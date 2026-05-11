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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरछत पर कैसे उगा सकते हैं बैंगन, तरीका जान लेंगे तो खुश हो जाएंगी मम्मी

छत पर कैसे उगा सकते हैं बैंगन, तरीका जान लेंगे तो खुश हो जाएंगी मम्मी

Eggplant Cultivation Tips: घर की छत पर बैंगन उगाने के लिए सही साइज के गमले, अच्छी खाद वाली मिट्टी और भरपूर धूप के साथ आप ताजे बैंगन अपने घर में ही पा सकते हैं. जान लीजिए तरीका.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 11 May 2026 12:43 PM (IST)
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Eggplant Cultivation Tips: आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में घर की छत पर अपनी छोटी सी बगिया बनाना न सिर्फ सुकून देता है. बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है. अगर आप अपनी मम्मी को खुश करना चाहते हैं, तो छत पर बैंगन उगाने का आइडिया सबसे बेस्ट है. बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसे गमलों में उगाना काफी आसान है और इसका रिजल्ट भी जल्दी मिलता है.

ताजे बिना केमिकल वाले बैंगन जब रसोई में पहुंचेंगे, तो स्वाद और सेहत दोनों का मेल मम्मी के चेहरे पर मुस्कान ले आएगा. बस थोड़ा सा सही तरीका और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है. फिर आपकी टेरेस एक छोटे से खेत में बदल जाएगी. जान लीजिए इसका सही तरीका.

ऐसे उगाएं बैंगन

छत पर बैंगन उगाने के लिए सबसे पहले अच्छे किस्म के बीजों का चुनाव करना जरूरी है. आप नर्सरी से हाइब्रिड या देसी बीजों के पैकेट ले सकते हैं या फिर सीधे छोटे पौधे (सैपलिंग्स) भी ला सकते हैं. चूंकि बैंगन के पौधे थोड़े फैलते हैं. इसलिए कम से कम 12 से 15 इंच का गमला या ग्रो बैग इस्तेमाल करना चाहिए. 

मिट्टी तैयार करते समय 50% सामान्य मिट्टी, 30% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट और 20% कोकोपीट का मिक्सचर बनाएं. यह मिश्रण मिट्टी को उपजाऊ और हल्का रखता है. जिससे जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है और पानी जमा नहीं होता.

धूप, पानी और खाद का ध्यान

बैंगन के पौधे को धूप बहुत अच्छी लगती है. इसलिए इसे छत के उस कोने में रखें जहां कम से कम 6 से 7 घंटे की सीधी धूप आती हो. पौधों में नमी बनाए रखना जरूरी है. लेकिन ओवर-वॉटरिंग से बचें क्योंकि इससे जड़ें सड़ सकती हैं. जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं और उनमें फूल आने लगें. 

तो हर 15-20 दिन में थोड़ी सी लिक्विड खाद या किचन वेस्ट से बनी खाद जरूर डालें. इससे पौधों को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहेंगे और बैंगन का साइज भी बड़ा होगा. अगर आप मिट्टी में थोड़ी सी नीम खली मिला देते हैं. तो पौधों में कीड़े लगने का डर भी कम हो जाता है.

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कीटों से सेफ्टी और हार्वेस्टिंग

बैंगन के पौधों पर अक्सर सफेद मक्खी या छोटी इल्लियां लग जाती हैं. जिन्हें हटाने के लिए आप हर हफ्ते नीम के तेल का स्प्रे कर सकते हैं. जब पौधों पर बैंगनी फूल आने लगें. तो हल्की पिंचिंग करें ताकि पौधा और घना हो जाए. जैसे ही बैंगन चमकदार और सही साइज के दिखने लगें उन्हें सावधानी से काट लें. 

यह भी पढ़ें: Peanut Farming: मई-जून के महीने में मूंगफली की कर दें बुवाई, इन टिप्स से होगी बंपर पैदावार

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 11 May 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Eggplant Farming News
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