना जरूरी होता है, जो तेज धूप और गर्म मौसम को आसानी से सहन कर सके. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से फलदार पेड़ छत पर गमले में भी आप लगा सकते हैं. 

अमरूद का पौधा है बेहतरीन ऑप्शन 

अमरूद उन फलदार पौधों में शामिल है जो गर्म मौसम और तेज धूप को आसानी से सहन कर लेते हैं. इसकी जड़ें मजबूत होती है और यह अलग-अलग परिस्थितियों में आसानी से बढ़ सकता है. कीट और रोगों का असर भी इस पर अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है. छत पर अमरूद लगाने के लिए बनी या क्वीन किस्म के पौधे बेहतर माने जाते हैं. बड़े गमले, अच्छी मिट्टी और नियमित सिंचाई के साथ यह पौधा कुछ महीनों में फल देना शुरू कर सकता है. 

चेरी का पौधा भी है उपयुक्त 

चेरी का पौधा गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क मौसम में अच्छी तरह विकसित होता है. यह तेजी से बढ़ने वाला पौधा माना जाता है और उचित देखभाल मिलने पर नियमित रूप से यह फल देता है. इसकी खास बात यह है कि यह कई प्रकार की मिट्टी में उग सकता है और रोगों व कीटों से भी कम प्रभावित होता है. यही कारण है कि इसे छत पर गमले में उगाने के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है. 

अंगूर की बेल भी दे सकती है भरपूर फल 

छत पर अंगूर की खेती भी आसानी से की जा सकती है. गमले में लगाई गई अंगूर की बेल की देखभाल करना आसान होता है और समय-समय पर छंटाई कर इसकी बढ़ावार को नियंत्रित रखा जा सकता है. अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, पर्याप्त धूप और संतुलित सिंचाई के साथ अंगूर की बेल जल्दी फल देना शुरू कर सकती है. इसके लिए ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जहां दिनभर पर्याप्त धूप आती हो. 

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थाई हॉग प्लम भी है अच्छा ऑप्शन 

थाई हॉग प्लम को भी धूप पसंद होती है और यह कम देखभाल में अच्छी तरह बढ़ सकता है. यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है और इसे ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं होती है. इस पौधे की खासियत यह है कि उचित परिस्थितियों में इसमें लंबे समय तक फल आते रहते हैं, जिससे घर पर ही ताजा फल मिल सकते हैं. 

अंजीर की भी कर सकते हैं खेती 

कम जगह में ही अंजीर का पौधा भी आसानी से उगाया जा सकता है. इसके लिए 12 से 14 इंच या उससे बड़े गमले का चयन करना चाहिए. मिट्टी में गोबर की खाद , नॉर्मल मिट्टी और रेत या कोकोपीट मिलाकर पौधा लगाया जा सकता है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 01 Jun 2026 08:41 AM (IST)
Tags :
Terrace Gardening Fruit Trees In Pots Potted Fruit Plants Rooftop Garden
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