इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने के लिए 5 लाख तक की सब्सिडी दे रही सरकार, किसान फटाफट उठाएं लाभ

Government Giving Subsidy On Tractor: हरियाणा सरकार किसानों को आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल खेती की ओर बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों पर बड़ी सब्सिडी योजना लाने की तैयारी कर रही है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों को इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर खरीदने पर 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा सकती है.

सरकार का उद्देश्य किसानों की खेती लागत कम करना और उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़ना है. सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का खेती में इस्तेमाल होने से फ्यूल खर्च में कमी आएगी जिससे किसानों की फसल की लागत में कमी आएगी और उनकी आय में बढ़ोतरी होगी.

जानकारी के अनुसार, वर्तमान में 45 हॉर्सपावर का इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर करीब 15 लाख रुपये में उपलब्ध है. हालांकि, हरियाणा सरकार ट्रैक्टर निर्माण कंपनियों के साथ लगातार चर्चा कर रही है ताकि इसकी कीमत में लगभग 2 लाख रुपये की कमी की जा सके. अगर यह कटौती लागू होती है तो ट्रैक्टर की कीमत घटकर 13 लाख रुपये रह जाएगी. इसके बाद सरकार किसानों को 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी देगी. ऐसे में किसानों को यह इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर करीब 8 लाख रुपये में मिल सकता है. यह योजना छोटे और मध्यम किसानों के लिए राहत भरी साबित हो सकती है, क्योंकि कम कीमत पर आधुनिक ट्रैक्टर खरीदने का अवसर मिलेगा.

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फ्यूल खर्च में होगी भारी बचत

इलेक्ट्रिक ट्रैक्टरों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इनमें डीजल की जरूरत नहीं पड़ती. पारंपरिक डीजल ट्रैक्टर के मुकाबले ई-ट्रैक्टर बिजली से चलते हैं, जिससे किसानों का फ्यूल खर्च काफी कम हो सकता है. खेतों की जुताई, बुवाई और अन्य कृषि कार्यों के दौरान किसानों को लंबे समय में बड़ी बचत मिलेगी. डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच यह तकनीक किसानों के लिए बेहद फायदेमंद मानी जा रही है. इससे खेती की लागत घटेगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायता मिलेगी.

प्रदूषण में आएगी कमी

इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर का दूसरा बड़ा फायदा पर्यावरण संरक्षण है. डीजल ट्रैक्टरों से निकलने वाला धुआं और हानिकारक गैसें वातावरण को प्रदूषित करती हैं. वहीं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर प्रदूषण मुक्त होते हैं और स्वच्छ खेती को बढ़ावा देते हैं. इससे गांवों और कृषि क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता बेहतर हो सकती है.

आधुनिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर किसानों को आधुनिक खेती की ओर तेजी से ले जाएंगे. उन्नत तकनीक से लैस ये ट्रैक्टर खेती के कई कार्य अधिक कुशलता से कर सकते हैं. इससे किसानों की कार्यक्षमता बढ़ेगी और कम समय में ज्यादा काम किया जा सकेगा.

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