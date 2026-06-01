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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरAgri Tips: महंगी खाद पर खर्च क्यों? किचन वेस्ट से घर पर ऐसे तैयार करें Organic Fertilizer

Agri Tips: महंगी खाद पर खर्च क्यों? किचन वेस्ट से घर पर ऐसे तैयार करें Organic Fertilizer

Agri Tips:अगर आप भी अपने खेतों में केमिकल वाली महंगी खाद का इस्तेमाल करके थक चुके हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है. बस अपनाइए इस होम मेड जैविक खाद को बिना एक भी रुपया वेस्ट किए जानें इसे बनाने की विधि.

By : लक्ष्य शर्मा | Updated at : 01 Jun 2026 08:26 AM (IST)
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Agri Tips: अक्सर देखने में आता है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स का अंधाधुंध इस्तेमाल खेतों को खराब कर देता है. साथ ही इससे मिट्टी की उर्वर क्षमता भी कम हो जाती है,जिसके कारण खेती की लागत आसमान छूने लगती है और इसका सीधा असर किसानों की जेब से लेकर आम लोगों की सेहत तक पर पड़ता है. लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है.इस समस्या का एक परमानेंट और बेहद कारगर इलाज है केमिकल्स को कहें बाय और घर पर ही बनाएं सुपर-क्वालिटी ऑर्गेनिक खाद. किचन के कचरे और डेली यूज की चीजों से बनने वाली ये खाद 100 प्रतिशत नेचुरल है. वहीं, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इस देसी फॉर्मूले से खाद बनाने की लागत लगभग जीरो है.  लेकिन इससे मिलने वाली फसल की क्वालिटी इतनी बढ़िया होगी कि मार्केट में आपको इसके मुंह मांगे दाम मिलेंगे. 

किचन वेस्ट से घर पर बनाएं ब्लैक गोल्ड

बेहतरीन जैविक खाद बनाने के लिए अब आपको बाजार के चक्कर काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. क्योंकि इसको बनाने के लिए आपके किचन से रोज निकलने वाला कचरा ही इसका सबसे बड़ा पावरहाउस है.

यह भी पढ़ें: Tobacco Farming: कैसे की जाती है तंबाकू की खेती, इसके लिए कैसे मिलता है लाइसेंस? 

ऑर्गेनिक खाद बनाने के लिए आवश्यक सामग्री

  • सब्जी के छिलके
  • फलों के छिलके
  • बची हुई चायपत्ती और सूखे पत्ते

बनाने की आसान विधि 

सब्जी, फलों के छिलके, बची हुई चायपत्ती और सूखे पत्ते इन सबको एक बड़े गड्ढे या कंपोस्ट बिन में इकट्ठा करें. फिर इस कचरे को जल्दी और शानदार तरीके से सड़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा गोबर और केंचुए मिला दें. केंचुए इस पूरे वेस्ट को खाकर इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन खाद यानी वर्मीकंपोस्ट में बदल देंगे जिसे खेती की भाषा में अक्सर ब्लैक गोल्ड (काला सोना) की संज्ञा दी जाती है. साथ ही इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं, जो पौधों की जड़ों को मजबूत और उनकी ग्रोथ को सुपरफास्ट बनाते हैं. 

कम लागत में मिट्टी का पुनरुद्धार 

इस घरेलू ऑर्गेनिक खाद का असली जादू तब दिखता है जब यह मिट्टी में मिलती है.क्योंकि यह मिट्टी की जलधारण करने की क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देती है, जिससे फसलों को बार-बार सींचने का झंझट खत्म हो जाता है. वहीं, केमिकल खाद की तरह यह मिट्टी को कड़क और बेजान नहीं बनाती, बल्कि उसे लंबे समय तक भुरभुरी और उपजाऊ बनाए रखती है.

बेहिसाब मुनाफा

वैसे यह खाद पूरी तरह से मुफ्त की चीजों से तैयार होती है, इसलिए बाजार से महंगे फर्टिलाइजर खरीदने का मोटा खर्च सीधे-सीधे बच जाता है ऐसे में जब लागत हो जाएगी जीरो और पैदावार बढ़ेगी तीन गुना तक, तो किसानों को बेहिसाब मुनाफा मिलना तय ही समझो.  इस मॉडर्न और इको-फ्रेंडली तरीके को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी जमीन को बंजर होने से बचा सकते हैं, बल्कि अपनी कमाई को भी आसानी से दोगुना कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Kharif Crop Subsidy Scheme 2026: खरीफ सीजन के लिए किसानों को 50% सब्सिडी पर मिलेंगे प्रमाणित बीच, जानें कैसे उठाएं योजना का लाभ?

About the author लक्ष्य शर्मा

​खबरों के खेल को समझना और उसके पीछे छिपे हर पहलू की नब्ज पकड़ना मेरी खूबी है और जुनून भी.दुनिया को करीब से जानने और जियोपॉलिटिक्स जैसे गंभीर विषयों पर लिखने-पढ़ने के कीड़े ने स्कूल के दिनों में ही काट लिया था. इस सफर की शुरुआत कानपुर के केवी ओईएफ से स्कूलिंग के बाद हुई, जिसे रफ्तार मिली पूरब के ऑक्सफोर्ड वाले तमगे से लैस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जहां मैंने अंग्रेजी और राजनीति शास्त्र में बीए (BA) किया.

पॉलिटिक्स और दुनियादारी  के इसी कौतूहल को शब्दों का मंच देने के लिए मैंने पत्रकारिता का रुख किया और साल 2025 में देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईआईएमसी में दाखिला लिया.आईआईएमसी के उन लाल गलियारों से पत्रकारिता के ककहरे और बारीकियों को बखूबी सीखने के बाद मैं  फिलहाल एबीपी नेटवर्क के साथ बतौर प्रशिक्षु पत्रकार जुड़कर अपने सीखने के सिलसिले को नया आसमान दे रहा हूं.

मिजाज से ठेठ कनपुरिया हूं तो दुनिया के किसी भी कोने में रहूं ,अपने जैसे दो-चार को ढूंढ ही लेता हूं और संयोग से अगर कोई कानपुर-उन्नाव का मिल जाए तो फिर महफिल जमनी तय ही समझो. काम से इतर मुझे लजीज खाने का शौक है. फुर्सत के पलों में किताबें पढ़ना पसंद है और मौका मिलते ही पिच पर चौके-छक्के जड़ने यानी क्रिकेट खेलने का शौक भी बखूबी रखता हूं.सीखने-सिखाने और खबरों के सफर को जीने का यह कनपुरिया अंदाज आगे भी यूं ही जारी रहेगा.
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Published at : 01 Jun 2026 08:26 AM (IST)
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