Terrace Gardening: आजकल शहरों में जगह की कमी के कारण लोग घरों की छताें और बालकनी को ही छोटे गार्डन में बदल रहे हैं. कई लोग फूलों और सजावटी पौधों के साथ-साथ फलदार पौधे भी उगा रहे हैं ताकि घर को हरियाली के साथ ताजा फल भी मिल सके. हालांकि छत पर पौधे लगाने के लिए ऐसे पेड़ों का चयन करना जरूरी होता है, जो तेज धूप और गर्म मौसम को आसानी से सहन कर सके. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि कौन से फलदार पेड़ छत पर गमले में भी आप लगा सकते हैं.

अमरूद का पौधा है बेहतरीन ऑप्शन

अमरूद उन फलदार पौधों में शामिल है जो गर्म मौसम और तेज धूप को आसानी से सहन कर लेते हैं. इसकी जड़ें मजबूत होती है और यह अलग-अलग परिस्थितियों में आसानी से बढ़ सकता है. कीट और रोगों का असर भी इस पर अपेक्षाकृत कम देखने को मिलता है. छत पर अमरूद लगाने के लिए बनी या क्वीन किस्म के पौधे बेहतर माने जाते हैं. बड़े गमले, अच्छी मिट्टी और नियमित सिंचाई के साथ यह पौधा कुछ महीनों में फल देना शुरू कर सकता है.

चेरी का पौधा भी है उपयुक्त

चेरी का पौधा गर्म और अपेक्षाकृत शुष्क मौसम में अच्छी तरह विकसित होता है. यह तेजी से बढ़ने वाला पौधा माना जाता है और उचित देखभाल मिलने पर नियमित रूप से यह फल देता है. इसकी खास बात यह है कि यह कई प्रकार की मिट्टी में उग सकता है और रोगों व कीटों से भी कम प्रभावित होता है. यही कारण है कि इसे छत पर गमले में उगाने के लिए अच्छा ऑप्शन माना जाता है.

अंगूर की बेल भी दे सकती है भरपूर फल

छत पर अंगूर की खेती भी आसानी से की जा सकती है. गमले में लगाई गई अंगूर की बेल की देखभाल करना आसान होता है और समय-समय पर छंटाई कर इसकी बढ़ावार को नियंत्रित रखा जा सकता है. अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी, पर्याप्त धूप और संतुलित सिंचाई के साथ अंगूर की बेल जल्दी फल देना शुरू कर सकती है. इसके लिए ऐसी जगह का चयन करना चाहिए जहां दिनभर पर्याप्त धूप आती हो.

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थाई हॉग प्लम भी है अच्छा ऑप्शन

थाई हॉग प्लम को भी धूप पसंद होती है और यह कम देखभाल में अच्छी तरह बढ़ सकता है. यह विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है और इसे ज्यादा जगह की जरूरत भी नहीं होती है. इस पौधे की खासियत यह है कि उचित परिस्थितियों में इसमें लंबे समय तक फल आते रहते हैं, जिससे घर पर ही ताजा फल मिल सकते हैं.

अंजीर की भी कर सकते हैं खेती

कम जगह में ही अंजीर का पौधा भी आसानी से उगाया जा सकता है. इसके लिए 12 से 14 इंच या उससे बड़े गमले का चयन करना चाहिए. मिट्टी में गोबर की खाद , नॉर्मल मिट्टी और रेत या कोकोपीट मिलाकर पौधा लगाया जा सकता है.

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